Estos son los turistas más educados del mundo: los países que se destacan por sus buenos modales al viajar

Un informe recogió la percepción de 192 profesionales del sector y encontró que el 21,1% señaló a Japón por su comportamiento cortés durante el viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los viajeros de Japón fueron señalados como los turistas más educados del mundo por el 21,1% de los operadores turísticos consultados en un nuevo informe de safaribookings.com, publicado este lunes 31 de agosto y difundido por Euronews. La encuesta también midió generosidad con las propinas, volumen de gasto, espíritu aventurero y afición gastronómica, y ubicó a Estados Unidos como la nacionalidad más pródiga en gratificaciones y en desembolso total durante las vacaciones.

El relevamiento consultó a 192 operadores de safaris africanos de distintos países. A diferencia de otros estudios del sector turístico, no encuestó a los viajeros, sino a los profesionales que los reciben, lo que ofrece una perspectiva externa sobre el comportamiento de cada nacionalidad en destino. Cada operador respondió cinco preguntas sobre cortesía, propinas, gasto, aventura y gastronomía. Los resultados revelan patrones marcados según el país de origen del viajero.

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Japón lidera la cortesía; Italia queda última

Una infografía de Infobae resume una encuesta a 192 operadores de safari en África sobre el comportamiento de los turistas según su nacionalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noruega y Suiza acompañaron a Japón en el podio de la educación, con el 10,6% y el 10,4% de las menciones, respectivamente. Canadá y Estados Unidos completaron el top cinco de las nacionalidades consideradas más corteses por los operadores.

Italia cerró la clasificación con apenas el 1,3% de los votos. El conjunto de los viajeros europeos, sin embargo, recibió valoraciones positivas del sector. Un operador citado por el medio señaló que sus huéspedes europeos “están muy interesados en el comportamiento de la fauna y suelen hacer preguntas detalladas sobre los animales y la conservación”, lo que hace los safaris fotográficos “muy amenos”, según sus palabras.

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La brecha entre Japón e Italia —casi 20 puntos porcentuales— ilustra diferencias culturales que los operadores observan de forma directa en el trato cotidiano con los grupos. La cortesía japonesa, ampliamente reconocida en distintos contextos internacionales, encontró confirmación en la experiencia de los profesionales africanos del sector.

Estados Unidos domina en propinas y gasto

La consulta a 192 operadores en distintos países africanos situó a los viajeros de Estados Unidos con el 29,5% de las menciones por gratificaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura de las propinas inclinó la balanza hacia los turistas norteamericanos. Los viajeros de Estados Unidos concentraron el 29,5% de las menciones como los más generosos al momento de dejar gratificaciones, una cifra muy por encima de cualquier otra nacionalidad en esa categoría. Alemania ocupó el segundo lugar con el 13,1%, seguida por Canadá con el 10% y Suiza con el 8,6%.

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El liderazgo estadounidense se repite en el volumen de gasto vacacional. Con el 24% de las menciones, esa nacionalidad encabeza también esa clasificación. Alemania y Canadá compartieron el segundo puesto con el 12,8% cada uno.

La consistencia de Estados Unidos en ambas categorías económicas —propinas y gasto total— refuerza una tendencia conocida en el sector: los viajeros norteamericanos suelen ser percibidos como los de mayor impacto económico directo en los destinos que visitan. El informe no indaga en los motivos, pero los operadores encuestados ubican esa diferencia como una constante en su experiencia de campo.

Europa aventurera y Asia gastronómica

La medición sobre afición culinaria entre visitantes ubicó a India en la cima y a Japón como escolta, mientras que Francia fue la única europea en el podio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil del turista aventurero corresponde principalmente a viajeros europeos. Los alemanes lideran ese segmento con el 21,1% de los votos, seguidos por los franceses con el 17,8% y los neerlandeses con el 11%. En el extremo opuesto, británicos e indios alcanzaron el 4,5% cada uno, mientras que los españoles obtuvieron el 4,3%, lo que los ubica entre quienes prefieren el descanso frente a la exploración activa durante sus vacaciones.

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El ranking gastronómico estuvo dominado por países asiáticos. India lideró esa categoría, y Japón quedó segunda. Francia fue la excepción europea al colocarse tercera con el 12,4%, en línea con su tradición culinaria reconocida a nivel global. Países Bajos cerró el top cinco con el 7,7%, y Italia quedó sexta con el 7,6%, a apenas una décima de los neerlandeses.

La presencia de Japón en el podio gastronómico, sumada a su primer lugar en cortesía, convierte a esa nacionalidad en la más destacada del informe en términos generales. El estudio de safaribookings.com es el primero de este tipo que releva las percepciones de operadores africanos de safari, un segmento del turismo internacional donde el trato personal entre guías y viajeros es especialmente intenso y prolongado.

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