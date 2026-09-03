Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

Trump aseguró que los ataques de Estados Unidos destruyeron radares iraníes y capacidades para tender minas en el estrecho de Ormuz. (AP foto/Jacquelyn Martin)

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El presidente de Estados Unidos Trump advirtió este miércoles que la campaña militar contra Irán no se extenderá “demasiado tiempo”, tras la segunda ronda de bombardeos en tres días sobre objetivos en la costa sur iraní, la mayor escalada entre Washington y Teherán desde julio.

El mandatario habló ante la prensa en el Despacho Oval y aseguró que los ataques destruyeron equipos de radar y capacidades para tender minas a lo largo del estrecho de Ormuz. “Fue un ataque muy intenso el de anoche, y estamos preparados para lanzar otro cuando queramos”, afirmó. Ante la pregunta de cuánto podría durar la ofensiva, respondió: “No creo que demasiado tiempo”.

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Trump reiteró que Washington mantiene el “control” sobre el estratégico paso marítimo y subrayó que su objetivo final es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear “en cuanto esto termine”. Sobre las elecciones de medio mandato previstas para noviembre, descartó que influyan en sus cálculos militares: “A mí no me afecta la elección”, declaró.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron la operación durante la madrugada del martes al miércoles, según un comunicado del Mando Central (CENTCOM) publicado en X. El organismo indicó que los ataques respondieron a intentos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de agredir embarcaciones comerciales en el estrecho y de atacar a efectivos estadounidenses en la región.

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En respuesta, Irán lanzó oleadas de drones y misiles contra bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo. Según la agencia semioficial Tasnim, Teherán afirmó haber atacado instalaciones en Kuwait, Jordania, Baréin, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades de esos países, excepto los Emiratos, confirmaron haber interceptado los proyectiles.

Trump advirtió que la campaña militar de Estados Unidos contra Irán no se extenderá demasiado tiempo tras una segunda ronda de bombardeos sobre la costa sur iraní. (Wana News Agency via REUTERS)

Bajo una nueva política de “petrolero por petrolero” aprobada por Trump, el Ejército estadounidense atacó dos petroleros iraníes, según informó Axios citando a un funcionario anónimo. La medida se produjo un día después de que dos superpetroleros que intentaban salir del estrecho fueran alcanzados por proyectiles, de acuerdo con la consultora de seguridad marítima Marisks.

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Teherán acusó a Estados Unidos de haber golpeado una ceremonia de boda en la ciudad costera de Sirik, en el sur del país. La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní informó de al menos cuatro muertos y unos 67 heridos, y advirtió de que el balance podría aumentar.

Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, publicó en X: “Esta crueldad no puede separarse de la cadena de atrocidades que la precedieron en Minab”. Funcionarios iraníes relacionaron el incidente con un ataque anterior contra una escuela primaria en esa ciudad durante los primeros días del conflicto, que causó la muerte de unos 120 niños y permanece bajo investigación militar estadounidense. El capitán de navío de la Marina de Estados Unidos Tim Hawkins, portavoz de CENTCOM, rechazó las acusaciones: “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos nunca atacan a civiles”, declaró.

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La reanudación de las hostilidades disparó el precio del petróleo Brent, que llegó a cotizar a USD 97 por barril, su nivel más alto en semanas. El contrato de referencia internacional acumula una subida de alrededor del 58% en lo que va de año. Las declaraciones de Trump sobre la corta duración prevista de la campaña lo moderaron ligeramente, hasta algo más de USD 95.

Los precios del gas natural también subieron, mientras que el coste del diésel en surtidores estadounidenses alcanzó su máximo desde abril, durante la fase inicial del conflicto. “La lucha se prolonga sin un final —y sin un vencedor— a la vista”, señalaron economistas de Bloomberg, entre ellos Dina Esfandiary, en un análisis publicado este miércoles. “El conjunto de Oriente Próximo es ahora un escenario de guerra, y el alza del crudo está gravando la economía mundial”.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que participaba en la cumbre de ministros de Finanzas del G20 en Asheville, afirmó ante la prensa que los líderes iraníes estaban “en pánico” por los problemas económicos del país y vaticinó que en algún momento estarían dispuestos a negociar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Bessent ha prometido una “embestida económica” contra Irán y sus socios comerciales, aunque analistas han valorado con escepticismo las medidas adoptadas hasta ahora. El bloqueo naval estadounidense permanece vigente y sigue limitando las exportaciones energéticas de la República Islámica. El mes previo a la escalada, los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz habían recuperado cerca de la mitad de los niveles anteriores al conflicto.

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El Ministerio de Exteriores iraní exigió a los países de la región que dejen de permitir que Estados Unidos utilice sus instalaciones y territorio para ejecutar ataques, y denunció que los bombardeos afectaron infraestructuras de telecomunicaciones en el país. Ninguna de las dos partes ha mostrado disposición a sentarse a negociar desde el colapso del acuerdo de paz provisional pactado en junio en Islamabad.