Mundo

La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo

La sesión cerró con descensos en los principales índices, mientras el crudo Brent y el WTI subieron cerca de 3% ante el temor a interrupciones del suministro por nuevas acciones militares

Imagen de archivo de operadores trabajando en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 24 agosto 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Imagen de archivo de operadores trabajando en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 24 agosto 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Guardar

Wall Street cerró agosto con un tono negativo el lunes, en una jornada donde las acciones cayeron y el precio del petróleo se disparó tras el primer ataque militar de Estados Unidos contra Irán en más de un mes. El índice S&P 500 retrocedió 0,3%, el Dow Jones Industrial Average cayó 0,7% y el Nasdaq perdió 0,1%. La sesión estuvo marcada por pérdidas generalizadas, aunque el sector energético logró avances, con Exxon Mobil subiendo 2,7% y Chevron un 2,1%.

El repunte en los precios del crudo se debió a la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que reavivó el temor a interrupciones en el suministro global. El Brent para entrega en noviembre subió un 2,71% hasta 90,49 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 2,83% y se ubicó en 85,76 dólares el barril. El Brent llegó a alcanzar los 91,52 dólares en la sesión, su máximo desde el 25 de agosto.

PUBLICIDAD

El conflicto, que lleva más de seis meses, volvió a escalar cuando fuerzas estadounidenses realizaron un ataque de precisión contra plataformas iraníes listas para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. El paso marítimo es clave: por él circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. La guerra ha reducido el tráfico en la zona, manteniendo los precios del crudo elevados y encareciendo desde la gasolina hasta los bienes transportados.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump prometió “golpear con fuerza” a Irán tras los ataques iraníes con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, en respuesta a un bombardeo previo de Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak. Trump declaró a Fox News que “habrá una respuesta”. En redes sociales, aseguró que el centro energético de la isla de Jarg estaba siendo “reducido a escombros”, aunque no se presentaron pruebas y Irán negó cualquier ataque, afirmando que las operaciones petroleras continúan con normalidad.

PUBLICIDAD

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo que su país “no busca la guerra” pero responderá a las agresiones. Mientras tanto, mediadores internacionales intentan sin éxito reabrir el estrecho de Ormuz y reducir las tensiones en el golfo Pérsico y el mar Rojo. Arabia Saudita ha comenzado a utilizar rutas alternativas para exportar hidrocarburos.

En esta captura de pantalla, tomada de un video publicado por las autoridades iraníes el 31 de agosto de 2026, se observan proyectiles surcando el cielo. El video supuestamente muestra el lanzamiento de misiles contra objetivos militares estadounidenses en Jordania desde una ubicación desconocida. La imagen fue difundida el 31 de agosto de 2026 por la Agencia de Noticias Wana a través de REUTERS.
En esta captura de pantalla, tomada de un video publicado por las autoridades iraníes el 31 de agosto de 2026, se observan proyectiles surcando el cielo. El video supuestamente muestra el lanzamiento de misiles contra objetivos militares estadounidenses en Jordania desde una ubicación desconocida. La imagen fue difundida el 31 de agosto de 2026 por la Agencia de Noticias Wana a través de REUTERS.

El encarecimiento del petróleo ha impulsado la inflación en Estados Unidos. El precio promedio nacional de la gasolina en agosto se mantuvo por encima de 4 dólares por galón todos los días del mes, la cifra más alta para este periodo desde que se tienen registros. Esta situación ha elevado el costo de vida y afectado la confianza de los consumidores, complicando la tarea de la Reserva Federal para controlar la inflación, que se mantiene por encima del 3%, lejos del objetivo oficial del 2%.

La Reserva Federal enfrenta la presión de un posible aumento de tasas de interés antes de fin de año para intentar enfriar la economía. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, indicó el viernes que la inflación sigue siendo demasiado alta, sugiriendo que un aumento de tasas podría ser necesario en los próximos meses. Wall Street estima una probabilidad del 66% de que la Fed eleve su tasa referencial en su próxima reunión, según CME FedWatch.

FOTO DE ARCHIVO: Un operador trabaja mientras en pantallas se transmite una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, tras el anuncio de las tasas de interés de la Fed, en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Un operador trabaja mientras en pantallas se transmite una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, tras el anuncio de las tasas de interés de la Fed, en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años se mantuvo estable en 4,34%, mientras que el de diez años subió a 4,75%, volviendo a los niveles observados cuando la administración Trump anunció su intervención en el mercado de bonos.

