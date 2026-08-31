México

Higinio Martínez pide el respaldo de Inzunza para sacar adelante reformas de Sheinbaum

El nuevo presidente de la Mesa Directiva adelantó que Morena mantendrá el diálogo con los 128 senadores para construir acuerdos y aprobar las reformas presidenciales

Higinio Martínez espera contar con el voto de Enrique Inzunza.
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El senador Higinio Martínez Miranda, próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que Morena buscará el respaldo de Enrique Inzunza Cázarez para las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque dejó claro que el legislador sinaloense tiene libertad para decidir el sentido de sus votos.

Durante su primer encuentro con medios de comunicación después de ser elegido por unanimidad por la bancada morenista, Martínez sostuvo que la mayoría legislativa mantendrá el diálogo con los 128 integrantes de la Cámara Alta para construir acuerdos y obtener los votos necesarios para aprobar reformas constitucionales y legales.

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“Esperamos el voto del senador Inzunza”, señaló, al tiempo que precisó que no puede anticipar cuál será la posición que adopte el legislador en cada discusión.

Higinio Martínez será presidente del Senado a partir del 1 de septiembre

La definición sobre la nueva Mesa Directiva ocurrió este domingo, cuando los senadores de Morena aprobaron por unanimidad la propuesta para que Martínez Miranda encabece el órgano legislativo durante el tercer año de la 66 Legislatura.

El reglamento será nuestra principal herramienta para garantizar el orden.
El reglamento será nuestra principal herramienta para garantizar el orden.

La propuesta deberá ser ratificada este lunes 31 de agosto en el pleno, donde Morena buscará contar con el respaldo de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como de las fuerzas de oposición.

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La integración contempla a Verónica Camino Farjat como primera vicepresidenta, mientras que Martina Kantún Can y Alejandra Arias ocuparán las secretarías.

El nuevo presidente del Senado adelantó que su conducción estará basada en el respeto a la Constitución, las leyes y el reglamento parlamentario.

El regreso de Inzunza genera expectativa en el Senado

Ante las preguntas sobre una eventual reincorporación de Enrique Inzunza al trabajo legislativo, Martínez evitó pronunciarse a favor o en contra. Consideró que se trata de una determinación personal del senador y que corresponde a él definir si regresa al escaño y participa como legislador sin partido.

La presencia de Inzunza ha generado expectativa debido a que la oposición ha anticipado una postura crítica hacia el legislador. Frente a ese escenario, Martínez descartó tener una estrategia específica para enfrentar posibles confrontaciones.

El posible regreso de Inzunza mantiene la expectativa entre los senadores. . (Foto: redes sociales)
El posible regreso de Inzunza mantiene la expectativa entre los senadores. . (Foto: redes sociales)

Su respuesta fue enfática:

  • El reglamento será la principal herramienta para garantizar el orden.
  • Todos los senadores tendrán derecho a expresarse libremente.
  • La Presidencia buscará privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas.
  • La transparencia y el acceso de los medios serán parte de su conducción.
  • Los asuntos administrativos relacionados con los senadores deberán apegarse a las disposiciones legales.

Reformas constitucionales, entre los primeros retos de la nueva Mesa Directiva

Uno de los temas mencionados durante la conferencia fue la reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad, una de las iniciativas promovidas por la administración de Sheinbaum.

Martínez consideró que Morena tiene el compromiso político de respaldar las propuestas provenientes de la Presidencia, siempre que cumplan con el procedimiento legislativo correspondiente. Sin embargo, insistió en que la bancada intentará convencer a otros grupos parlamentarios para ampliar los consensos.

Las reformas de Claudia Sheinbaum pondrán a prueba la capacidad de negociación de la nueva Mesa Directiva. EFE/ Mario Guzmán
Las reformas de Claudia Sheinbaum pondrán a prueba la capacidad de negociación de la nueva Mesa Directiva. EFE/ Mario Guzmán

El senador rechazó que la aprobación de las reformas dependa exclusivamente de Inzunza. Explicó que Morena buscará los votos de todos los legisladores y confió en conservar la mayoría necesaria para sacar adelante los cambios constitucionales.

Higinio Martínez promete diálogo y apertura en el Senado

El legislador mexiquense también definió el estilo que pretende imprimir a su nueva responsabilidad: diálogo, conciliación y negociación entre las distintas fuerzas políticas.

Martínez aseguró que su papel como presidente no será elaborar las posiciones políticas de Morena, tarea que corresponde a la coordinación parlamentaria, sino garantizar el funcionamiento institucional del Senado y el derecho de cada legislador a participar en los debates.

Además, ofreció facilitar el trabajo de los medios de comunicación y transparentar la información que legalmente pueda hacerse pública.

Con su llegada a la Presidencia de la Mesa Directiva, Martínez se convertirá en el noveno morenista consecutivo en ocupar esa posición.

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