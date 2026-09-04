México

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

El organismo subraya que la captación de menores se vincula con pobreza, migración y violencia intrafamiliar

Un juego de avioncito dibujado en el suelo con armas en los cuadros y las piernas de una persona con un rifle junto a las letras CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llama a las autoridades a prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. (Jesús Avilés )
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las políticas públicas para prevenir el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, luego del deceso de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado con una organización criminal en Michoacán.

En el pronunciamiento DGDDH/017/2026, emitido este viernes 4 de septiembre de 2026 por el organismo expresó su preocupación por el caso y solicitó ampliar las oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales para adolescentes que viven en contextos de riesgo. La CNDH también pidió reforzar:

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  • Los mecanismos de protección.
  • Restitución de derechos para las víctimas.
  • Mejorar la atención psicosocial de niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia.
  • Consolidar estrategias de desarrollo comunitario que permitan atender las causas estructurales relacionadas con la expansión del reclutamiento por parte de grupos delictivos en el país.

Adolescente abatido, señalado como reclutador de menores dentro de un grupo criminal

El organismo señaló que el fallecimiento del adolescente Jesús S., apodado “Chuchito Nini”, presuntamente lugarteniente del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5″, quien murió durante un operativo federal el pasado lunes 31 de agosto en Los Reyes, Michoacán; más allá de sus circunstancias particulares, representa una manifestación de una problemática estructural extendida en diversas regiones del país: el reclutamiento forzoso, la utilización y la explotación de personas infancias por parte de organizaciones de delincuencia organizada.

Un organigrama extraoficial difundido por @HEARST_BB, cuenta especializada en temas de seguridad, lo ubica como “lugarteniente de mayor confianza”. Su nombre también apareció en narcomantas y en reportes de inteligencia ligados al control de plazas, la extorsión a productores de aguacate. Ese mismo reporte lo señala como uno de los responsables de reclutar a otras niñas, niños y adolescentes para la organización, aunque ese dato no tiene confirmación oficial.

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Comunicado oficial impreso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el logotipo institucional y texto en tinta negra y roja
Un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide en México prevenir el reclutamiento infantil del crimen organizado tras la muerte de un adolescente en Michoacán. (La CNDH pide frenar el reclutamiento de menores)

De acuerdo con la CNDH, casos como los de Jesús “no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad pública, debido a que también reflejan una vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”. El organismo subrayó que, detrás del sobrenombre utilizado por diversos medios de comunicación para referirse al adolescente, existía una persona de 15 años cuya historia expone las fallas estructurales que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes en México. La CNDH advirtió que no debe normalizarse que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni que sean incorporadas a dinámicas criminales.

Causas estructurales del reclutamiento infantil

El reclutamiento forzado, de acuerdo con la CNDH, no ocurre de manera aislada ni responde exclusivamente a decisiones individuales. Factores como la pobreza, la migración, la falta de acceso a educación de calidad, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la precariedad económica, la ausencia de espacios comunitarios seguros, el desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional generan condiciones que facilitan la captación, cooptación o incorporación forzada de menores a actividades delictivas.

Comunicado oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México con texto redactado y logotipo de la institución
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre el reclutamiento de menores por el crimen organizado en México tras el fallecimiento de un adolescente en Michoacán. (CNDH )

La CNDH indicó que, en comunidades afectadas por la violencia y entre poblaciones migrantes, los grupos criminales aprovechan las carencias materiales para ofrecer ingresos, reconocimiento, pertenencia o falsas expectativas de movilidad social. También informó que, mediante sus programas de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Asuntos de las Personas Jóvenes y Mayores, realiza actividades de capacitación, difusión y promoción de derechos humanos para prevenir afectaciones a la integridad y dignidad de estos grupos.

Advertencias internacionales y estadísticas de desaparición

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han advertido que la desaparición y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México revisten especial gravedad. De acuerdo con su informe más reciente, al 19 de agosto de 2025 se habían registrado 18 mil 192 infancias y adolescentes desaparecidos en el país, mientras que este sector enfrentaba un alto riesgo de reclutamiento mediante la fuerza, la coerción o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.

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