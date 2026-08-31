La escalada entre Estados Unidos e Irán hunde a Wall Street y empuja al alza al petróleo

Imagen de archivo de operadores trabajando en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York, EEUU. 24 agosto 2026. REUTERS/Brendan McDermid

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Wall Street cerró agosto con un tono negativo el lunes, en una jornada donde las acciones cayeron y el precio del petróleo se disparó tras el primer ataque militar de Estados Unidos contra Irán en más de un mes. El índice S&P 500 retrocedió 0,3%, el Dow Jones Industrial Average cayó 0,7% y el Nasdaq perdió 0,1%. La sesión estuvo marcada por pérdidas generalizadas, aunque el sector energético logró avances, con Exxon Mobil subiendo 2,7% y Chevron un 2,1%.

El repunte en los precios del crudo se debió a la reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que reavivó el temor a interrupciones en el suministro global. El Brent para entrega en noviembre subió un 2,71% hasta 90,49 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 2,83% y se ubicó en 85,76 dólares el barril. El Brent llegó a alcanzar los 91,52 dólares en la sesión, su máximo desde el 25 de agosto.

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El conflicto, que lleva más de seis meses, volvió a escalar cuando fuerzas estadounidenses realizaron un ataque de precisión contra plataformas iraníes listas para lanzar cohetes con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. El paso marítimo es clave: por él circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. La guerra ha reducido el tráfico en la zona, manteniendo los precios del crudo elevados y encareciendo desde la gasolina hasta los bienes transportados.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump prometió “golpear con fuerza” a Irán tras los ataques iraníes con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, en respuesta a un bombardeo previo de Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak. Trump declaró a Fox News que “habrá una respuesta”. En redes sociales, aseguró que el centro energético de la isla de Jarg estaba siendo “reducido a escombros”, aunque no se presentaron pruebas y Irán negó cualquier ataque, afirmando que las operaciones petroleras continúan con normalidad.

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El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, sostuvo que su país “no busca la guerra” pero responderá a las agresiones. Mientras tanto, mediadores internacionales intentan sin éxito reabrir el estrecho de Ormuz y reducir las tensiones en el golfo Pérsico y el mar Rojo. Arabia Saudita ha comenzado a utilizar rutas alternativas para exportar hidrocarburos.

En esta captura de pantalla, tomada de un video publicado por las autoridades iraníes el 31 de agosto de 2026, se observan proyectiles surcando el cielo. El video supuestamente muestra el lanzamiento de misiles contra objetivos militares estadounidenses en Jordania desde una ubicación desconocida. La imagen fue difundida el 31 de agosto de 2026 por la Agencia de Noticias Wana a través de REUTERS.

El encarecimiento del petróleo ha impulsado la inflación en Estados Unidos. El precio promedio nacional de la gasolina en agosto se mantuvo por encima de 4 dólares por galón todos los días del mes, la cifra más alta para este periodo desde que se tienen registros. Esta situación ha elevado el costo de vida y afectado la confianza de los consumidores, complicando la tarea de la Reserva Federal para controlar la inflación, que se mantiene por encima del 3%, lejos del objetivo oficial del 2%.

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La Reserva Federal enfrenta la presión de un posible aumento de tasas de interés antes de fin de año para intentar enfriar la economía. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, indicó el viernes que la inflación sigue siendo demasiado alta, sugiriendo que un aumento de tasas podría ser necesario en los próximos meses. Wall Street estima una probabilidad del 66% de que la Fed eleve su tasa referencial en su próxima reunión, según CME FedWatch.

FOTO DE ARCHIVO: Un operador trabaja mientras en pantallas se transmite una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, tras el anuncio de las tasas de interés de la Fed, en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo/File Photo

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años se mantuvo estable en 4,34%, mientras que el de diez años subió a 4,75%, volviendo a los niveles observados cuando la administración Trump anunció su intervención en el mercado de bonos.

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En la jornada, el sector energético fue el principal beneficiado. Por el contrario, empresas como Edison International y PG&E sufrieron caídas de 23,1% y 20,1%, respectivamente, tras conocerse posibles legislaciones en California que permitirían a aseguradoras demandar a compañías eléctricas por daños derivados de incendios forestales.

Amazon perdió 2,5% después de que se informara que la Comisión Federal de Comercio y más de 20 estados prepararían una demanda por manipulación de precios en su plataforma. En contraste, GameStop subió 2,9% tras anticipar resultados trimestrales superiores al año anterior, mientras que Aon cayó 9,5% tras anunciar la compra de USI Insurance Services por 17 mil millones de dólares.

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El S&P 500 cerró en 7.686,14 puntos, subiendo un 2,6% en agosto y acumulando un alza del 12,3% en el año. El Dow terminó en 53.185,90 puntos y el Nasdaq en 26.370,89, con una ganancia mensual de 3,9% y un avance anual de 13,5%. Los mercados europeos y asiáticos presentaron resultados mixtos.

El incremento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y la persistencia de precios elevados en el petróleo han marcado el cierre de agosto, dejando a los mercados en un clima de incertidumbre y a la economía estadounidense ante el desafío de contener la inflación sin frenar el empleo ni la actividad.

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