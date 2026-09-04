México

SEP busca acuerdo nacional para regular celulares y pantallas en escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, insistió en que el uso excesivo de dispositivos digitales puede ocasionar afectaciones en la salud mental de menores de edad

Un joven sostiene un teléfono móvil con funda roja frente a su rostro, junto a un cartel de prohibición de celulares y un aula escolar
Un estudiante sostiene un teléfono móvil frente a imágenes de un aula de clases y un cartel de prohibición de celulares en el ámbito escolar. (Jesús Avilés)
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas para construir un acuerdo nacional sobre las reglas para el acceso y uso de celulares y pantallas en las escuelas, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

Durante el Quinto Foro Regional Sur-Sureste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizado en Quintana Roo, el funcionario explicó que el objetivo es generar reglas que permitan un uso responsable, consciente y seguro de la tecnología dentro de los espacios educativos.

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Delgado señaló que los foros impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscan abrir un diálogo amplio sobre los efectos que tienen las nuevas tecnologías en las comunidades escolares. Entre los temas abordados se encuentran el uso excesivo de pantallas, el impacto de las redes sociales en adolescentes y jóvenes y los efectos de la inteligencia artificial en las universidades.

SEP busca regular celulares sin prohibiciones tajantes

Mario Delgado SEP uso de Celulares y pantallas escuelas
Mario Delgado SEP uso de Celulares y pantallas escuelas (SEP)

El titular de la SEP enfatizó que el reto no consiste únicamente en prohibir los celulares o imponer restricciones de manera tajante, sino en construir una cultura de ciudadanía digital.

De acuerdo con Delgado Carrillo, es necesario que estudiantes, docentes, madres y padres de familia, especialistas, autoridades y empresas tecnológicas participen en la búsqueda de soluciones.

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El funcionario alertó que el uso inadecuado o excesivo de dispositivos digitales puede generar afectaciones en la salud mental de menores de edad, entre ellas crisis de ansiedad, problemas de autoestima, autolesiones, desórdenes alimenticios y depresión.

También advirtió sobre otros riesgos relacionados con las plataformas digitales, como la circulación de noticias falsas, el uso de bots para fomentar discursos de odio y la propagación de expresiones de intolerancia.

Ante este escenario, sostuvo que la educación digital debe contribuir a que la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas sean utilizadas para fortalecer el aprendizaje y el pensamiento crítico, en lugar de sustituirlo.

17 estados ya tienen reglas sobre celulares

Un salón de clases con pupitres, un pizarrón, varios estudiantes sentados y una caja transparente con teléfonos celulares en primer plano.
Alumnos de primaria y secundaria en una escuela de México escuchan a su maestra mientras sus teléfonos celulares permanecen guardados en una caja transparente sobre un pupitre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Delgado informó que 17 entidades federativas ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales en las escuelas.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con la UNESCO, más de 114 países han establecido algún tipo de regulación relacionada con plataformas digitales, redes sociales o teléfonos celulares dentro de los centros educativos.

La intención del Gobierno de México es avanzar hacia criterios nacionales que tomen en cuenta las distintas realidades de las escuelas y permitan establecer una relación equilibrada con la tecnología.

Durante el foro realizado en el Teatro del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, participaron estudiantes, docentes, especialistas, investigadores y familias.

La secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda María Xix Euán, destacó la importancia de abrir esta discusión y consideró que el desafío consiste en enseñar a las nuevas generaciones a utilizar la tecnología de manera crítica.

Por su parte, Paola Cicero, Oficial Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO en México, señaló que niñas y niños actualmente se informan, interactúan y aprenden mediante herramientas digitales, aunque estas también pueden afectar sus emociones y su vida personal.

La rectora de la UQroo, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, sostuvo que las nuevas tecnologías dejaron de ser herramientas complementarias y se convirtieron en elementos importantes para la educación.

No obstante, advirtió que el acceso y uso de la tecnología no es igual en todo el país, por lo que consideró necesario evitar una discusión reducida a determinar si las pantallas son buenas o malas.

La SEP continuará con estos foros regionales para recoger propuestas y avanzar en un acuerdo nacional que establezca criterios sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

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