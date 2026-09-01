México

Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes

El litigante Guillermo Pous calificó de improcedente la solicitud patrimonial y señaló que el exmarido de la actriz no tributaría ni en México ni en Estados Unidos, pese a mantener un estilo de vida que no correspondería a sus ingresos declarados

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Ingrid Martz enfrenta demanda de su exesposo: le exige pensión, pago de sus abogados y parte de sus bienes
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El abogado Guillermo Pous aseguró que el exesposo de Ingrid Martz le exigió en una demanda una pensión “a favor de él” y, en el mismo paquete de peticiones, intentó frenar los intercambios comerciales en redes sociales con los que la actriz obtuvo beneficios para su hija, según dijo el litigante en un enlace con un programa de televisión.

En la conversación con el programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión, Pous sostuvo que el planteamiento del exesposo incluyó también que Martz pagara “los honorarios” de sus abogados, pese a que, afirmó, “ya no existe el vínculo matrimonial” y existió un convenio previo entre las partes.

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El abogado indicó que ese convenio estableció que “no habría la pensión” y que ambos se harían cargo del cincuenta por ciento de los gastos de la menor, por lo que, agregó, “hoy no tiene sentido que le pida ninguna clase de pensión”.

Pous también afirmó que el exesposo exigió que Martz le reconociera el cincuenta por ciento de bienes “incluso aquellos que ya tenía” antes del matrimonio, incluido un bien que, dijo, la actriz heredó en copropiedad con su madre y su hermano.

La actriz puso los reflectores sobre una dinámica cada vez más frecuente en años recientes en México.
La actriz puso los reflectores sobre una dinámica cada vez más frecuente en años recientes en México. (@ingridmartz, Instagram)

Las exigencias del exesposo de Ingrid Martz: pensión, freno a campañas en redes y 50% de bienes

El abogado Guillermo Pous detalló que una de las solicitudes fue que Ingrid Martz “deje de llevar a cabo estos intercambios comerciales en redes sociales”, mecanismo que, según su versión, le permitió cubrir actividades extracurriculares y de esparcimiento para la menor.

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El abogado añadió que el exesposo calificó ese esquema como “una explotación”, argumento que Pous rechazó al señalar que “no es que la ponga a trabajar”, sino que la aparición en publicaciones se tradujo en beneficios para la niña, incluidas actividades que, afirmó, el padre “no le paga”.

Sobre la disputa patrimonial, Pous sostuvo que el exesposo buscó el 50% “de todos los bienes”, incluso los anteriores al matrimonio y los heredados en copropiedad con familiares. “No tiene razón ni sustento”, afirmó en el mismo espacio.

Especial
La actriz mexicana contó todos los detalles que vivió en la novela que protagonizó. (YouTube : Mara Patricia Castañeda)

Convivencia, convenio previo y señalamientos sobre ingresos y testigos

Guillermo Pous explicó que una jueza determinó un régimen de convivencia semanal alternado: una semana con cada progenitor. Según su descripción, la entrega de la menor se fijó a “la mitad del sábado” y la devolución a “la mitad del domingo”, lo que, dijo, interrumpió el fin de semana y afectó la convivencia plena con cualquiera de los dos padres.

En el mismo enlace, el abogado afirmó que si el exesposo de Ingrid Martz argumentó no tener ingresos para pedir pensión, “habría que ver también cómo puede sustentar el estilo de vida que tiene”. Añadió que “no tributa ni en México ni en Estados Unidos” y aseguró que era público que trabajó por medio de un intermediario “en el sector, al parecer financiero, en California”.

Ingrid martz mexico 02102020 (Foto: Instagram / @ingridmartz)
Ingrid martz mexico 02102020 (Foto: Instagram / @ingridmartz)

Cuestionado sobre si el exesposo intentó “sobornar” a una directora escolar, Pous respondió que “no le consta” un soborno y pidió evitar ese término. Dijo que habló con la directora de la anterior escuela de la menor y que, según su relato, el padre le solicitó que fuera testigo “hablando muy bien de él” y que hablara mal de Martz; la directora, afirmó, prefirió no participar “por ser mentira en uno y en otro caso”.

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