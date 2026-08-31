Turquía, Pakistán y Arabia Saudita consolidaron su pacto de defensa regional

Los cancilleres y ministros de Defensa de Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, junto a sus jefes de Estado Mayor, reunidos antes de la primera cumbre ministerial del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, en Estambul. (REUTERS/Murad Sezer)

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Turquía, Pakistán y Arabia Saudita celebraron el lunes en Estambul la primera reunión ministerial del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, el bloque que los tres países aspiran a convertir en una nueva arquitectura de seguridad regional.

Hakan Fidan, canciller turco, encabezó la rueda de prensa posterior al encuentro, celebrado en un palacio de época otomana, junto a Ishaq Dar y el príncipe Faisal bin Farhan, titulares de las carteras de Exteriores de Pakistán y Arabia Saudita, respectivamente. También participaron los ministros de Defensa y los jefes de Estado Mayor de cada delegación.

El pacto compromete a sus miembros a la defensa mutua en caso de que alguno sea atacado y une al segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía, con el único Estado con armas nucleares del mundo islámico, Pakistán, y la principal potencia del Golfo, Arabia Saudita. Su firma se produjo en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques regionales de los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán.

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El canciller turco Hakan Fidan, durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión ministerial del Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, en Estambul. (REUTERS/Murad Sezer)

Fidan subrayó que la alianza “no está en contra de ningún Estado y está abierta a todos los Estados de la región” que compartan sus principios fundacionales: respeto a la soberanía, integridad territorial y no injerencia en asuntos internos. Al ser consultado sobre una eventual incorporación de Egipto, respondió que era “posible”, aunque precisó que aún se trabaja en las condiciones y procedimientos de adhesión.

La cita sirvió además para sentar las bases institucionales del bloque. Los tres países acordaron establecer una sede permanente en Arabia Saudita, con un secretario general que en su primer mandato de tres años estará a cargo de un representante paquistaní.

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Los cancilleres Hakan Fidan (Turquía), Ishaq Dar (Pakistán) y el príncipe Faisal bin Farhan (Arabia Saudita), en la cumbre del Acuerdo de La Meca. (REUTERS/Murad Sezer)

Según el comunicado oficial conjunto, los miembros desarrollarán producción compartida de tecnología militar y ejercicios para reforzar la cohesión de sus fuerzas armadas. El texto reafirma “la determinación de trabajar conjuntamente para lograr una paz y estabilidad sostenibles” y anuncia el respaldo a iniciativas de desescalada orientadas a la resolución pacífica de crisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el acuerdo y lo calificó de “primer gran paso” hacia una defensa más eficaz en Medio Oriente. La jornada coincidió con el anuncio israelí de un contrato de 3.000 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) con Grecia para instalar el sistema de defensa aérea denominado “Escudo de Aquiles”.

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Al ser consultado sobre la retórica de Benjamin Netanyahu hacia Ankara, Fidan respondió que el primer ministro israelí no era “alguien a quien tomar en serio”, en alusión al calendario electoral. A comienzos de agosto, Turquía anunció que solicitaría una orden de arresto internacional contra el mandatario, acusándolo de “genocidio” vinculado a la interceptación de una flota de ayuda humanitaria con destino a Gaza, lo que desató un intercambio verbal entre ambos países. El canciller afirmó que Netanyahu y “el grupo genocida que actúa con él constituyen una amenaza, no solo para Turquía, sino para la seguridad global en su conjunto”.

(Con información de AFP y EP)