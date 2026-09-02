México

Miley Cyrus logra lo que Danna no pudo: cambia su nombre de usuario en redes

La cantante mexicana volvió a ser blanco de comentarios luego de que usuarios compararan su cambio de nombre artístico con el de la estrella estadounidense

Danna
Danna
Guardar

La comparación entre Danna y Miley Cyrus volvió a tomar fuerza en redes sociales por un detalle que para muchos usuarios resulta curioso: Miley logró posicionarse únicamente como “Miley” en su identidad pública, mientras Danna no pudo quedarse con @danna cuando decidió dejar atrás el nombre de Paola.

La situación provocó burlas hacia la cantante mexicana, pues algunos usuarios tomaron como referencia el caso de Miley para cuestionar el cambio de nombre de Danna. El contraste alimentó comentarios sarcásticos sobre la imposibilidad de utilizar el usuario que habría querido en X.

PUBLICIDAD

El tema aparece mientras Danna prepara The Bedroom Sessions, una gira por Estados Unidos que contempla cinco conciertos entre el 14 y el 24 de noviembre de 2026, con presentaciones en Austin, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Brooklyn.

¿Por qué Miley Cyrus dejó de lado su apellido?

Miley Cyrus inicia una nueva etapa de su carrera con un cambio de nombre
La cantante relacionó el título de su nuevo disco con las distintas experiencias y emociones de la vida. (Instagram)

Miley Cyrus es reconocida públicamente por su primer nombre, pero la información proporcionada no establece que haya explicado una decisión específica para “quitarse” el apellido. La comparación que circula en redes se centra principalmente en la fuerza que tiene “Miley” como identidad artística y en cómo el público identifica a la cantante.

De ahí surgió el contraste con Danna. Cuando la mexicana anunció que dejaría de utilizar “Paola”, algunos usuarios comenzaron a comparar ambas situaciones y señalaron, en tono de burla, que Miley sí consiguió consolidar su primer nombre como una referencia inmediata.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el caso de Danna tiene una diferencia bastante concreta: el usuario @danna ya estaba ocupado. Por esa razón, aunque decidió presentarse simplemente como Danna, no pudo utilizar exactamente ese arroba en X. Ese pequeño detalle terminó convertido en material para las bromas

El problema que se armó en X cuando Danna dejó “Paola”

Imagen BK4N7AJ3KVBU5PT6PS7SCRAFEE

El cambio de nombre de Danna generó conversación en redes y el asunto del usuario en X se convirtió en uno de los puntos que más llamaron la atención. Entre las reacciones aparecieron comparaciones con Miley y comentarios que se burlaban de que Danna no hubiera conseguido quedarse con @danna.

La situación fue tomada con humor por algunos usuarios, que llevaron la comparación al terreno de la competencia de nombres. La frase “ni siquiera pudo quedarse con @danna” resume el tono provocador que adquirió parte de la conversación, aunque se trata de una burla surgida en redes y no de una declaración de la cantante.

Ahora, el tema vuelve a mezclarse con la conversación alrededor de su nueva etapa profesional. Danna anunció The Bedroom Sessions, un concepto de cinco presentaciones en Estados Unidos que apuesta por recintos de menor capacidad y un formato más íntimo.

Danna prepara nueva gira entre críticas y comparaciones

Danna - (Instagram)
Danna - (Instagram)

Las capacidades aproximadas de los cinco recintos suman unas 6,900 personas, una cifra inferior al aforo estimado del Auditorio Nacional de Ciudad de México, de unas 10,000 localidades. La comparación provocó cuestionamientos en redes sobre la convocatoria de Danna.

Pero esos números no permiten determinar cuántos boletos se venderán ni si los conciertos terminarán agotados. Además, la elección de espacios más pequeños responde al formato íntimo planteado para The Bedroom Sessions, por lo que la capacidad máxima de los lugares no representa por sí sola el desempeño comercial de la gira.

La conversación sobre Danna también llega después de otra polémica en redes: usuarios compararon “Dolce Vita”, su colaboración con Belinda, con “Sexy Dance”, de Paulina Rubio. Hasta el 1 de septiembre de 2026 no había demandas ni declaraciones legales de las artistas por esas acusaciones. Entre memes, comparaciones y críticas, Danna enfrenta una nueva etapa en la que, más allá del nombre de usuario, serán sus presentaciones las que terminen dando la respuesta.

Temas Relacionados

DannaMiley Cyrusmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum rediseña ‘La Mañanera’ y ‘corta ciclo’ quitando escenario de AMLO: estas son las modificaciones

La mandataria modificó escenario que usó el expresidente Andrés Manuel López Obrador

Sheinbaum rediseña ‘La Mañanera’ y ‘corta ciclo’ quitando escenario de AMLO: estas son las modificaciones

Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

Durante una rueda de prensa y anuncios en redes sociales, el Gobierno de Hidalgo confirmó que la celebración en Plaza Juárez tendrá show con mariachi en vivo y repertorio norteño, aunque aún no se han difundido horarios ni la programación completa

Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

El censo realizado por las autoridades estatales determinó que alrededor de 15 casas presentaron daños estructurales de un total de 40 viviendas afectadas

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos

Galilea Montijo reveló previamente, con la voz entrecortada, que el stylist tenía un anuncio que cambiaría la dinámica por completo

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos

Tormentas eléctricas elevan el riesgo en México: conoce las zonas donde hay mayor vulnerabilidad

Entre 1998 y 2021, las descargas eléctricas atmosféricas causaron 2.470 muertes en México

Tormentas eléctricas elevan el riesgo en México: conoce las zonas donde hay mayor vulnerabilidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: implementan Plan DN-III-E en Zacatecas por coche bomba

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: implementan Plan DN-III-E en Zacatecas por coche bomba

En qué consiste el Plan DN-III-E que activó la Defensa tras explosión de coche bomba del CJNG en Zacatecas

Malú Micher defiende a morenistas señalados por EEUU y afirma que “ningún cártel ha nacido con la 4T”

Qué se sabe de “La Venada”, el presunto nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del “R5″

“Chuchito Nini”: así se mostraba en redes sociales el joven de 15 años abatido junto al “R5” del Cártel de Los Reyes

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

Carlos Rivera y los Cardenales de Nuevo León encabezarán el Grito en Pachuca el 15 de septiembre con conciertos gratuitos

Los posibles tratamientos a los que Aldo Rendón se tiene que someter en un hospital tras dejar La Casa de los Famosos

¿Al estilo de los Derbez? Pepe Aguilar prepara una serie de viajes y adelanta bioserie

Fátima Bosch activa modo fuga ante reporteros y su video ya es meme

Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de El Chavo del 8 vinculada sentimentalmente con Chespirito

DEPORTES

Erik Lira no va al Mónaco y Paco Palencia explica por qué algo no le cuadraba en el fichaje

Erik Lira no va al Mónaco y Paco Palencia explica por qué algo no le cuadraba en el fichaje

Toros vence a Sultanes y se coloca a un triunfo de avanzar a la Serie del Rey

Otro mexicano a Europa: Patricio Salas deja al América y ficha con Famalicão de Portugal

Lluvia obliga a posponer el Juego 3 de la serie entre Olmecas y Pericos: cuáles serán las nuevas fechas

César Montes con posibilidades de volver a España: este es el equipo que buscaría su fichaje