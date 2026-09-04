EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 4 de septiembre

Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio. Se concentra a las 9:00 horas en la Cámara de Diputados, Venustiano Carranza, y tiene previsto acudir a las 14:00 horas a la Torre Ejecutiva de Pemex, en Marina Nacional, Miguel Hidalgo. La organización entregará más de 386,000 firmas para solicitar certeza jurídica en las pensiones de trabajadores jubilados y demandar cambios al régimen aplicable al tope pensionario. La SSC no descarta una marcha hacia Pemex ni la incorporación de otros grupos de jubilados y pensionados.

Casa de las Muñecas Tiresias A.C. Acude a las 8:00 horas a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para respaldar una audiencia relacionada con el asesinato de una mujer trans ocurrido en 2016. Exige que el caso sea investigado con perspectiva de género y bajo la figura de transfeminicidio.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios. Se concentra a las 11:30 horas frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sobre avenida Revolución, en Álvaro Obregón. Solicita que se atiendan sus planteamientos sobre la consulta de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Amigos del Refugio Franciscano. Realiza una protesta al mediodía ante la Secretaría del Medio Ambiente, en Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Denuncia presuntas omisiones en la atención y el resguardo de animales provenientes del refugio; no se descartan afectaciones viales en la zona.

Plataforma 4:20. Instala, desde las 12:00 horas, puntos de recolección de firmas y difusión de derechos en el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior. Por la tarde, a las 17:00 horas, realizará una proyección al aire libre en Plaza Tlaxcoaque sobre adicciones, salud y criminalización de personas usuarias de cannabis.

Vecinos de la colonia Álamos. Se reúnen a las 12:00 horas en Viaducto Presidente Miguel Alemán e Isabel la Católica, Benito Juárez, para exigir soluciones a las inundaciones y al colapso del drenaje en la zona.