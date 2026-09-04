México

Localizan en Tecámac vehículo usado por detenidos por multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo

El automóvil fue ubicado en Héroes Tecámac, sección Bosques, como parte de las investigaciones por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

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Localizan en Tecámac vehículo usado por detenidos en multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo (especial)
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Autoridades localizaron en el municipio de Tecámac el vehículo en el que presuntamente se trasladaron los dos hombres detenidos por su probable participación en el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, municipio de Atizapán de Zaragoza.

El automóvil fue ubicado en Héroes Tecámac, sección Bosques, como parte de las diligencias que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del crimen.

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El hallazgo representa un elemento más dentro de la investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda, una joven que trabajaba con la familia. En el mismo lugar también fue encontrado sin vida un perro, mascota de la familia.

Vehículo, pieza clave en investigación por multihomicidio en Atizapán

Un hombre con barba en primer plano junto a cintas amarillas de escena del crimen y una cama deshecha al fondo
El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

La localización del automóvil se produjo después de la detención de Diego Sebastián “N”, de 51 años, identificado como socio de Jonathan Meléndez, y Gerardo “N”, de 52 años, quien presuntamente se desempeñaba como su chofer.

De acuerdo con las investigaciones, Gerardo “N” fue detenido en Tecámac y Diego Sebastián “N” fue localizado en la carretera México-Toluca, a la altura de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac.

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La Fiscalía mexiquense continúa con las diligencias para establecer con precisión qué ocurrió antes, durante y después del ataque registrado en el exclusivo fraccionamiento de Zona Esmeralda.

El vehículo localizado en Tecámac será integrado a las investigaciones para determinar los recorridos realizados por los dos detenidos y establecer si tuvo alguna participación directa en los hechos.

La reconstrucción de los movimientos de los sospechosos podría aportar información para esclarecer cómo llegaron y posteriormente se retiraron del lugar donde fueron asesinadas las víctimas.

Fiscalía busca esclarecer asesinato de Jonathan Meléndez

El lugar del delito quedó en resguardo y es vigilado por policías municipales de Atizapán de Zaragoza REUTERS/Luis Cortes
El lugar del delito quedó en resguardo y es vigilado por policías municipales de Atizapán de Zaragoza REUTERS/Luis Cortes

El caso generó conmoción debido a que entre las víctimas se encuentra Jonathan Meléndez, músico y tecladista de la agrupación mexicana de rock Camilo Séptimo, además de integrantes de su familia y una colaboradora.

Tras el hallazgo de los cuerpos en Grand Viure, las autoridades iniciaron un operativo para ubicar a los posibles responsables. Como resultado de estas acciones fueron detenidos Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La investigación continúa abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar el grado de responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los detenidos.

La FGJEM mantiene diversas diligencias, entre ellas el análisis del vehículo localizado en Tecámac y la reconstrucción de los desplazamientos de los sospechosos, con el objetivo de obtener elementos que permitan esclarecer el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Hasta el momento, será necesario esperar el avance de las investigaciones y las determinaciones de las autoridades judiciales para establecer plenamente las circunstancias del crimen y la posible participación de los dos hombres detenidos.

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