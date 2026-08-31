México

Receta de preparar chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata: receta con pocos ingredientes y que queda súper cremosa

Aunque es un plato habitual en México, su popularidad ha cruzado fronteras

Tres chiles poblanos rellenos de queso y maíz sobre un plato de cerámica junto a tortillas, un vaso con agua y cubiertos en una mesa.
Tres chiles poblanos asados y rellenos con queso fundido y granos de maíz se presentan acompañados de arroz, tortillas y salsa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¡Pocos platos logran el equilibrio de texturas y sabor como los chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata!

Su interior cremoso y su exterior asado conquistan desde el primer bocado, especialmente si buscas una receta sencilla y con ingredientes básicos.

Aunque es un plato habitual en México, su popularidad ha cruzado fronteras. Suele servirse como plato principal o acompañamiento, y marida genial con arroz blanco, tortillas de maíz y una cerveza bien fría.

Chile poblano horneado relleno de queso y maíz sobre un recipiente cerámico, junto a un tenedor, un cuchillo y un tazón con salsa.
Un chile poblano asado y horneado se presenta relleno con queso fundido y granos de elote en una vasija de barro sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata

Este plato consiste en chiles poblanos asados y pelados, abiertos y rellenos con una mezcla cremosa de queso fundente y elote de lata. Se pueden hornear para potenciar la cremosidad y lograr que el queso se funda de manera perfecta.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 4 chiles poblanos grandes
  2. 200 g de queso fundente (tipo mozzarella, Oaxaca o manchego)
  3. 1 lata pequeña de elotitos (maíz dulce en grano, aprox. 150 g escurridos)
  4. 100 ml de nata para cocinar
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva suave
  6. Sal al gusto

Cómo hacer chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata, paso a paso

  1. Asa los chiles poblanos directamente sobre el fuego o bajo el grill del horno, girándolos hasta que la piel se queme y ampolle por todos lados.
  2. Coloca los chiles en una bolsa de plástico cerrada durante 10 minutos para que suden. Esto facilita pelarlos.
  3. Pela con cuidado los chiles, retirando toda la piel quemada. Haz un corte longitudinal y saca las semillas.
  4. En un bol, mezcla el queso fundente rallado o desmenuzado con los elotitos escurridos y la nata. Añade una pizca de sal.
  5. Rellena cada chile con la mezcla, cerrando suavemente para que no se salga el relleno.
  6. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y coloca los chiles rellenos. Cocina a fuego medio-bajo durante 5 minutos para que se doren ligeramente por fuera y el queso empiece a fundirse.
  7. Pasa los chiles a una bandeja de horno y hornéalos a 180 ºC durante 10 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y la mezcla burbujee.
  8. Consejo clave: No sobrecargues de relleno para evitar que se rompan; asegúrate de que el queso sea de buena fundición para lograr la textura cremosa.
  9. Sirve bien calientes acompañados de arroz blanco o tortillas.
Infografía con seis ilustraciones que muestran el proceso de asar, rellenar, dorar en sartén, hornear y servir chiles poblanos.
Una infografía de Infobae explica los seis pasos para preparar chiles poblanos rellenos de queso y maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (1 chile poblano grande por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 280 kcal aprox.
  • Grasas: 17 g
  • Proteínas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, dentro de un recipiente hermético, aguantan hasta 2 días. Para recalentar, utiliza horno o sartén para mantener la textura cremosa.

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