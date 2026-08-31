Hacen llamado a Abelardo de la Espriella para que no olvide a la clase media en la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto

Hasta el 31 de agosto de 2026, la Ungrd reporta 198.720 viviendas averiadas debido al terremoto del 10 de agosto - crédito Ernesto Guzmán/EFE

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La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 será uno de los principales desafíos del gobierno de Abelardo de la Espriella, con una escala que supera la capacidad de los programas ordinarios de vivienda. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, al apuntar que el reto también compromete inversión y empleo en un sector que viene de varios años de caídas.

Herrera planteó que el Gobierno debe responder con un plan extraordinario para las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, sin abandonar la política nacional de vivienda.

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Según dijo, el sismo afectó 496 municipios de 16 departamentos y dejó entre 220.000 y 230.000 viviendas que deberán reconstruirse, rehabilitarse o repararse, en medio de un déficit habitacional cercano a cinco millones de hogares. El dirigente también destacó un cambio en la relación entre el Ejecutivo y el sector privado. “Ahora sí hay conversación entre el Gobierno, el sector empresarial, las autoridades departamentales y municipales, y eso nos llena de mucha alegría y de muchas expectativas”, afirmó a Valora Analitik.

Vinculó la reconstrucción con la reactivación de la actividad edificadora y del empleo asociado al sector. “Hay mucha inversión que recuperar y mucho empleo que recuperar en los próximos cuatro años”, señaló.

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Guillermo Herrera, presidente de Camacol, intervino en la 54ª Asamblea Anual de Afiliados de Bogotá – Cundinamarca - crédito Camacol Bogotá - Cundinamarca

Magnitud de la reconstrucción desborda los programas ordinarios de vivienda

Guillermo Herrera resaltó que la emergencia tiene una escala comparable con el parque habitacional de Bucaramanga. A partir de ese diagnóstico, afirmó que la respuesta estatal requiere instrumentos distintos a los que ofrece la política tradicional.

“Hay que tener un plan de reconstrucción con reglas especiales que desbordan la capacidad de programas como Mi Casa Ya”, dijo Herrera al medio.

Camacol, además, ya participa en la atención de la emergencia. Desplegó capacidades técnicas y operativas en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca para acompañar a las autoridades en labores de salvamento, recolección de escombros, disposición de maquinaria y evaluación de inmuebles afectados.

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Respuesta para todos los hogares afectados

Herrera advirtió que la atención no puede concentrarse de manera exclusiva en los hogares de menores ingresos. Según explicó, “la emergencia también afectó a familias de clase media y de mayores ingresos que necesitan alternativas para recuperar vivienda y patrimonio”.

“La obligación del Estado es darles una alternativa para recuperar su patrimonio”, sostuvo.

Sin sustitución de la política nacional de vivienda

El presidente de Camacol insistió en que la reconstrucción no puede absorber toda la agenda habitacional del país. Según las cifras que citó, Colombia mantiene un déficit cercano a cinco millones de hogares. A esa presión se suma la necesidad de construir cerca de 2,5 millones de viviendas en los próximos 10 años, en especial para reducir la informalidad.

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Al 31 de agosto de 2026, el terremoto ya dejó 37.255 viviendas destruidas, según la Ungrd - crédito Juan Felipe León/Reuters

“Hay que mantener la política ordinaria de vivienda y no concentrar todo el esfuerzo en estos años solamente en los municipios afectados”, dijo. Advirtió que la falta de oferta formal puede empujar soluciones fuera de norma. “La informalidad es el peor enemigo. La construcción informal va contra la sismorresistencia”, afirmó.

También señaló que el sector acumula 12 trimestres consecutivos de contracción, equivalentes a tres años de caídas, principalmente por la menor producción de vivienda residencial. Ante ese escenario, planteó que el Gobierno debe avanzar al mismo tiempo en la reconstrucción extraordinaria de las zonas afectadas y en una política ordinaria que reactive la construcción en todo el país.

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Qupe prometió el Gobierno para la reconstrucción

Los anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella coinciden con parte de los asuntos planteados por Herrera. En una visita a Cali, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que la recuperación estará respaldada por evaluaciones de ingenieros estructurales y otros expertos para determinar la habitabilidad de edificios y casas.

“Aquí no vamos a hacer chambonadas, vamos a hacer las cosas bien”, afirmó el mandatario. Agregó que, cuando las condiciones lo permitan, el Gobierno promoverá la autorreparación y la autoconstrucción asistida con acompañamiento profesional.

Anunció una partida de $110.000 millones para el mejoramiento de 1.462 viviendas y 741 viviendas rurales. Añadió que “he dado la instrucción clara al señor ministro (Jaime Andrés Beltrán) de activar esos recursos ya, para llevarle soluciones a nuestro pueblo que tanto ha sufrido por esta tragedia. La reconstrucción debe avanzar rápido, pero no a ciegas. Velocidad, sí; pero cero improvisación”.

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El jefe de Estado explicó que las víctimas del terremoto recibirán $1.050.000 durante los próximos tres meses - crédito Presidencia

Por su parte, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, informó sobre la llegada de 120 toneladas de materiales al banco de materiales de construcción para el Valle del Cauca. También mencionó maquinaria amarilla para retirar escombros y apoyar el trabajo de los equipos que evalúan edificaciones afectadas en Cali y otros municipios del departamento.

Informó que la constructora Marval entregó cuatro viviendas nuevas amobladas a damnificados del terremoto. “Como santandereano, me llena de orgullo que una empresa de mi región sea la encargada de devolverles la sonrisa a quienes lo perdieron todo. Unidos reconstruimos a Colombia”, dijo el funcionario.

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Además, el presidente encargó a Juan Manuel Muñoz la articulación de esfuerzos entre el Gobierno nacional, la Gobernación y las alcaldías para acelerar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Valle del Cauca. Entre esos proyectos figuran los acueductos de Buenaventura, Cali, Calima, Candelaria, Cartago y Zarzal, así como los alcantarillados de Buenaventura, Buga y Cali.

Auxilios de arrendamiento

Para Pereira, el Gobierno anunció que desde el lunes 31 de agosto empezará la entrega de auxilios de arrendamiento por $1.050.000 durante tres meses, con posibilidad de prórroga, para familias censadas e incluidas en el RUD.

Asimismo, De la Espriella anunció además 908 mejoramientos de vivienda en Risaralda, de los cuales 261 serán para Pereira, con una inversión de $30.000 millones. También afirmó: “La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar”.

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De igual maenra, Beltrán dijo que la etapa de reconstrucción en Pereira ya empezó con materiales aportados por empresarios, maquinaria amarilla y la evaluación técnica de ingenieros estructurales. Precisó que se recolectaron 191 toneladas de materiales y que se ejecutarán recursos por más de $2 billones para atención de damnificados, recuperación de infraestructura y reconstrucción de viviendas.

Además, el RUD seguirá habilitado hasta el 4 de septiembre para completar el censo de afectados.