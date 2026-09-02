Miley Cyrus logra lo que Danna no pudo: cambia su nombre de usuario en redes

Danna

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La comparación entre Danna y Miley Cyrus volvió a tomar fuerza en redes sociales por un detalle que para muchos usuarios resulta curioso: Miley logró posicionarse únicamente como “Miley” en su identidad pública, mientras Danna no pudo quedarse con @danna cuando decidió dejar atrás el nombre de Paola.

La situación provocó burlas hacia la cantante mexicana, pues algunos usuarios tomaron como referencia el caso de Miley para cuestionar el cambio de nombre de Danna. El contraste alimentó comentarios sarcásticos sobre la imposibilidad de utilizar el usuario que habría querido en X.

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El tema aparece mientras Danna prepara The Bedroom Sessions, una gira por Estados Unidos que contempla cinco conciertos entre el 14 y el 24 de noviembre de 2026, con presentaciones en Austin, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Brooklyn.

¿Por qué Miley Cyrus dejó de lado su apellido?

La cantante relacionó el título de su nuevo disco con las distintas experiencias y emociones de la vida. (Instagram)

Miley Cyrus es reconocida públicamente por su primer nombre, pero la información proporcionada no establece que haya explicado una decisión específica para “quitarse” el apellido. La comparación que circula en redes se centra principalmente en la fuerza que tiene “Miley” como identidad artística y en cómo el público identifica a la cantante.

De ahí surgió el contraste con Danna. Cuando la mexicana anunció que dejaría de utilizar “Paola”, algunos usuarios comenzaron a comparar ambas situaciones y señalaron, en tono de burla, que Miley sí consiguió consolidar su primer nombre como una referencia inmediata.

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Sin embargo, el caso de Danna tiene una diferencia bastante concreta: el usuario @danna ya estaba ocupado. Por esa razón, aunque decidió presentarse simplemente como Danna, no pudo utilizar exactamente ese arroba en X. Ese pequeño detalle terminó convertido en material para las bromas

El problema que se armó en X cuando Danna dejó “Paola”

El cambio de nombre de Danna generó conversación en redes y el asunto del usuario en X se convirtió en uno de los puntos que más llamaron la atención. Entre las reacciones aparecieron comparaciones con Miley y comentarios que se burlaban de que Danna no hubiera conseguido quedarse con @danna.

La situación fue tomada con humor por algunos usuarios, que llevaron la comparación al terreno de la competencia de nombres. La frase “ni siquiera pudo quedarse con @danna” resume el tono provocador que adquirió parte de la conversación, aunque se trata de una burla surgida en redes y no de una declaración de la cantante.

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Ahora, el tema vuelve a mezclarse con la conversación alrededor de su nueva etapa profesional. Danna anunció The Bedroom Sessions, un concepto de cinco presentaciones en Estados Unidos que apuesta por recintos de menor capacidad y un formato más íntimo.

Danna prepara nueva gira entre críticas y comparaciones

Danna - (Instagram)

Las capacidades aproximadas de los cinco recintos suman unas 6,900 personas, una cifra inferior al aforo estimado del Auditorio Nacional de Ciudad de México, de unas 10,000 localidades. La comparación provocó cuestionamientos en redes sobre la convocatoria de Danna.

Pero esos números no permiten determinar cuántos boletos se venderán ni si los conciertos terminarán agotados. Además, la elección de espacios más pequeños responde al formato íntimo planteado para The Bedroom Sessions, por lo que la capacidad máxima de los lugares no representa por sí sola el desempeño comercial de la gira.

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La conversación sobre Danna también llega después de otra polémica en redes: usuarios compararon “Dolce Vita”, su colaboración con Belinda, con “Sexy Dance”, de Paulina Rubio. Hasta el 1 de septiembre de 2026 no había demandas ni declaraciones legales de las artistas por esas acusaciones. Entre memes, comparaciones y críticas, Danna enfrenta una nueva etapa en la que, más allá del nombre de usuario, serán sus presentaciones las que terminen dando la respuesta.