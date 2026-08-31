Toluca estaría por sufrir una durísima baja: Helinho estaría con un pie en Rusia tras millonaria oferta

El atacante de los Diablos Rojos brilló esta noche con un golazo ante Juárez, pero su partida hacia Liga Premier Rusa por 10 millones de dólares estaría prácticamente cerrada. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El Toluca FC atraviesa un inicio de torneo prometedor en el Apertura 2026, con victorias y llegadas revitalizantes como la de Federico Viñas, pero la estabilidad de su proyecto podría verse afectada próximamente por una noticia inesperada.

El brasileño Helinho, figura ofensiva y bicampeón con los Diablos Rojos, estaría muy cerca de dejar el club. La posibilidad llega justo después de que el delantero marcara un golazo frente a Juárez, lo que impulsa una narrativa de despedida con una obra de arte en cancha.

Helinho, referente ofensivo del Toluca, estaría cerca de dejar a los Diablos Rojos tras su golazo ante Juárez en Liga MX. (Crédito especial: X/ @John_Flores_C)

De acuerdo con el reporte de Andrés Islas de FOX Sports, la salida hacia la Liga Premier de Rusia sería muy viable, en una operación cercana a los 10 millones de dólares.

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Helinho, de referente escarlata a posible baja

El brasileño se ha consolidado como estandarte ofensivo del Toluca, especialmente en ausencia de Paulinho. Sin embargo, la oferta rusa habría cambiado el panorama y lo colocaría con un pie fuera del Nemesio Diez.

Llegó en 2024 desde RB Bragantino por unos 16 millones de dólares , uno de los fichajes más caros de la Liga MX.

En dos años conquistó dos títulos de Liga MX , un Campeón de Campeones , una Campeones Cup y la Concachampions .

Sus números: 70 partidos oficiales, 18 goles y 11 asistencias .

En el Apertura 2026 ya suma anotaciones clave, incluida la genialidad de tacón contra Juárez.

En dos años con los Diablos Rojos, Helinho suma dos títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y la Concachampions. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la posible salida se interpreta como un golpe sensible para el proyecto de Antonio Mohamed, que perdería a su atacante más desequilibrante en plena competencia.

La oferta rusa y el mercado para los Diablos

La operación estaría marcada por la diferencia económica respecto a su llegada. Toluca habría aceptado negociar por una cifra menor, lo que refleja la dinámica del mercado y la necesidad de ajustar plantillas.

La oferta rondaría los 10 millones , muy por debajo de los 16 millones invertidos en 2024.

La directiva escarlata vería en la venta una oportunidad de liberar espacio salarial y reestructurar su plantel.

Además de Rusia , existirían sondeos desde Brasil , aunque la opción europea sería la más avanzada.

La transacción aún no se oficializa, pero todo apunta a que el acuerdo estaría bien encaminado.

Helinho llegó al Toluca en 2024 por unos 16 millones de dólares, uno de los fichajes más caros de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Toluca podría perder a su referente ofensivo justo antes de la semifinal de Leagues Cup contra León, lo que añade tensión al movimiento.

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Impacto inmediato en el esquema de Mohamed

La narrativa se construye en paralelo: Helinho brilla en cancha y, al mismo tiempo, estaría con un pie fuera del club. El golazo ante Juárez podría ser recordado como su despedida simbólica, un gesto que encapsula su calidad y conexión con la afición.

Toluca podría perder a Helinho antes de la semifinal de Leagues Cup contra León, con un Turco Mohamed obligado a cubrir su vacío ofensivo. REUTERS/Eloisa Sanchez

La salida abriría un vacío ofensivo que Mohamed tendría que cubrir con urgencia. El movimiento se interpreta como parte de un ciclo que podría cerrarse tras dos años de títulos y protagonismo.