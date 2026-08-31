Enrique Inzunza reaparece en el Senado tras cuatro meses de ausencia y afirma: “Soy inocente”

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Enrique Inzunza reapareció este lunes en el Senado de la República después de cuatro meses de ausencia.

El legislador sin partido llegó a su oficina, luego de permanecer alejado de sus actividades públicas, y afirmó ante medios que es inocente de los señalamientos en su contra.

Enrique Inzunza ofreció una conferencia de prensa por primera vez en cuatro meses, en la que aseguró haber sido objeto de una campaña de calumnias desde que autoridades de Estados Unidos lo señalaron.

El legislador calificó estos señalamientos como parte de una “guerra judicial” y afirmó que no existen pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.

Inzunza también señaló que la Guardia Nacional mantiene una investigación relacionada con su caso. Sin embargo, sostuvo que es inocente, rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas y afirmó de manera categórica que no es narcotraficante ni tiene relación con el crimen organizado.

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