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Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania

El encuentro entre Scott Bessent y Anton Siluanov incluyó cooperación económica y coordinación en el G20, mientras el responsable de sanciones presentó la propuesta de paz de 28 puntos, según NBC News

Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania
Estados Unidos confirmó una reunión con el ministro de Finanzas ruso para abordar el plan de Donald Trump para Ucrania
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El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, asistió en persona a la reunión de líderes financieros del Grupo de los 20 (G20) en Asheville, Carolina del Norte, marcando su primera presencia física en el foro desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en 2022. La visita generó un choque abierto con los socios europeos y confirmó un acercamiento de alto nivel entre Moscú y Washington.

El martes por la mañana, Siluanov se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un encuentro bilateral que el propio Departamento del Tesoro confirmó. Según un comunicado del gobierno ruso, los dos funcionarios abordaron la cooperación financiera bilateral y la coordinación dentro del G20. Bessent, que tiene a su cargo la política de sanciones de Washington contra Moscú, expuso durante el encuentro el plan de paz del presidente Donald Trump para Ucrania, según informó NBC News citando al Departamento del Tesoro.

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La presencia de Siluanov irritó a varios líderes europeos. El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, fue el más explícito: afirmó que habría preferido “que hubiera claridad desde el lado americano de que no se le recibe aquí como un invitado normal”. Klingbeil añadió que él y sus pares europeos se negaron a posar junto al ministro ruso en la fotografía grupal tradicional del encuentro.

“El hecho de que el ministro de Finanzas ruso participe de nuevo tras cuatro reuniones del G20 sin Rusia demuestra que hay un intento de normalización, y precisamente por eso debemos resistirlo: no hay una situación normal con Rusia en este momento”, declaró Klingbeil en un comunicado. Durante la sesión plenaria, el ministro alemán le dijo directamente a Siluanov que Rusia debe poner fin a la guerra y que Europa respalda a Ucrania.

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El antecedente inmediato data de abril de 2022, cuando Siluanov participó por videoconferencia en una reunión de ministros de Finanzas del G20. En esa ocasión, Estados Unidos —bajo la administración del entonces presidente Joe Biden— encabezó una salida colectiva de la sala en señal de protesta mientras el funcionario ruso tomaba la palabra. El plan de 28 puntos que la administración Trump ha promovido para detener el conflicto fue rechazado por Kiev y cuestionado por Europa, al considerarse que se alineaba en gran medida con las exigencias de Moscú.

El encuentro entre Scott Bessent y Anton Siluanov incluyó cooperación económica y coordinación en el G20, mientras el responsable de sanciones presentó la propuesta de paz de 28 puntos, según NBC News. REUTERS/Anastasia Barashkova
El encuentro entre Scott Bessent y Anton Siluanov incluyó cooperación económica y coordinación en el G20, mientras el responsable de sanciones presentó la propuesta de paz de 28 puntos, según NBC News. REUTERS/Anastasia Barashkova

Siluanov ha dirigido las finanzas rusas durante toda la guerra, supervisando un marcado incremento del gasto en defensa y las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de las sanciones occidentales. Cualquier mejora en los vínculos económicos entre Moscú y Washington implicaría abordar cuestiones como las restricciones financieras y el acceso a los activos rusos congelados.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Sam Wolfe
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Sam Wolfe

A diferencia de Siluanov, el canciller ruso Serguéi Lavrov ha asistido con regularidad a las reuniones ministeriales del G20, la más reciente en Sudáfrica en febrero de 2025. Putin, en cambio, no participa en una cumbre del grupo desde 2019. Esa dinámica podría alterarse en diciembre, cuando Miami acoja la cumbre de líderes del G20: Trump se expresó en términos positivos sobre una eventual asistencia del presidente ruso. “Probablemente sería muy útil”, dijo. Estados Unidos ejerce actualmente la presidencia rotatoria del foro.

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