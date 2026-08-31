Sena abrió convocatoria de formación presencial con 40.000 cupos gratuitos: fechas clave para inscribirse a uno de los 1.500 programas

La convocatoria del Sena ofrece programas de formación en niveles Auxiliar, Operario, Profundización Técnica, Técnico y Tecnólogo en sectores estratégicos de la economía colombiana - crédito Sena

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El Sena abrió la cuarta y última convocatoria anual presencial y a distancia de 2026, ofreciendo 40.000 cupos gratuitos en 1.500 programas de formación en todo el país.

La oportunidad, dirigida a jóvenes y adultos de diferentes perfiles y regiones, busca fortalecer habilidades técnicas, tecnológicas y ocupacionales, facilitando el acceso al empleo formal y el desarrollo profesional en sectores estratégicos de la economía colombiana.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 3 de septiembre a través de betowa.sena.edu.co, plataforma en la que los interesados podrán consultar la oferta disponible, los requisitos específicos por programa y formalizar su postulación.

Entre los programas de formación del SENA figuran Construcción de Edificaciones, Recursos Humanos, Cocina, Producción Agropecuaria y Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social - crédito Sena

El proceso está abierto para colombianos y extranjeros con situación migratoria definida, e incluye una amplia agenda de jornadas de socialización y orientación presencial y virtual, con enfoque diferencial para comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, personas en condición de discapacidad, población Lgbtiq+ y mujeres cabeza de familia.

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Oferta académica: programas y niveles

La convocatoria presenta una oferta variada en los niveles Auxiliar, Operario, Profundización Técnica, Técnico y Tecnólogo, adaptada a diferentes trayectorias educativas y necesidades productivas. Entre los programas destacados se encuentran:

Construcción de Edificaciones

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Recursos Humanos

Sistemas Teleinformáticos

Asistencia Administrativa

Cocina

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial (Operario)

Asistencia en Organización de Archivos (Técnico)

Peluquería (Técnico)

Minería a Cielo Abierto (Técnico)

Producción Agropecuaria (Técnico)

Sistemas Agropecuarios Ecológicos (Técnico)

Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales (Técnico)

Implementación de Infraestructura de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Tecnólogo)

Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social (Tecnólogo)

Para postularse a la convocatoria del Sena, los aspirantes deben tener mínimo 14 años y los programas de Tecnólogo exigen ser bachiller y contar con resultados de las pruebas ICFES Saber 11 - crédito Sena

La formación tecnológica está orientada a la toma de decisiones, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y gestión de procesos en el sector productivo. La formación ocupacional, en niveles de Operario, Auxiliar, Técnico y Profundización Técnica, refuerza habilidades prácticas para el desempeño de labores específicas.

Requisitos, modalidades y cronograma

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con la edad mínima de 14 años. En niveles Técnico, Auxiliar y Operario, usualmente no se exige título académico; para Tecnólogo se requiere ser bachiller y contar con resultados de las pruebas Icfes Saber 11. Cada programa puede tener requisitos adicionales, por lo que es indispensable consultar las condiciones específicas antes de formalizar la inscripción.

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El cronograma de la convocatoria establece las siguientes fechas clave:

Inscripciones: 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026

Pruebas web: 8 y 9 de septiembre (reprogramación el 10 y 11)

Publicación de resultados: 23 de septiembre

Formalización de matrícula: 25 de septiembre al 5 de octubre

Inicio de formación: 7 de octubre de 2026

El cronograma del Sena fijó pruebas web para el 8 y 9 de septiembre, publicación de resultados el 23 de septiembre e inicio de formación el 7 de octubre de 2026 - crédito Sena

La oferta incluye jornadas diurnas, nocturnas, de madrugada y mixtas, permitiendo a los estudiantes compatibilizar su formación con actividades personales o laborales.

Jornadas de socialización y enfoque diferencial

En el contexto de la convocatoria, el Sena realizará jornadas de socialización presenciales y virtuales en distintas regiones del país, enfocadas en comunidades diversas y víctimas del conflicto armado, para garantizar el acceso equitativo a la oferta educativa.

Estas jornadas ofrecen orientación sobre el proceso de inscripción, detalles de la oferta y resolución de inquietudes, facilitando la participación de personas tradicionalmente excluidas del acceso a la educación formal.

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Cómo inscribirse paso a paso

Ingresar a betowa.sena.edu.co Seleccionar “Registrarse” y diligenciar los datos personales y de documento de identidad Verificar y aceptar los términos y condiciones de la plataforma Una vez registrado, explorar la oferta e inscribirse en la sección “Presencial y a distancia” Consultar los requisitos de cada programa y completar la postulación

El Sena realizará jornadas de socialización presenciales y virtuales con enfoque diferencial para comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, personas con discapacidad, población Lgbtiq+ y mujeres cabeza de familia - crédito Sena

Los aspirantes deben estar atentos al calendario de pruebas y a la formalización de la matrícula si resultan admitidos.

Alternativas para el Chocó y regiones apartadas

El Sena Regional Chocó amplía el acceso a formación de calidad en la región con programas como Manejo de Maquinaria de Confección Industrial (Operario), Asistencia en Organización de Archivos, Producción Agropecuaria y Tecnólogo en Gestión de Proyectos, ajustando la oferta y los horarios a las necesidades locales, afectados recientemente por situaciones de emergencia.