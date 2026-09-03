La serie de Harry Potter y la piedra filosofal lanzó nuevas imágenes y un segundo adelanto oficial

Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Harry Potter y la Piedra Filosofal, la serie original de HBO, estrena esta Navidad en HBO Max. (HBO Max)

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HBO Max reveló un nuevo teaser e imágenes oficiales de la serie original de HBO Harry Potter y la piedra filosofal, la producción que marcará el regreso del universo creado por J.K. Rowling a la pantalla en formato televisivo. La primera temporada tendrá ocho episodios y llegará a la plataforma el 25 de diciembre, con una propuesta centrada en la adaptación completa del primer libro de la saga.

El nuevo adelanto vuelve sobre el comienzo de la historia de Harry, un chico criado lejos del mundo mágico que descubre, al cumplir 11 años, que fue aceptado en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería. Desde ese punto, la serie reconstruye su ingreso a un escenario desconocido, atravesado por amistades, aprendizajes y una amenaza que remite a su pasado.

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Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter en la nueva adaptación televisiva de HBO. (HBO Max)

<b>La serie llegará a HBO Max el 25 de diciembre con una primera temporada de ocho episodios</b>

La producción fue presentada como una nueva versión de Harry Potter y la piedra filosofal, con la intención de desarrollar en profundidad el material original. El plan de HBO contempla una temporada por cada libro, por lo que esta primera entrega funcionará como punto de partida de un proyecto más amplio sobre la saga completa.

En ese marco, el segundo teaser muestra varios de los momentos más reconocibles del inicio de la historia. Entre ellos aparecen la llegada de los alumnos a Hogwarts, la ceremonia de selección y escenas del Gran Comedor. También se incluyen vistazos de las clases, los primeros vínculos entre los estudiantes y el clima que rodea la adaptación del primer año escolar del protagonista.

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John Lithgow se suma al elenco en el papel de Albus Dumbledore. (HBO Max)

<b>El nuevo avance muestra la ceremonia de selección y los primeros pasos de Harry en Hogwarts</b>

Uno de los ejes del material difundido pasa por la presentación del trío central. Dominic McLaughlin encarna a Harry Potter, Arabella Stanton interpreta a Hermione Granger y Alastair Stout asume el papel de Ron Weasley. Las imágenes y el teaser los muestran en los primeros tramos de una relación que será decisiva en la historia.

El avance también ofrece una mirada inicial a varios adultos clave dentro de Hogwarts. John Lithgow aparece como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. La selección de escenas apunta a instalar el tono de la serie y a presentar el entorno institucional y emocional en el que se moverá Harry.

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La primera temporada de la serie tendrá ocho episodios y se estrenará el 25 de diciembre. (HBO Max)

<b>Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout encabezan el nuevo elenco</b>

La serie tiene guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod dirige varios episodios y también participa como productor ejecutivo. El proyecto se desarrolla para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, una figura vinculada desde hace años al universo audiovisual de Harry Potter. Ese equipo acompaña una apuesta que busca trasladar a televisión el recorrido completo de los siete libros publicados entre 1997 y 2007.

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Alastair Stout acompaña a Harry como Ron Weasley. (HBO Max)

<b>HBO planea adaptar los siete libros con una temporada dedicada a cada entrega</b>

La primera temporada parte de la premisa más conocida de la saga: Harry crece en un entorno hostil, ajeno a su origen, hasta que una carta cambia el rumbo de su vida. A partir de ese ingreso al mundo mágico, la historia se expande hacia la amistad, la rivalidad entre alumnos y la aparición de un conflicto mayor asociado con una figura oscura de su pasado.

Ese enfoque ya había empezado a verse en el primer teaser difundido meses atrás, que recuperaba escenas en Privet Drive y los indicios iniciales de Hogwarts. El nuevo material suma imágenes inéditas y profundiza la dimensión escolar y narrativa de la adaptación.

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Arabella Stanton viste el uniforme escolar y la túnica del personaje Hermione Granger en un escenario de estilo académico. (HBO Max)

<b>El rodaje comenzó en el Reino Unido y la segunda temporada ya está en preparación</b>

El rodaje de la serie comenzó el 14 de julio del año pasado en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. Según la información difundida junto con este lanzamiento, la segunda temporada, basada en Harry Potter y la cámara secreta, empezará a filmarse durante la primavera, mientras la primera se prepara para su estreno de fin de año en HBO Max.