En la jornada, el sector energético fue el principal beneficiado. Por el contrario, empresas como Edison International y PG&E sufrieron caídas de 23,1% y 20,1%, respectivamente, tras conocerse posibles legislaciones en California que permitirían a aseguradoras demandar a compañías eléctricas por daños derivados de incendios forestales.

Amazon perdió 2,5% después de que se informara que la Comisión Federal de Comercio y más de 20 estados prepararían una demanda por manipulación de precios en su plataforma. En contraste, GameStop subió 2,9% tras anticipar resultados trimestrales superiores al año anterior, mientras que Aon cayó 9,5% tras anunciar la compra de USI Insurance Services por 17 mil millones de dólares.

El S&P 500 cerró en 7.686,14 puntos, subiendo un 2,6% en agosto y acumulando un alza del 12,3% en el año. El Dow terminó en 53.185,90 puntos y el Nasdaq en 26.370,89, con una ganancia mensual de 3,9% y un avance anual de 13,5%. Los mercados europeos y asiáticos presentaron resultados mixtos.

El incremento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y la persistencia de precios elevados en el petróleo han marcado el cierre de agosto, dejando a los mercados en un clima de incertidumbre y a la economía estadounidense ante el desafío de contener la inflación sin frenar el empleo ni la actividad.

Temas Relacionados

IránWall StreetPetróleo BrentReserva FederalMedio OrientePetróleo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Un estudio consultó a 192 profesionales del sector sobre cortesía, propinas, gasto, espíritu aventurero y gastronomía. Los estadounidenses lideran en generosidad y desembolso

Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

La primera reunión ministerial del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca fijó una base institucional en Arabia Saudita y abrió la puerta a sumar nuevos miembros de la región bajo reglas compartidas

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

La primera ministra Sanae Takaichi lleva el gasto militar de Japón al 2% del PIB antes de lo previsto

La jefa de gobierno incrementó la partida para el año fiscal 2026 un 3,8% interanual, en un contexto de presión de la administración Trump para que los aliados destinen entre 3,5% y 5%

La primera ministra Sanae Takaichi lleva el gasto militar de Japón al 2% del PIB antes de lo previsto

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen

Los casos de Taraneh Rahimi y Leila Abolhasani se suman a una ola de ejecuciones, mientras crecen las denuncias por juicios sin garantías procesales por las manifestaciones de enero de 2026

Irán condenó a muerte a dos mujeres por participar en protestas contra el régimen

El drama de una familia de Kiev en medio de los ataques rusos: “Ya pienso en llevar bolsas de dormir al subte”

Los ataques con drones rusos interrumpieron el servicio de subte que conecta la margen izquierda con el centro de Kiev por quinto día seguido, afectando a miles de pasajeros

El drama de una familia de Kiev en medio de los ataques rusos: “Ya pienso en llevar bolsas de dormir al subte”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: manifestantes liberan la Calzada Ignacio Zaragoza

Lionel Messi en el universo de la moda: así fue la transformación de su estilo fuera del campo de juego

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto

DEPORTES

El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

Tras el retiro de Messi de la selección argentina, quiénes son los candidatos a heredar la camiseta N° 10: los últimos en portarla

“Una historia muy grande”: los emotivos videos de la Conmebol sobre el retiro de Messi de la Selección

Qué dice la carta completa con la que Messi se retiró de la selección argentina: los guiños ocultos y el detalle de la lapicera

La conmovedora carta de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la selección argentina: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

ENTRETENIMIENTO

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Hugh Jackman ofrece a sus fans un mes de renta gratis en su departamento de Nueva York

Kate Cassidy recuerda a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 33: “Nunca dejaré de hablar de él”

A los 54 años, Carmen Electra no deja nada a la imaginación en una atrevida sesión de fotos desde Berlín

El hermano de la princesa Diana comparte un emotivo mensaje a 29 años de su muerte: “Me vuelvo fundamentalmente infeliz”

Tim Curry se ganó a Frank-N-Furter cantando a Little Richard en una audición que ya es leyenda