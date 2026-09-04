FGR investigará muerte del diputado Zenyazen Escobar: fue hallado con herida de bala, pero sin signos de violencia

El diputado de Morena por Veracruz, Zenyazen Escobar (Especial)

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La FGR atraerá la investigación por la muerte de Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, cuyo cuerpo fue localizado este viernes 4 de septiembre dentro de un automóvil en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, sobre la carretera Xalapa-Veracruz. La institución federal anunció la decisión a través de su cuenta de X, “dada su calidad de legislador federal”.

El cuerpo del diputado, de 42 años, presentaba al menos un impacto de bala. Junto a él se localizó una pistola, según los primeros reportes de la zona, aunque las autoridades no han confirmado esa información de manera oficial.

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El secretario de Gobierno de Veracruz descarta un atentado

El diputado de Morena también fue Secretario de Salud de Veracruz (X/@ZenyazenEscobar)

Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz, afirmó en conferencia de prensa que las periciales no muestran daños al vehículo compatibles con una agresión externa. “No fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido una mayor agresión al vehículo, fue interno”, declaró Ahued Bardahuil.

El funcionario evitó pronunciarse sobre la hipótesis de un suicidio. “No quisiera abonar por algo que está en plena investigación, pero sí fue localizado en un acotamiento (...) como tal no es atentado, un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, señaló.

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La fiscal estatal solo confirma el deceso

Zenyazen Escobar García, era diputado Federal de Morena por el Distrito 16 de Córdoba. (X: @ZenyazenEscobar)

La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se limitó a confirmar la muerte del legislador sin adelantar hipótesis. “Yo solo les puedo confirmar el deceso”, declaró la fiscal, quien precisó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial trabajan en el sitio.

Jiménez Aguirre indicó que Escobar García fue la única víctima del hecho y que no hay otras personas heridas relacionadas con el suceso. La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación inicial antes de que la FGR anunciara la atracción del caso.

Un hallazgo llamativo: viajaba sin escoltas

Un dato que llamó la atención entre los primeros reportes es que el legislador se encontraba solo en el vehículo al momento del hallazgo. Por su función como diputado federal, Escobar García solía trasladarse acompañado de escoltas, circunstancia que las autoridades deberán esclarecer conforme avance la investigación.

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El hallazgo movilizó a corporaciones de seguridad municipal y estatal, que acordonaron el perímetro sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa. La vialidad se mantuvo parcialmente cerrada mientras el personal ministerial realizaba las primeras diligencias en la escena.

La trayectoria política de Zenyazen Escobar

Citlalli Hernández expresa sus condolencias en redes sociales por el fallecimiento del diputado federal mexicano Zenyazen Roberto Escobar García. (@CitlaHM )

Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz. Representaba al Distrito 16 con cabecera en Córdoba dentro de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Antes de su llegada a San Lázaro, Escobar García se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García. También fue diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso estatal.

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El legislador había acudido apenas el pasado 1 de septiembre a la instalación de la primera sesión del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Zenyazen Escobar protagonizó pelea física con un diputado del PRI en San Lázaro

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

Hace algunas semanbas, Zenyazen Escobar protagonizó un altercado con el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados. La situación ocurrió la tarde del pasado 28 de mayo. El encontronazo derivó en empujones y un conato de pelea dentro del pleno.

En los videos que se volvieron virales, se puede ver que Gutiérrez Mancilla dirige un insulto a Escobar: “Pinche estríper, trepador”. El legislador morenista pierde el control, se quita el sombrero y se coloca en posición de pelea frente a su contrincante.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino desde la tribuna para llamar al orden a los legisladores. “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública”.

Tras los empujones, la diputada del PRI Ana Isabel González solicitó que se practicara un antidoping a Escobar. Legisladores del PAN y del PRI respaldaron la petición ante la sospecha de que la conducta del morenista estuviera relacionada con el consumo de sustancias o con un estado etílico.