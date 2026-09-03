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Elliot Page habló de su experiencia en La Odisea: “Conocerme más me permitió soltarme más”

El actor canadiense habló en el podcast On Film sobre su presente y afirmó que es una etapa de mayor libertad personal, marcada por una conexión distinta consigo mismo, que según dijo influyó en la construcción de Sinon, protagonista breve pero decisivo dentro de la película

La secuencia del Hades fue rodada en Islandia y utilizó un sistema de espejo para que Elliot Page mantuviera el contacto visual con Matt Damon frente a las cámaras IMAX
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Elliot Page afirmó en el pódcast On Film, de Kevin McCarthy, que su participación en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, fue una experiencia “catártica” y de “círculo completo”, mientras el filme supera los USD 1.500 millones en la taquilla mundial.

En la entrevista, el actor canadiense repasó la construcción de Sinon, un personaje de presencia breve en pantalla cuya escena en el Hades se convirtió, según dijo, en el principal punto de contacto con el público. Page sostuvo que ese momento concentró el peso emocional del papel y que, pese a su corta aparición, debía dejar una huella suficiente para sostener su eco en la historia.

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“La gente quiere hablar de la escena del Hades. Los mueve y los hace pensar en algo de su propia vida”, señaló.

Page sostuvo que uno de los desafíos del papel fue construir una figura que, pese a aparecer durante pocos minutos, dejara una marca en el resto de la historia. Dijo que al leer el guion percibió enseguida la densidad dramática del personaje y que eso mismo le generó una presión adicional: necesitaba que cada momento en pantalla dejara una huella suficiente para sostener su eco en la película.

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La escena del Hades

Elliot Page afirmó que su participación en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, fue una experiencia catártica y de círculo completo (REUTERS/Universal Pictures)
Elliot Page afirmó que su participación en La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, fue una experiencia catártica y de círculo completo (REUTERS/Universal Pictures)

El primer material de Sinon fue filmado en Marruecos incluso antes del inicio formal del rodaje, en una sesión anticipada junto a Nolan y al director de fotografía Hoyte van Hoytema. Page recordó ese día en las dunas como uno de los recuerdos más nítidos del proyecto y explicó que, aun en planos silenciosos o de espera, buscó que el personaje transmitiera vulnerabilidad y tensión.

La secuencia del Hades, rodada en Islandia, condensó buena parte del trabajo actoral y técnico del papel. Para registrar el diálogo, el equipo utilizó un sistema de espejo que le permitió mantener el contacto visual con Matt Damon frente a las cámaras IMAX insonorizadas.

“Sin ese espejo, no sé si habría podido lograr una toma tan poderosa”, dijo. Añadió que Damon fue un compañero “generoso” y muy presente en una escena que exigía una alta carga emocional.

Page explicó además que buscó una diferencia física entre las dos etapas de Sinon: una ligereza inicial en el joven que acepta una misión casi suicida y un peso emocional visible en la versión posterior, marcada por la traición. También dio a esa secuencia un sentido personal. “Conocerme más y encarnarme más me permite, curiosamente, soltarme más”, afirmó, al referirse a cómo vivió este rodaje en comparación con trabajos anteriores.

El rodaje del caballo de Troya

Elliot Page podría ser una gran opción para dar vida a Aquiles en 'La Odisea'
Elliot Page explicó que la escena del Hades concentró el peso emocional de Sinon y se convirtió en el principal punto de contacto con el público

La secuencia inicial en la que Sinon corre hacia el caballo de Troya y recibe una lanzada fue una de las primeras en filmarse. El actor detalló que trabajó con cables, un peto especial y una pieza de madera de balsa para simular el impacto, en una coordinación que describió como compleja pero muy disfrutable. “Lo sentí un par de días después. Pero de la mejor manera”, comentó.

El diseño de la acción estuvo a cargo del coordinador de especialistas George Cottle, a quien Page elogió por la calma del trabajo en set y por generar un entorno seguro durante escenas físicamente exigentes.

Nolan evitó el doblaje adicional y mantuvo su preferencia por el sonido directo

Page remarcó que, a diferencia de otras producciones, en La Odisea no grabó líneas de doblaje en posproducción. También indicó que Nolan mantiene su método habitual de trabajar con micrófono de brazo en lugar de micrófonos corporales, una elección que, según explicó, no modifica de manera decisiva la actuación, aunque sí evita las incomodidades técnicas de los transmisores en el cuerpo.

El antecedente de Inception y la continuidad del método de Nolan

Elliot Page junto a Leonardo DiCaprio en una escena de 'Origen'
La comparación con Inception (2010) ubicó un antecedente del método de Christopher Nolan

Al comparar esta experiencia con Inception (2010), Page dijo que la continuidad del método del director hace que los rodajes, aun con distintos equipos técnicos, compartan una lógica común. Señaló que esa combinación de preparación minuciosa y dinámica fluida vuelve reconocible el trabajo en una película de Nolan.

Sus influencias centrales

Al repasar su formación, el actor mencionó a Samantha Morton, también integrante del elenco de La Odisea, como una de sus referencias decisivas a partir de Morvern Callar (2002), de Lynne Ramsay. Dijo que aquella actuación lo impactó de manera profunda y la ubicó entre las interpretaciones que más influyeron en su idea del oficio.

Entre las películas que más lo marcaron en su juventud citó además Jurassic Park (1993) y 28 Days Later (2002), esta última por el trabajo de Cillian Murphy. También recordó que, cuando era chico, repetía escenas en su cuarto y ensayaba fragmentos de películas que admiraba, una práctica que identificó como parte temprana de su vínculo con la actuación.

Page también elogió a Emma Thomas, productora y socia de Nolan, a quien definió como una figura central en el funcionamiento del set. “Nunca la vi perder los estribos. Siempre es el ancla que permite que toda la máquina funcione”, sostuvo.

Todavía no tiene un proyecto confirmado

Elliot Page señaló que Christopher Nolan evitó el doblaje adicional en La Odisea y mantuvo su método de sonido directo con micrófono de brazo (REUTERS/Isabel Infantes)
Elliot Page señaló que Christopher Nolan evitó el doblaje adicional en La Odisea y mantuvo su método de sonido directo con micrófono de brazo (REUTERS/Isabel Infantes)

Consultado sobre sus próximos trabajos, Page aseguró que no tiene una producción firmada tras el estreno de La Odisea, aunque expresó su deseo de volver a encontrar papeles exigentes.

En ese tramo de la conversación también vinculó el presente de su carrera con una sensación de mayor libertad personal, al considerar que hoy puede trabajar desde un lugar de mayor comodidad y conexión consigo mismo.

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