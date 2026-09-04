EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 4 de septiembre

Ciudad de México tendrá este viernes 4 de septiembre una jornada con concentraciones sociales en distintas alcaldías, además de conciertos, encuentros deportivos, exposiciones y celebraciones religiosas que podrían generar afectaciones a la circulación, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Coyoacán.
Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:
11:24 hsHoy
Agenda de movilizaciones hoy 4 de septiembre
- Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio. Se concentra a las 9:00 horas en la Cámara de Diputados, Venustiano Carranza, y tiene previsto acudir a las 14:00 horas a la Torre Ejecutiva de Pemex, en Marina Nacional, Miguel Hidalgo. La organización entregará más de 386,000 firmas para solicitar certeza jurídica en las pensiones de trabajadores jubilados y demandar cambios al régimen aplicable al tope pensionario. La SSC no descarta una marcha hacia Pemex ni la incorporación de otros grupos de jubilados y pensionados.
- Casa de las Muñecas Tiresias A.C. Acude a las 8:00 horas a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para respaldar una audiencia relacionada con el asesinato de una mujer trans ocurrido en 2016. Exige que el caso sea investigado con perspectiva de género y bajo la figura de transfeminicidio.
- Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios. Se concentra a las 11:30 horas frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sobre avenida Revolución, en Álvaro Obregón. Solicita que se atiendan sus planteamientos sobre la consulta de la Ley General de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
- Amigos del Refugio Franciscano. Realiza una protesta al mediodía ante la Secretaría del Medio Ambiente, en Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Denuncia presuntas omisiones en la atención y el resguardo de animales provenientes del refugio; no se descartan afectaciones viales en la zona.
- Plataforma 4:20. Instala, desde las 12:00 horas, puntos de recolección de firmas y difusión de derechos en el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior. Por la tarde, a las 17:00 horas, realizará una proyección al aire libre en Plaza Tlaxcoaque sobre adicciones, salud y criminalización de personas usuarias de cannabis.
- Vecinos de la colonia Álamos. Se reúnen a las 12:00 horas en Viaducto Presidente Miguel Alemán e Isabel la Católica, Benito Juárez, para exigir soluciones a las inundaciones y al colapso del drenaje en la zona.
- Autogestión Feminista. Recaba firmas desde las 14:00 horas en Bellas Artes para promover una iniciativa de asistencia médica para morir en la Ciudad de México.
Eventos masivos que elevarán la afluencia
- Tini. Concierto en el Estadio GNP Seguros, con una asistencia estimada de 70,000 personas.
- El Rey León. Función en el Palacio de los Deportes, con 21,000 asistentes previstos.
- Siddhartha. Presentación en la Arena Ciudad de México, con un aforo estimado de 12,500 personas.
- Lucha libre profesional. Función en la Arena México.
- Pumas vs. América. Partido de la Liga Femenil en el Estadio Olímpico Universitario.
- Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y Teatro Telcel. Actividades diversas programadas.
- Fiesta patronal en honor al Señor de la Misericordia. Se desarrolla del 4 al 6 de septiembre en el pueblo de los Reyes Hueytlilac, Coyoacán, con una asistencia contemplada de hasta 30,000 personas.
- World Trade Center. Alberga la 29 edición de Expo Café, el Gourmet Show 2026 y encuentros médicos y empresariales, lo que incrementará la carga vehicular en la zona de Insurgentes Sur y Viaducto.