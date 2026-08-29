México

Gala Montes busca colaboración con Kenia Os: “Hay que unirnos como mujeres”

La actriz y cantante planteó sumar a la sinaloense a su disco “La hija de nadie” tras ver las críticas que recibe y lanzó un llamado público para unirse entre mujeres

Dos fotografías en paralelo de dos mujeres jóvenes de cabello largo y oscuro posando frente a la cámara en dos encuadres diferentes.
“Me gustaría que Kenia Os estuviera en La hija de nadie”, declaró la actriz y cantante ante la prensa. “Se me hace hermosa, guapísima, se me hace vanguardista, se me hace una Malinche”. (Composición: redes sociales Kenia Os/Gala Montes)
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Gala Montes propuso una colaboración musical con Kenia Os y la llamó “Malinche” durante la presentación del musical homónimo en el que debutará como protagonista el próximo 22 de septiembre en el Frontón México.

“Me gustaría que Kenia Os estuviera en La hija de nadie”, declaró la actriz y cantante ante la prensa. “Se me hace hermosa, guapísima, se me hace vanguardista, se me hace una Malinche”.

El término, de fuerte carga histórica en México, lo usó en un tono de solidaridad: Gala justificó su propuesta al ver que la artista sinaloense acumula críticas en el medio. “Hoy lo pensé y dije: ¿por qué le están haciendo tanto el feo? Eso no me gusta”, afirmó.

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Gala Montes comparte momento de sus ensayos para Malinche el musical /Instagram Gala Montes

La llamada a la unión entre mujeres

La convocatoria de Montes fue directa: “Hay que hacer una canción juntas. Hay que unirnos como mujeres”. La cantante reconoció que ella misma enfrenta una situación similar. “Yo veo que le tiran un chingo y digo: güey, a mí también, morra”, dijo entre risas.

Sobre si ya habló con Kenia Os al respecto, fue escueta: “Pues nos seguimos, nos seguimos”, lo que sugiere que la propuesta aún no pasó de la intención pública.

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
A partir del 22 de septiembre encarnará a la protagonista, la artista aseguró identificarse con el personaje y afirmó que la oportunidad le llegó en un momento en que puede comprenderla “al 100”. Crédito: (Instagram/@galamontes)

Gala Montes protagonizará Malinche el Musical

La declaración ocurrió en el marco de la presentación del espectáculo creado por Nacho Cano, que se monta en el Frontón México de jueves a domingo. Gala ya había participado en la producción en enero, cuando interpretó a la madre de la Malinche.

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A partir del 22 de septiembre encarnará a la protagonista, la artista aseguró identificarse con el personaje y afirmó que la oportunidad le llegó en un momento en que puede comprenderla “al 100”.

El contexto que rodea a Kenia Os

Desde finales de junio, la cantante quedó en el centro de una polémica con Belinda y Danna tras una entrevista de la primera en Vogue Latinoamérica, donde declaró que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento”. (Kenia Os/Instagram)
Desde finales de junio, la cantante quedó en el centro de una polémica con Belinda y Danna tras una entrevista de la primera en Vogue Latinoamérica, donde declaró que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento”. (Kenia Os/Instagram)

La propuesta de Gala llega en uno de los momentos más tensos para Kenia Os en 2026. Desde finales de junio, la cantante quedó en el centro de una polémica con Belinda y Danna tras una entrevista de la primera en Vogue Latinoamérica, donde declaró que “en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento”.

Los seguidores de Kenia Os interpretaron la frase como una exclusión, dado que Belinda ya había colaborado con ella en “Jackpot”, incluida en el álbum Indómita (2025). El malestar creció con un video del 30 de junio, captado durante el partido México vs. Ecuador en el Estadio Ciudad de México en el marco del Mundial 2026, donde ambas aparecen en palcos contiguos sin interactuar.

La respuesta al conflicto y “la trinidad del pop”

(IG: @applemusic)
La artista también trazó un límite sobre su responsabilidad ante las reacciones de sus seguidores: “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”. (IG: @applemusic)

En agosto, Kenia Os respondió públicamente a través de su canal de difusión en Instagram: “Estoy consciente de que esta es una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria”. Agregó: “No voy a señalar a nadie públicamente: no me corresponde a mí hacerlo”.

La artista también trazó un límite sobre su responsabilidad ante las reacciones de sus seguidores: “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”.

Detrás de la disputa existe una canción grabada por las tres —apodada “Blackout mexicano”— registrada entre agosto y septiembre de 2025 y anunciada en octubre de ese año. Su lanzamiento permanece paralizado por problemas administrativos con Sony Music. Kenia Os lo confirmó en una entrevista en España: “La canción se paró por problemas administrativos. No podemos controlarlo”.

La hija de nadie y la mirada hacia Estados Unidos

La actriz también estará como artista invitada el día 25 de enero
En la misma rueda de prensa, Gala adelantó que el proyecto tiene proyección más allá de México. “Me ando yendo al gabacho, porque ando viendo allá y mi álbum también tiene algo de Estados Unidos”, señaló. Crédito: (Instagram/@galamontes)

El disco de Gala Montes ya tiene su primer sencillo en circulación: “La Mala”, lanzado el 4 de agosto de 2026 — fecha de su cumpleaños número 26 — con una letra que se apropia de las etiquetas que le han puesto: “Soy la mala, la villana de tu historia mal contada. La histérica, la loca y la traumada”.

En la misma rueda de prensa, Gala adelantó que el proyecto tiene proyección más allá de México. “Me ando yendo al gabacho, porque ando viendo allá y mi álbum también tiene algo de Estados Unidos”, señaló.

A pregunta de la prensa sobre otras artistas que abrieron camino en el extranjero, reconoció el trabajo de Eisa González y Salma: “Y si sí. ¿Por qué no? Pues el: y si sí”.

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