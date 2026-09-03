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Departamentos de USD 550 millones y pilotos de Fórmula 1 como vecinos: así es el rincón más exclusivo de Mónaco

Mareterra, el barrio construido sobre el Mediterráneo, demandó 11 años de planificación y una inversión cercana a los USD 2.300 millones, además del traslado de especies marinas y estructuras submarinas de más de 11.000 toneladas cada una

Un edificio moderno de gran altura sobre la costa junto a un paseo marítimo de hormigón donde camina una persona frente al mar
Un informe ubica a la zona sobre el Mediterráneo como la más cara del planeta, con valores que llegan a 219.000 dólares por unidad de superficie (Captura de video)
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Un departamento de cinco pisos en Mónaco alcanzó un precio récord de USD 550 millones, convirtiendo a Mareterra, el barrio construido sobre el Mediterráneo, en la zona residencial más cara del planeta. El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov adquirió la propiedad de 21 ambientes en la cima de Le Renzo, una torre de 17 pisos diseñada por el arquitecto italiano Renzo Piano, ganador del premio Pritzker. La operación, que data de 2021, fue revelada por Bloomberg en abril de 2026, según publicó Forbes Argentina.

De acuerdo con el artículo, el precio pagado por Akhmetov equivale a unos USD 219.000 por metro cuadrado, casi el doble de los USD 112.000 que abonó Ken Griffin, CEO de Citadel, por su penthouse en Manhattan en 2019, y más del triple del promedio del propio principado, de unos USD 66.700 por metro cuadrado. Ese promedio casi duplica el de Hong Kong, la segunda ciudad más cara del mundo en términos de valor inmobiliario.

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Mareterra se construyó sobre el mar con una inversión de USD 2.300 millones

Vista aérea ilustrada de un mapa residencial junto al mar con zonas verdes, piscinas y la leyenda 110 APARTMENTS
Un plano del desarrollo urbano Mareterra en Mónaco detalla la ubicación de 110 apartamentos y sectores como Le Renzo y Les Jardins d'Eau junto al Grimaldi Forum (Captura de video)

Mareterra no existía hace menos de una década. El proyecto demandó 11 años de planificación y construcción, y una inversión cercana a los USD 2.300 millones para ganar seis hectáreas al Mediterráneo. Antes de avanzar sobre el mar, los responsables trasladaron las especies marinas de la zona y retiraron el material contaminado del fondo. Luego construyeron en Marsella 18 enormes estructuras de hormigón de 26 metros de altura y 11.000 toneladas cada una, que trasladaron por mar hasta Mónaco y colocaron sobre una base submarina.

La obra concluyó en diciembre de 2024, seis meses antes de lo previsto. Sus 130 departamentos y residencias de lujo se vendieron por completo antes del cierre del proyecto, y el emprendimiento recaudó más de USD 6.600 millones. Esa cifra permitió cancelar una deuda de USD 1.200 millones emitida mediante un bono, destinar más de USD 1.800 millones al Estado y obtener una ganancia neta de USD 3.000 millones, distribuida entre los inversores, según consignó Forbes.

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El principal inversor privado fue Patrice Pastor, cuya familia se dedica al negocio inmobiliario desde 1880 y posee cerca del 15% de las viviendas de Mónaco. El príncipe Alberto II, jefe de Estado del principado, impulsó el desarrollo junto a Pastor desde sus inicios.

Los precios del barrio duplican a Dubái y triplican el promedio de Mónaco

Edificios blancos de varios pisos con balcones sobre un muelle donde flota una embarcación de recreo
Un departamento de 522 metros cuadrados se ofrece por 73 millones y duplica los valores de Dubái (Captura de video)

Menos de dos años después de la finalización del barrio, algunas propiedades originales volvieron al mercado con valores que superan lo pagado inicialmente. Un departamento de 522 metros cuadrados en Le Renzo está en venta por USD 73 millones, unos USD 140.000 por metro cuadrado, el doble de lo que cuesta una propiedad en las zonas más exclusivas de Dubái. Los alquileres mensuales, mientras tanto, superan los USD 130.000.

Las residencias de lujo con frente al mar cotizan por encima de esos valores. Florian Valeri, fundador de Barnes Valeri Agency, estima que las siete residencias ubicadas directamente sobre la costa podrían superar los USD 290 millones, mientras que otro agente del sector calcula que algunas llegarían a los USD 350 millones.

“Tengo un cliente que preguntó por las residencias de Mareterra y sigue preguntándome si puedo encontrar algo frente al mar”, contó Sufia Kiekbaeva, agente de Magrey & Sons Monaco. Las unidades interiores arrancan por encima de los USD 230 millones.

El principado concentra 29 multimillonarios y uno de los niveles de seguridad más altos del mundo

El principado, con 38.857 habitantes, reúne patrimonios por USD 167.000 millones y combina baja carga tributaria - REUTERS/Jakub Porzycki
El principado, con 38.857 habitantes, reúne patrimonios por USD 167.000 millones y combina baja carga tributaria - REUTERS/Jakub Porzycki

Mónaco atrae grandes fortunas desde hace décadas. Con apenas 38.857 habitantes, alberga al menos 29 multimillonarios cuyo patrimonio conjunto asciende a USD 167.000 millones: uno por cada 1.340 residentes, la proporción más alta del mundo.

Entre los vecinos de Akhmetov en Le Renzo figuran el magnate químico James Ratcliffe y los pilotos de Fórmula 1 Max Verstappen y Charles Leclerc, instalados en extremos opuestos del edificio.

El atractivo del principado combina varios factores: sus costas mediterráneas, un régimen impositivo favorable y un policía por cada 70 habitantes, uno de los índices de seguridad más altos del planeta.

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