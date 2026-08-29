Mujer grita “¡Me amarraron como puerco!” durante operativo en Torreón y redes sociales reviven al famoso Canaca

El episodio ocurrió tras un reporte de incendio en un domicilio de Torreón y rápidamente comenzó a circular en internet.

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La frase “¡Me amarraron como puerco!” volvió a aparecer entre las conversaciones más compartidas en redes sociales después de un incidente registrado durante un velorio en Torreón, Coahuila, donde una mujer de 28 años fue intervenida por elementos de seguridad y posteriormente trasladada a un centro de rehabilitación.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la joven fue identificada como Perla Ivon y habría mostrado una conducta agresiva durante los hechos. Las autoridades también señalaron que presuntamente se encontraba bajo los efectos de una sustancia conocida como cristal.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 27 de agosto, cuando agentes acudieron a un domicilio ubicado en la calle Segunda, en la colonia Polvorera, luego de recibir un reporte relacionado con un incendio.

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El incendio ocurrió durante un velorio

El episodio ocurrió tras un reporte de incendio en un domicilio de Torreón y rápidamente comenzó a circular en internet.

La joven fue resguardada por policías luego de un incidente ocurrido durante la madrugada en la colonia Polvorera.

Según las versiones difundidas sobre el caso, el fuego se habría registrado mientras familiares se encontraban reunidos en un velorio. La joven habría sido señalada por personas presentes de provocar el incendio y, posteriormente, de advertir que podría volver a prender fuego al inmueble.

Ante esa situación, elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar el episodio y resguardar a la mujer.

Fue durante ese momento cuando la joven lanzó el grito que posteriormente se convirtió en el elemento más comentado del caso:

“¡Me amarraron como puerco!”

El momento quedó registrado y comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios retomaron inmediatamente la referencia a uno de los personajes más recordados del internet mexicano.

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La frase que hizo famoso a “El Canaca”

La frase que hizo famoso a “El Canaca” volvió a conquistar las redes sociales y recordó uno de los primeros fenómenos virales de México.

La expresión no es nueva. Durante décadas ha formado parte de la cultura popular de México, especialmente después de que Guillermo López Langarica, conocido popularmente como “El Canaca” o “Don Memo”, se hiciera famoso gracias a una intervención televisiva.

López Langarica se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales de internet en México luego de ser entrevistado tras un incidente vehicular. En aquella grabación pronunció la frase que terminaría convirtiéndose en su sello: “me amarraron como puerco”.

“El Canaca” convirtió “¡Me amarraron como puerco!” en una de las expresiones más recordadas del internet mexicano, décadas después sigue vigente.

Con el paso de los años, aquella expresión trascendió el video original y comenzó a utilizarse de manera coloquial para referirse a situaciones en las que una persona es sometida o inmovilizada.

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Incluso tiempo después de la muerte de “El Canaca”, la frase continuó formando parte de memes, canciones, parodias y nuevas referencias en redes sociales.

Una vieja frase vuelve a las redes

La frase pronunciada durante la intervención hizo recordar a Guillermo López Langarica, conocido como “El Canaca”.

El caso de Torreón le dio una nueva vuelta a aquella expresión. Videos y comentarios relacionados con la intervención de la mujer comenzaron a compartirse ampliamente, provocando que usuarios recordaran inmediatamente al personaje que popularizó la frase hace más de dos décadas.

Lo llamativo fue que, aunque se trata de un caso completamente distinto, las palabras pronunciadas durante la intervención guardaron una coincidencia prácticamente exacta con aquella expresión que permanece en la memoria colectiva de internet.

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Así, una frase que comenzó como parte de una polémica intervención televisiva volvió a convertirse en protagonista de un nuevo fenómeno viral.

Tres personas fueron atendidas por inhalación de humo

Además del aseguramiento de la mujer, el incendio dejó personas afectadas. De acuerdo con los reportes disponibles, tres personas resultaron intoxicadas por humo, aunque no se registraron víctimas mortales.

La joven fue finalmente puesta bajo resguardo de las autoridades y, de acuerdo con la información difundida, sus familiares solicitaron que fuera trasladada a un centro de rehabilitación.

En la intervención también participó la Unidad Violeta, mientras que elementos de la Policía Municipal se encargaron de mantener bajo control la situación.

De un operativo a un fenómeno viral

Más allá del incidente ocurrido durante el velorio, fueron unas cuantas palabras las que terminaron convirtiendo el caso en uno de los temas que más llamaron la atención en redes sociales.

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“¡Me amarraron como puerco!”, una frase que parecía pertenecer a otra época del internet mexicano, volvió a cobrar protagonismo en Torreón y demostró que algunas expresiones de la cultura viral pueden permanecer durante décadas.

El caso también volvió a poner sobre la mesa la figura de “El Canaca”, uno de los personajes que ayudaron a marcar los primeros años del fenómeno viral en México y cuya famosa frase continúa siendo reconocida por nuevas generaciones.