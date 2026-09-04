Canasta básica registra cambios en agosto: estos son los alimentos que bajaron de precio

Canasta básica en México. Foto: Cuartoscuto / Galo Cañas

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Los precios de alimentos básicos registraron variaciones durante agosto, con bajas en productos como el jitomate, la calabacita y la papa, mientras que el huevo, el chile serrano y la cebolla aumentaron.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recabó de forma continua los costos de más de 3 mil artículos, incluidos los de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía. Los resultados difundidos a través de la plataforma Quién es Quién en los Precios, permite revisar cada una de las tarifas por región.

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El Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró cambios en diversos víveres agrícolas durante la primera quincena de agosto. El indicador permite medir las variaciones de bienes y servicios de consumo cotidiano para los hogares mexicanos.

Precios de la canasta básica

El jitomate tuvo una reducción de 4.86% y alcanzó un promedio nacional de 17.16 pesos por kilo. Entre el 17 y el 21 de agosto, la institución encontró el precio más bajo en Chedraui, con 12.78 pesos, y el más elevado en La Comer, con 20.73 pesos.

La calabacita presentó una baja de 5.82% al 14 de agosto, se estimó un costo promedio nacional de 32.03 pesos por kilogramo para esta hortaliza. En la semana posterior, el comparativo ubicó este alimento en 22.00 pesos por kilo en centrales de abasto, mientras que en Walmart registró el importe más alto, con 37.91 pesos.

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Asimismo, la papa también mostró una disminución de 5.97%. El valor promedio nacional fue de 49.37 pesos por kilogramo durante la tercera semana de agosto.

Una infografía señala las variaciones en los precios de la canasta básica en México durante agosto a partir de los datos del INPC y la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tubérculo se ofreció en 27.00 pesos por kilo en centrales de abasto, según el monitoreo oficial. En los establecimientos de Walmart, el monto llegó a 57.59 pesos.

Las variaciones de estos productos responden a factores como los ciclos de producción, las condiciones estacionales, el clima y la disponibilidad de mercancía. Por ello, un mismo artículo puede registrar diferencias entre ciudades, mercados y cadenas comerciales.

Alimentos que aumentaron de costo en agosto

El huevo reportó un aumento de 7.92%, mientras que el chile serrano subió 8.92% y la cebolla obtuvo un alza de 19.03%, de acuerdo con el INPC. Estos movimientos contrastaron con las reducciones observadas en otras mercancías de consumo frecuente.

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La Profeco calculó un precio promedio nacional de 42.86 pesos para el paquete de 18 piezas de huevo. La revisión de Quién es Quién en los Precios encontró un mínimo de 30.00 pesos en La Comer y un máximo de 44.89 pesos en Chedraui.

Para el chile serrano, el promedio nacional alcanzó los 53.80 pesos por kilo. Por su parte, la cebolla, tuvo una media de 38.24 pesos por kilogramo. Las centrales de abasto ofrecieron este alimento en 45.00 pesos por kilo y la cebolla en 27.57 pesos. Walmart concentró los valores más altos para ambos productos, con 63.17 pesos en el primer caso y 51.51 pesos en el segundo.

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El Gobierno de México impulsó acciones coordinadas con productores y comercializadores para estabilizar los precios de artículos de primera necesidad y de consumo regular. Entre los bienes contemplados se encuentran el jitomate y los combustibles.

La Procuraduría recomendó a la población utilizar los instrumentos institucionales disponibles, contrastar los costos entre distintas alternativas y elegir las opciones que se ajusten a las necesidades de cada familia.