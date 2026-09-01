México

Menú semanal con platillos saludables y fáciles de preparar, ideales para personas con poco tiempo

Con ingredientes básicos y preparaciones de pocos pasos, es posible armar un menú equilibrado que incluya proteínas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, sin pasar horas en la cocina

Mesa de madera con un desayuno variado: yogur con frutos rojos y semillas, tostadas de aguacate, huevos revueltos con verduras, frutas, cereales, legumbres y un letrero.
Este desayuno colorido y variado, que incluye yogur con frutos rojos y semillas, pan integral con aguacate, huevos y vegetales, es el inicio perfecto para nutrir la microbiota intestinal y promover hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Planear las comidas de la semana ayuda a ahorrar tiempo, reducir gastos y evitar recurrir a opciones ultraprocesadas.

Con ingredientes básicos y preparaciones de pocos pasos, es posible armar un menú equilibrado que incluya proteínas, verduras, cereales integrales y grasas saludables, sin pasar horas en la cocina.

Menú semanal saludable y rápido

Pensado para preparaciones de 15 a 30 minutos. Puedes dejar listos desde el domingo arroz integral, pollo cocido, verduras lavadas y fruta picada.

Lunes

Desayuno: Avena con leche o bebida vegetal, plátano y canela. Comida: Bowl de pollo a la plancha con arroz integral, brócoli y aguacate. Cena: Tostadas horneadas con frijoles, queso panela y pico de gallo.

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Martes

Desayuno: Yogur natural con frutos rojos, avena y nueces. Comida: Ensalada de atún con garbanzos, jitomate, pepino y limón. Cena: Quesadillas de tortilla de maíz con champiñones y ensalada.

Miércoles

Desayuno: Huevos revueltos con espinaca y tortillas de maíz. Comida: Fajitas de pollo con pimientos, cebolla y arroz. Cena: Crema de calabaza con semillas de calabaza y pan integral.

Jueves

Desayuno: Licuado de plátano, avena, crema de cacahuate y leche. Comida: Tacos de pescado con col, aguacate y salsa. Cena: Ensalada de huevo cocido, lechuga, pepino, jitomate y tostadas horneadas.

Viernes

Desayuno: Pan integral con aguacate, jitomate y huevo. Comida: Pasta integral con atún, espinaca, jitomate y aceite de oliva. Cena: Sopa de lentejas con verduras.

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Sábado

Desayuno: Chilaquiles ligeros con totopos horneados, salsa y pollo deshebrado. Comida: Ensalada de quinoa con pollo, pepino, zanahoria y aguacate. Cena: Omelette de verduras con queso panela.

Domingo

Desayuno: Hotcakes de avena y plátano con fruta de temporada. Comida: Pollo al horno con papa, zanahoria y ensalada verde. Cena: Tostadas de aguacate con requesón o queso cottage y jitomate.

Colaciones opcionales

  • Una fruta con un puñado de nueces o cacahuates sin sal.
  • Yogur natural sin azúcar.
  • Pepino, jícama o zanahoria con limón y chile en polvo.
  • Palomitas naturales hechas en olla o microondas, sin mantequilla.
  • Queso panela con jitomate o fruta.

Lista básica de compras

Proteínas: pechuga de pollo, atún en agua, huevos, pescado, queso panela, yogur natural, lentejas y garbanzos.

Verduras y frutas: espinaca, lechuga, jitomate, pepino, brócoli, calabaza, pimientos, cebolla, zanahoria, aguacate, plátano y fruta de temporada.

Despensa: avena, arroz integral, pasta integral, tortillas de maíz, tostadas horneadas, pan integral, aceite de oliva, nueces, crema de cacahuate y especias.

Para ahorrar tiempo

Cocina 3 o 4 pechugas de pollo y una olla de lentejas para varios días. Guarda las verduras ya lavadas en recipientes y prepara porciones de fruta para desayunos o colaciones. Así puedes armar bowls, ensaladas, tacos o quesadillas en pocos minutos.

Infografía con ilustraciones de una persona cocinando, platos variados, un refrigerador e información textual sobre alimentos.
Una infografía de Infobae detalla un plan de 21 comidas semanales saludables con tiempos de preparación de entre 15 y 30 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo debe ser un menú semanal saludable

Un menú semanal saludable debe ser variado, práctico y ajustado a las necesidades de cada persona. La meta no es eliminar grupos de alimentos, sino distribuirlos de forma equilibrada durante la semana.

Debe incluir:

  • Verduras y frutas todos los días: aportan fibra, vitaminas y minerales. Conviene variar colores y tipos.
  • Proteínas en cada comida principal: pollo, pescado, huevo, atún, frijoles, lentejas, garbanzos, yogur natural o queso panela.
  • Carbohidratos de buena calidad: tortilla de maíz, avena, arroz integral, papa, camote, pan integral o pasta integral.
  • Grasas saludables: aguacate, nueces, semillas, cacahuates naturales y aceite de oliva.
  • Agua simple: como bebida principal. Las bebidas azucaradas pueden dejarse para ocasiones puntuales.

Para que sea sostenible, también debe considerar el tiempo disponible, el presupuesto y los alimentos que se consumen habitualmente en casa. Preparar con anticipación verduras lavadas, pollo cocido, arroz o leguminosas permite resolver comidas rápidas sin depender de productos ultraprocesados.

Una estructura sencilla puede ser: desayuno con fruta, proteína y cereal; comida con verduras, proteína y una porción de carbohidrato; y cena ligera, como ensalada, tacos con tortilla de maíz, sopa de verduras o huevo con vegetales.

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