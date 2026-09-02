México

Inician pagos de Hombres Bienestar 2026: quiénes pueden inscribirse para recibir 3 mil pesos bimestrales

Para consultar si el saldo ya está disponible, se puede marcar a la línea de Toka (5510001000)

Clara Brugada incorpora a beneficiarios del programa Pensión Hombres Bienestar
Arrancaron los pagos del Programa Hombres con Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto para todos los beneficiarios de la Ciudad de México.
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Arrancaron los pagos del Programa Hombres con Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto para todos los beneficiarios de la Ciudad de México.

Los depósitos se realizarán del martes 1 al viernes 4 de septiembre, además, para consultar si el saldo ya está disponible, se puede marcar a la línea de Toka (5510001000).

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Cabe recordar que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la estrategia busca avanzar hacia la universalidad en el grupo de hombres de 60 a 64 años, y prevé alcanzar 154,000 beneficiarios al cierre de 2026.

Arrancaron los pagos del Programa Hombres con Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto para todos los beneficiarios de la Ciudad de México (Cortesía)
Arrancaron los pagos del Programa Hombres con Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto para todos los beneficiarios de la Ciudad de México (Cortesía)

Hombres de 60 a 64 años pueden acceder al apoyo

Hombres Bienestar está dirigido exclusivamente a personas del sexo masculino de 60 a 64 años que acrediten residencia en la Ciudad de México.

Aunque todavía no hay fechas oficiales para el próximo registro, para inscribirse, los interesados deben presentar identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, acta de nacimiento en caso de que la fecha no sea visible en la identificación y CURP si no aparece en la identificación.

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El proceso incluye el llenado de una solicitud de ingreso y la entrega de los documentos ante las autoridades capitalinas.

Requisitos

  • Identificación oficial con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla o licencia)
  • Comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses
  • Acta de nacimiento (solo si la fecha no es visible en la identificación)
  • CURP (en caso de que no aparezca en la identificación)
  • Solicitud de ingreso debidamente llenada y firmada
El video registra un evento público del Gobierno de la Ciudad de México. Funcionarios, incluyendo a una mujer con vestimenta tradicional, entregan simbólicamente tarjetas de la "Pensión Hombres Bienestar" a varios hombres en un escenario. Cientos de hombres asisten al acto bajo una carpa blanca, observando y aplaudiendo. Personal de apoyo distribuye documentos entre los asistentes. El evento muestra la operación de un programa social gubernamental.

Brugada ha subrayado que este esquema complementa la Pensión Mujeres Bienestar otorgada por el Gobierno federal a mujeres del mismo rango de edad. Ambos programas funcionan como antesala para la pensión de personas adultas mayores, la cual se convierte en un derecho constitucional a partir de los 65 años. “Los impuestos de la ciudadanía deben regresar en forma de obras, acciones y apoyos que mejoren la calidad de vida”, afirmó Brugada Molina.

Detalles del programa

El programa fue creado a finales de 2024, tras la entrada de Brugada Molina a la Jefatura de Gobierno. Cabe indicar que la entrega de tarjetas y apoyos económicos se realiza en eventos masivos, como el del pasado 16 de marzo en el Zócalo, donde cientos de beneficiarios recibieron su incorporación formal.

El programa Hombres Bienestar mantiene su enfoque para hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México, quienes pueden recibir 3,000 pesos cada bimestre si cumplen con los requisitos de incorporación (X@GobCDMX)
El programa Hombres Bienestar mantiene su enfoque para hombres de entre 60 y 64 años residentes en la Ciudad de México, quienes pueden recibir 3,000 pesos cada bimestre si cumplen con los requisitos de incorporación (X@GobCDMX)

Hasta ahora, 110,000 hombres ya forman parte del padrón de beneficiarios y la meta es incrementar la cifra a 154,000 antes de concluir 2026. Las autoridades capitalinas aconsejan estar atentos a los anuncios oficiales sobre nuevas fechas de inscripción y entregas de tarjetas, que se publican periódicamente en los canales institucionales. La administración capitalina atribuye el financiamiento de estos programas a una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.

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