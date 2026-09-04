EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 4 de septiembre: SMN pronostica lluvias intensas por Marie

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico mexicano, se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y su amplia circulación refuerza la probabilidad de "lluvias puntuales intensas" y vientos fuertes en Baja California Sur, informó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Clima en México hoy 4 de septiembre
El pronóstico del clima en México para este viernes 4 de septiembre contempla lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en distintas regiones del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El monzón mexicano favorecerá precipitaciones muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.
El huracán Marie se desplazará al suroeste de Baja California Sur y provocará rachas de 50 a 70 km/h, además de oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California. También aumentará la posibilidad de lluvias intensas en Baja California Sur.
En el centro y sur, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, con precipitaciones intensas en zonas de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El ambiente seguirá caluroso en gran parte del territorio nacional.