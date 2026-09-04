Confirman muerte de colombiana Tatiana Vanessa en San Luis Potosí: la asesinaron y esto mostró el peritaje

Caso de la colombiana Tatiana Vanessa: cuerpo encontrado en Villa de Reyes y un tatuaje podrían ser la clave. RRSS

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La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó este viernes 4 de septiembre de 2026 que el cuerpo hallado en Villa de Reyes correspondió a Tatiana Vanessa Almanza García, ciudadana colombiana de 32 años desaparecida días antes en la capital potosina, y estableció que murió por asfixia por estrangulamiento, un resultado que colocó el caso en el terreno de la muerte violenta de una mujer mientras la carpeta seguía abierta para definir si sería clasificado como feminicidio.

La necropsia indicó que la muerte ocurrió hace una semana, el mismo día en que la joven desapareció, de acuerdo con la fiscal del estado María Manuela García Cázares. El cuerpo fue localizado envuelto en un tapete y ya presentaba signos de descomposición.

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La autoridad estatal precisó que no encontró datos de violencia sexual. También señaló que el estado del cadáver obligó a esperar los estudios periciales antes de confirmar la identidad de manera oficial.

La identificación fue realizada por una prima hermana que viajó desde Colombia y por una amiga llegada desde CDMX. Un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre “Jerónimo” fue uno de los elementos que permitieron reconocerla pese al deterioro del cuerpo.

La investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí revisa un tatuaje con la palabra “JERÓNIMO” en el brazo izquierdo como indicio de identificación - crédito Fiscalía/X

La necropsia ubicó la muerte el mismo día de la desaparición

García Cázares informó que Tatiana Vanessa llegó a San Luis Potosí el jueves al mediodía y que el reporte de desaparición se recibió hasta el lunes. La noche del martes fue notificado el hallazgo del cadáver en la zona de Villa de Reyes, sobre la carretera 80.

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La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí activó la ficha de búsqueda el 1 de septiembre de 2026. Ese documento estableció que el último contacto con la joven ocurrió el 28 de agosto en la capital del estado, aunque otra referencia incluida en la propia documentación sobre el caso señaló el 25 de agosto de 2026 como la fecha de su última comunicación.

La fiscalía recibió primero un reporte por vía telefónica, pero no dio a conocer la identidad de la persona que hizo esa llamada. Después, la denuncia formal fue presentada por la hermana de la víctima mediante videoconferencia, mientras mantenía comunicación con la dependencia desde Colombia.

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La fiscal explicó que el caso se abrió inicialmente como desaparición de personas, porque primero se emitió una ficha de búsqueda y la investigación quedó en manos de la unidad especializada en personas desaparecidas. Con el avance de la carpeta, la autoridad revisaría los datos reunidos para definir si la muerte sería investigada bajo el protocolo de feminicidio o como otro delito.

Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

La fiscalía dijo que ya tenía indicios sobre un posible responsable

La titular de la fiscalía estatal sostuvo que las indagatorias ya iban avanzadas y que existían indicios sobre la identidad del presunto responsable. No reveló detalles porque, dijo, hacerlo podría entorpecer la investigación.

La funcionaria agregó que, una vez confirmada esa identificación, la autoridad podría continuar con la solicitud de una orden de aprehensión. Hasta ese momento, la dependencia no informó detenciones relacionadas con el caso.

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El cuerpo permaneció en el Servicio Médico Legal, a la espera de que la familia definiera el proceso para su devolución y una posible repatriación a Colombia. La fiscalía también indicó que ya se había dado aviso a la embajada colombiana y que el trámite para el traslado de los restos correspondería a la Secretaría de Salud.

La familia de Tatiana Vanessa llegó a México en días previos para el reconocimiento del cuerpo y para recibir información directa sobre la investigación. Ese proceso se desarrolló mientras continuaban las diligencias periciales y ministeriales en torno al hallazgo.

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La víctima había viajado desde CDMX y la pesquisa reconstruía sus desplazamientos

La fiscal sostuvo que la joven no residía en San Luis Potosí y que había llegado desde CDMX por motivos laborales. La autoridad no detalló cuáles eran sus actividades en el estado ni el destino exacto al que se dirigía antes de perderse el contacto con ella.

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La investigación también buscaba reconstruir el recorrido de Tatiana Vanessa antes de su desaparición. La información disponible apuntó a que antes de llegar a territorio potosino estuvo durante varios meses en CDMX y después viajó por distintos estados del país.

Entre esos desplazamientos se mencionaron Puebla y Jalisco. También se indicó que ofrecía servicios de escort en el portal La Boutique VIP, antes conocido como Zona Divas.

La ficha de búsqueda la describió como una mujer de 1.70 metros de estatura, complexión robusta, tez morena clara, cabello largo negro, cejas gruesas y delineadas, y ojos medianos color café oscuro. Además del tatuaje de “Jerónimo” en el brazo izquierdo, en la difusión de su búsqueda también se mencionaron otros rasgos de identificación, como las frases “MADE IN HELL” en la columna, un ángel en el glúteo y cicatrices de cirugías estéticas.

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La autoridad estatal fue notificada del hallazgo de una mujer en Villa de Reyes y desplegó personal forense para asegurar el sitio y recabar pruebas. Desde el inicio, el cadáver presentó características físicas similares a las de la joven colombiana, pero la confirmación quedó sujeta a los estudios especializados por el estado de descomposición.

García Cázares declaró que “ya fue localizada e identificada por familiares de la chica. La causa fue una muerte por estrangulamiento, es lo que nos revela la necropsia; no tenía mayores datos de violencia, ni de violencia sexual, pero sí, un estrangulamiento”.

En otra explicación sobre las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, la fiscal señaló: “Estaba envuelta en un tapete y empezaba con signos de descomposición. Nosotros creemos que ocurrió el mismo día que la chica desapareció, es decir, el día viernes”.

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La línea temporal expuesta por la fiscalía dejó un punto de revisión sobre las fechas de desaparición, porque en distintas referencias oficiales y declaraciones públicas aparecieron el 25 y el 28 de agosto como los últimos momentos de contacto, mientras la fiscal sostuvo que la muerte habría ocurrido el mismo día en que la joven dejó de ser ubicada por su entorno.

La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó que el cuerpo hallado en Villa de Reyes correspondió a Tatiana Vanessa Almanza García y que murió por asfixia por estrangulamiento.

La identificación fue hecha por una prima llegada desde Colombia y una amiga de CDMX, con apoyo de un tatuaje con el nombre “Jerónimo” en el brazo izquierdo.

La investigación seguía abierta para definir si el caso sería clasificado como feminicidio, mientras la fiscalía dijo que ya tenía indicios sobre un posible responsable.