Receta de preparar chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata: receta con pocos ingredientes y que queda súper cremosa

¡Pocos platos logran el equilibrio de texturas y sabor como los chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata!
Su interior cremoso y su exterior asado conquistan desde el primer bocado, especialmente si buscas una receta sencilla y con ingredientes básicos.
Aunque es un plato habitual en México, su popularidad ha cruzado fronteras. Suele servirse como plato principal o acompañamiento, y marida genial con arroz blanco, tortillas de maíz y una cerveza bien fría.
Receta de chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata
Este plato consiste en chiles poblanos asados y pelados, abiertos y rellenos con una mezcla cremosa de queso fundente y elote de lata. Se pueden hornear para potenciar la cremosidad y lograr que el queso se funda de manera perfecta.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 4 chiles poblanos grandes
- 200 g de queso fundente (tipo mozzarella, Oaxaca o manchego)
- 1 lata pequeña de elotitos (maíz dulce en grano, aprox. 150 g escurridos)
- 100 ml de nata para cocinar
- 2 cucharadas de aceite de oliva suave
- Sal al gusto
Cómo hacer chiles poblanos rellenos de queso y elotitos de lata, paso a paso
- Asa los chiles poblanos directamente sobre el fuego o bajo el grill del horno, girándolos hasta que la piel se queme y ampolle por todos lados.
- Coloca los chiles en una bolsa de plástico cerrada durante 10 minutos para que suden. Esto facilita pelarlos.
- Pela con cuidado los chiles, retirando toda la piel quemada. Haz un corte longitudinal y saca las semillas.
- En un bol, mezcla el queso fundente rallado o desmenuzado con los elotitos escurridos y la nata. Añade una pizca de sal.
- Rellena cada chile con la mezcla, cerrando suavemente para que no se salga el relleno.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia y coloca los chiles rellenos. Cocina a fuego medio-bajo durante 5 minutos para que se doren ligeramente por fuera y el queso empiece a fundirse.
- Pasa los chiles a una bandeja de horno y hornéalos a 180 ºC durante 10 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y la mezcla burbujee.
- Consejo clave: No sobrecargues de relleno para evitar que se rompan; asegúrate de que el queso sea de buena fundición para lograr la textura cremosa.
- Sirve bien calientes acompañados de arroz blanco o tortillas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (1 chile poblano grande por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 280 kcal aprox.
- Grasas: 17 g
- Proteínas: 12 g
- Hidratos de carbono: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, dentro de un recipiente hermético, aguantan hasta 2 días. Para recalentar, utiliza horno o sartén para mantener la textura cremosa.
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