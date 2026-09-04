La Casa de los Famosos México 2026: lista completa de eliminados

La temporada comenzó con 18 habitantes y ya registra seis eliminaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Casa de los Famosos México 2026 arrancó el 26 de julio con 18 habitantes y llegó a septiembre con solo doce en competencia activa. Seis abandonaron el reality —cinco por voto del público y uno como parte de una dinámica— y un séptimo, Aldo Rendón, salió de forma voluntaria por un problema de salud.

La producción anunció que la gran final se celebrará alrededor del 4 de octubre, fecha que marca el cierre de una temporada donde las nominaciones se han decidido semana a semana mediante puntos otorgados en el confesionario.

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Mariana Ochoa había sido la principal, sin embargo fue rescatada del Exilio y regresó a la casa. Por lo tanto, la actriz boliviana-mexicana Ximena Herrera fue la primera en dejar la competencia. Le siguió Fede Vigevani, quien ingresó como habitante infiltrado y cumplió su función antes de salir formalmente del programa.

Arantza Ruiz y Moisés Peñaloza abandonaron después, en eliminaciones sucesivas definidas por la audiencia. Yanet García, conductora, dejó la casa el 25 de agosto tras perder la votación de esa semana frente al resto de los sentenciados.

Arantza fue de las primeras en salir del reality.(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El creador de contenido Luis Chaparro se convirtió en el sexto habitante eliminado el domingo 30 de agosto, después de enfrentarse a Gema Garoa en el carrusel final de esa gala. El público decidió salvar a Garoa y Chaparro salió tras 36 días dentro de la competencia, la permanencia más larga entre los eliminados hasta el momento.

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Antes de su salida, había sido rescatado de la dinámica del Exilio junto con Ese Pérez, uno de los compañeros que después señaló por críticas internas que, según relató, desconocía hasta ese momento.

Aldo Rendón dejó la casa por un tratamiento médico

El 1 de septiembre, un día después de la eliminación de Chaparro, el estilista Aldo Rendón anunció que dejaba la competencia. Explicó que atravesaba un problema de salud reversible que requería iniciar tratamiento de inmediato, algo incompatible con permanecer encerrado. Su salida no derivó de una votación: fue una decisión personal comunicada durante la gala.

Por otro lado, la nominación más reciente, definida el 2 de septiembre, dejó sentenciados a Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz, Yahir y Flor Vigna. La placa se armó tras el reparto de puntos en el confesionario, con Masad Altamimi como líder de la semana encargado de señalar al primer nominado.

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(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Lista de todos eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

Ximena Herrera - decisión del público

Arantza Ruiz - decisión del público

Moisés Peñaloza - decisión del público

Yanet García - decisión de sus compañeros

Luis Chaparro - decisión del público

Aldo Rendón- decisión por problemas de salud

La final de La Casa de los Famosos México 2026 está prevista para realizarse alrededor del 4 de octubre, cuando la audiencia conocerá al ganador de una temporada que comenzó el 26 de julio con 18 habitantes. Para llegar a esa instancia, los participantes deberán superar las nominaciones semanales, las pruebas internas y las votaciones del público, que ya redujeron el número de concursantes. La definición pondrá fin a varias semanas de convivencia, estrategias y cambios en las alianzas dentro de la casa. En la recta decisiva, cada gala tendrá peso sobre la permanencia de los famosos que siguen en juego. El vencedor obtendrá el reconocimiento del público tras imponerse en la última votación del reality de Televisa en México.