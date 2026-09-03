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Dave Bautista saca músculo mientras se prepara para convertirse en Kratos de ‘God of War’: “Me faltan dos meses para llegar a donde quiero”

La serie de Amazon Prime Video tuvo que reemplzar a Ryan Hurst tras una grave lesión por el actor de ‘Guardianes de la Galaxia’

Dave Bautista enseña su cambio físico en su preparación para 'God of War'.
Dave Bautista enseña su cambio físico en su preparación para 'God of War'.
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Dave Bautista retoma el entrenamiento con pesas para prepararse para interpretar a Kratos en la serie de God of War de Prime Video. El actor mostró su estado físico en un video de Instagram y dijo que todavía necesita dos meses para alcanzar la condición que busca antes de asumir el papel. Bautista afirmó que atraviesa la tercera semana desde que volvió a trabajar con pesas. “Me quedan dos meses más para llegar a donde tengo que estar. ¡Es como montar en bici! ¡Vamos allá!”, expresó en la publicación.

El actor compartió imágenes de sus brazos y abdominales, en una etapa de recuperación de masa muscular tras sus trabajos más recientes. La publicación sugiere que el entrenamiento forma parte de su preparación para el personaje de Kratos. “Ya voy por la tercera semana de entrenamiento con pesas otra vez”, señaló Bautista. En el video, el intérprete no precisó cuál es su rutina ni detalló el objetivo físico que debe cumplir para la producción.

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El papel exige una apariencia cercana a la del protagonista de los videojuegos de God of War, conocido por su complexión física, la ceniza que cubre su piel y los tatuajes rojos que recorren parte de su cuerpo. Bautista no aparece aún caracterizado como Kratos. Las imágenes difundidas muestran su evolución en el gimnasio, sin maquillaje, vestuario ni elementos visuales asociados al Fantasma de Esparta. El actor había perdido parte de su masa muscular después de interpretar a Drax en Guardianes de la Galaxia. Ahora, según mostró en Instagram, volvió a entrenar con pesas con la meta de recuperar volumen y definición.

Ryan Hurst era originalmente el protagonista para el live-action de ‘God of War’. (Créditos: Instagram/Ryan Hurst. Captura de video)
Ryan Hurst era originalmente el protagonista para el live-action de ‘God of War’. (Créditos: Instagram/Ryan Hurst. Captura de video)

Bautista reemplazará a Ryan Hurst como protagonista

La elección de Bautista se produjo después de que Ryan Hurst dejara el papel principal de la adaptación debido a una lesión. Hurst iba a encarnar a Kratos en la serie que prepara Prime Video. El cambio puso a Bautista al frente de un proyecto para el que su nombre había circulado durante años entre los seguidores de la saga. Los fanáticos lo habían incluido en repetidas propuestas para una versión de acción real del personaje. La producción todavía no difundió detalles sobre la fecha de inicio de rodaje ni sobre el calendario para el lanzamiento de la serie. Tampoco hay información oficial sobre las escenas que podrían necesitar una nueva filmación tras la salida de Hurst. Bautista había manifestado anteriormente su interés por asumir otros papeles basados en videojuegos, entre ellos Marcus Fénix, protagonista de Gears of War. Antes de ese posible proyecto, su próximo desafío ligado a una franquicia de videojuegos será Kratos.

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Prime Video no ha publicado aun una imagen oficial de Bautista con el aspecto completo de Kratos. La plataforma podría revelar primero una fotografía promocional, como ocurrió antes con Hurst, aunque ese plan no fue confirmado. También se mencionaron rumores sobre un posible cambio en el papel de Atreus, hijo de Kratos en la historia de God of War. Amazon no comunicó decisiones sobre ese personaje ni confirmó modificaciones en el reparto. La falta de anuncios oficiales deja abiertas las dudas sobre el enfoque de la adaptación y sobre el avance de la producción. Por ahora, la señal más visible del proyecto es el entrenamiento de Bautista y su previsión de necesitar dos meses más para llegar a la condición física que pretende.

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