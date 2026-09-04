México

FGR investigará muerte del diputado Zenyazen Escobar: fue hallado con herida de bala, pero sin signos de violencia

El legislador fue encontrado muerto por herida de arma de fuego

Primer plano de Zenyazen Escobar, diputado con barba y camisa blanca, mirando con seriedad. Otras personas, incluyendo una mujer con diadema rosa, están difusas alrededor
El diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar (Especial)
Guardar

La FGR atraerá la investigación por la muerte de Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, cuyo cuerpo fue localizado este viernes 4 de septiembre dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, sobre la carretera Xalapa-Veracruz. La institución federal anunció la decisión a través de su cuenta de X, “dada su calidad de legislador federal”.

El cuerpo del diputado, de 42 años, presentaba al menos un impacto de bala. Junto a él se localizó una pistola, según los primeros reportes de la zona, aunque las autoridades no han confirmado esa información de manera oficial.

PUBLICIDAD

El secretario de Gobierno de Veracruz descarta un atentado

El diputado de Morena también fue Secretario de Salud de Veracruz (X/@ZenyazenEscobar)
El diputado de Morena también fue Secretario de Salud de Veracruz (X/@ZenyazenEscobar)

Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, afirmó en conferencia de prensa que las periciales no muestran daños al vehículo compatibles con una agresión externa. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido una mayor agresión al vehículo, fue interno”, declaró Ahued Bardahuil.

El funcionario evitó pronunciarse sobre la hipótesis de un suicidio. “No quisiera abonar por algo que está en plena investigación, pero sí fue localizado en un acotamiento (...) como tal no es atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, señaló.

PUBLICIDAD

La fiscal estatal solo confirma el deceso

Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba.
Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba. (X: @ZenyazenEscobar)

La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se limitó a confirmar la muerte del legislador sin adelantar hipótesis. “Yo solo les puedo confirmar el deceso”, declaró la fiscal, quien precisó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial trabajan en el sitio.

Jiménez Aguirre indicó que Escobar García fue la única víctima del hecho y que no hay otras personas heridas relacionadas con el suceso. La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación inicial antes de que la FGR anunciara la atracción del caso.

Un hallazgo llamativo: viajaba sin escoltas

Un dato que llamó la atención entre los primeros reportes es que el legislador se encontraba solo en el vehículo al momento del hallazgo. Por su función como diputado federal, Escobar García solía trasladarse acompañado de escoltas, circunstancia que las autoridades deberán esclarecer conforme avance la investigación.

El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad municipal y estatal, que acordonaron el perímetro sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa. La vialidad se mantuvo parcialmente cerrada mientras el personal ministerial realizaba las primeras diligencias en la escena.

La trayectoria política de Zenyazen Escobar

Captura de pantalla de una publicación digital con un mensaje de pésame y una esquela en memoria de Zenyazen Roberto Escobar García
Citlalli Hernández expresa sus condolencias en redes sociales por el fallecimiento del diputado federal mexicano Zenyazen Roberto Escobar García. (@CitlaHM )

Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz. Representaba al Distrito 16 con cabecera en Córdoba dentro de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Antes de su llegada a San Lázaro, Escobar García se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García. También fue diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal.

El legislador había acudido apenas el pasado 1 de septiembre a la instalación de la primera sesión del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Zenyazen Escobar protagonizó pelea física con un diputado del PRI en San Lázaro

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

Hace algunas semanbas, Zenyazen Escobar protagonizó un altercado con el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. La situación ocurrió la tarde del pasado 28 de mayo. El encontronazo derivó en empujones y un conato de pelea dentro del pleno.

En los videos que se volvieron virales, se puede ver que Gutiérrez Mancilla dirige un insulto a Escobar: “Pinche estríper, trepador”. El legislador morenista pierde el control, se quita el sombrero y se coloca en posición de pelea frente a su contrincante.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino desde la tribuna para llamar al orden a los legisladores. “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública”.

Tras los empujones, la diputada del PRI Ana Isabel González solicitó que se practicara un antidoping a Escobar. Legisladores del PAN y del PRI respaldaron la petición ante la sospecha de que la conducta del morenista estuviera relacionada con el consumo de sustancias o con un estado etílico.

Temas Relacionados

MorenaPolítica MexicanaVeracruzFGRmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

El organismo subraya que la captación de menores se vincula con pobreza, migración y violencia intrafamiliar

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Farath Coronel fue encontrado sin vida en su casa ubicada en Cuautitlán Izcalli

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Fenómeno “El Niño”: estas son las regiones de México que podrían enfrentar más lluvias, calor y sequía

Los cambios esperados abarcan desde chubascos por encima de lo normal hasta escenarios de menor precipitación en diversas zonas de México

Fenómeno “El Niño”: estas son las regiones de México que podrían enfrentar más lluvias, calor y sequía

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Seis órdenes de cateo fueron ejecutadas en distintos puntos de Oaxaca como parte de investigaciones contra una célula presuntamente dedicada a la extorsión y el cobro de cuotas

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: consiguen reclasificación del caso de transfeminicida de Paola Buenrostro

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: consiguen reclasificación del caso de transfeminicida de Paola Buenrostro

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

ENTRETENIMIENTO

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

Cine en las alturas: Utopia Tlallipan presentará Soy Frankelda y El viaje de Teo gratis

DEPORTES

América vs Cruz Azul se jugará en Estados Unidos: por qué el clásico joven llega a California

América vs Cruz Azul se jugará en Estados Unidos: por qué el clásico joven llega a California

De luchadoras a réferis: La Vaquerita y La Comandante revelan el difícil reto de impartir justicia en el CMLL

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

Muere a los 15 años futbolista promesa del Piratas de Veracruz durante un entrenamiento