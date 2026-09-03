Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, en una imagen de archivo. EFE/EPA/YANNIS KOLESIDIS

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió este miércoles de que Irán podría aprovechar el inicio de las festividades judías, el próximo 11 de septiembre, para lanzar un ataque contra su país, y aseguró que las fuerzas israelíes están preparadas para responder “con gran fuerza” si eso ocurre. Katz hizo estas declaraciones durante una conferencia organizada por el diario Yedioth Ahronoth y el portal de noticias Ynet, un día después de que la aviación estadounidense bombardeara territorio iraní y matara al menos a 18 personas.

Israel se ha mantenido al margen militarmente del nuevo ciclo de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, reanudado el fin de semana pasado tras un mes de tregua de facto. “Por ahora, están atacando en toda la región excepto a nosotros”, dijo Katz. “Existe la posibilidad de que nos ataquen. Estamos preparados para eso en el plano defensivo”, añadió, y precisó que, en coordinación con Washington, el Ejército israelí permite por el momento que Estados Unidos lidere las acciones militares contra Teherán, aunque está listo para intervenir “independientemente de nadie más” si Irán decide golpear directamente a Israel.

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La actual escalada se remonta al 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Washington y Teherán firmaron un alto el fuego el 7 de abril, pero el acuerdo se fue deshaciendo con episodios puntuales de enfrentamiento, hasta que el fin de semana pasado Estados Unidos volvió a atacar Irán por primera vez en varias semanas, en su disputa por el control del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que transita gran parte del petróleo mundial.

Israel se mantiene al margen militarmente del nuevo ciclo de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, en coordinación con Washington.

El detonante inmediato de la actual tensión fue el bombardeo estadounidense de la noche del martes, que alcanzó una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la provincia sureña de Hormozgan. Según las autoridades iraníes, murieron 4 personas —entre ellas un niño— y otras 68 personas resultaron heridas. En conjunto, los ataques de esa noche, que también golpearon las provincias de Juzestán y Kermanshah y la isla de Lavan, dejaron un saldo de al menos 18 muertos, la cifra más alta desde la reanudación de las hostilidades. Teherán calificó el bombardeo de “crimen de guerra”.

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Irán respondió horas después con la mayor ofensiva de represalia en semanas, dirigida contra bases e instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait y la región del Kurdistán iraquí. El Ejército jordano informó de que interceptó 10 misiles lanzados desde territorio iraní, y en Baréin sonaron sirenas de alerta aérea. El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido previamente de que, si Teherán respondía al ataque del martes, sería “golpeado nuevamente, mucho más duro y con mayor intensidad”.

La disputa por el estrecho de Ormuz, que Irán ha utilizado como principal instrumento de presión al exigir autorización a los buques que quieren cruzarlo, ha paralizado buena parte de las exportaciones petroleras de la región y disparado los precios internacionales del crudo. El barril de Brent superó esta semana los USD 95, muy por encima del umbral psicológico de los USD 90 que ya había cruzado semanas atrás.

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Katz cerró su intervención con un saldo de la ofensiva israelí-estadounidense de la pasada primavera, en la que reivindicó haber logrado “una gran victoria” sobre Irán y dar por “destruido” su programa nuclear. La cuenta atrás hacia el 11 de septiembre, fecha en que comienza Rosh Hashaná, marcará ahora el primer test de la advertencia israelí: el Ejército mantiene desplegados sus aviones y ha reforzado la vigilancia durante todo el mes de Tishrei, el periodo de mayor concentración de festividades del calendario hebreo, que se extiende hasta principios de octubre.