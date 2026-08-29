Maratón de la Ciudad de México 2026: esto es lo que debes saber sobre la ruta, cierres viales y vías alternativas

Varias vialidades se verán afectadas por el paso de los participantes (Sectur)

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La capital del país se alista para albergar la XLIII edición del Maratón de la Ciudad de México 2026, uno de los acontecimientos deportivos y de resistencia física más emblemáticos de América Latina, sin embargo, también es importante conocer cómo se llevará a cabo y la zonas que serán cerradas por el evento.

Decenas de miles de corredores nacionales e internacionales tomarán las calles de la capital azteca para completar el exigente recorrido de 42.195 kilómetros, una prueba que no solo desafía los límites de los atletas, sino que también transforma temporalmente la movilidad y la dinámica urbana de las principales alcaldías.

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Con el fin de garantizar la seguridad de los atletas y del público espectador, las autoridades locales y los organismos de vialidad han desplegado un operativo especial de movilidad, acompañamiento médico y logística urbana que contempla el cierre de arterias neurálgicas durante la mañana del evento.

Este evento quiere reunir a aficionados y profesionales en pro del deporte. (Jefatura Gobierno CDMX)

El recorrido de 42.195 kilómetros punto a punto

El trayecto del Maratón CDMX mantendrá su ya tradicional trazado que conecta el sur con el centro histórico de la metrópoli. La salida está programada desde las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, en la zona de Ciudad Universitaria, mientras que la meta esperará a los competidores en el corazón de la capital: el Zócalo de la Ciudad de México.

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Los bloques de salida están estructurados por categorías para agilizar el flujo de los corredores:

05:45 horas: Bloque de sillas de ruedas y paráfrasis visual.

06:00 horas: Categoría Élite Femenil.

06:15 horas: Categoría Élite Varonil y Bloque A de corredores.

06:30 horas en adelante: Bloques B, C y acumulados por tiempos de clasificación.

El trayecto avanzará a lo largo de Avenida Insurgentes Sur, cruzando colonias como la del Valle y Roma, para posteriormente internarse en el Bosque de Chapultepec a través de Avenida Paseo de la Reforma. Tras un sinuoso recorrido por las zonas residenciales y comerciales de Polanco, la ruta retorna hacia el trayecto histórico de Reforma, pasando por monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, para finalmente ingresar por la calle de 16 de Septiembre y culminar frente a la Catedral Metropolitana.

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Corredores de todo el mundo llegan a la CDMX para poder recorrer sus calles. (Gemini)

Calles cerradas y afectaciones principales al tránsito vehicular

Para proteger el avance de la marea de corredores, las autoridades capitalinas implementarán cortes a la circulación vehicular desde las 04:30 horas, restableciendo el paso gradualmente a medida que la barredora oficial y los contingentes completen el límite de tiempo de 6 horas estipulado para la prueba.

Las principales vialidades que permanecerán cerradas de forma total o parcial incluyen:

Avenida Insurgentes Sur: Desde Periférico Sur hasta la Glorieta de Insurgentes.

Avenida Paseo de la Reforma: En su totalidad, desde Chivatito hasta la intersección con Avenida Hidalgo.

Calzada General Mariano Escobedo y Avenida Ejército Nacional: Tramo que comprende la zona de Polanco.

Avenida Chapultepec y Calle Oaxaca: Conexión hacia la colonia Roma y Condesa.

Eje Central Lázaro Cárdenas y Calle 16 de Septiembre: Accesos directos al Primer Cuadro del Centro Histórico.

El maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo en el centro de la capital. (Crédito: Cuartoscuro)

Vías alternativas y recomendaciones de movilidad para la ciudadanía

Dado que la columna vertebral del transporte y el tránsito en el poniente y sur de la ciudad estará comprometida durante las primeras horas del día, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sugiere a los automovilistas y residentes planificar sus desplazamientos utilizando las siguientes alternativas viales:

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Norte - Sur : Anillo Periférico, Avenida Chapultepec (tramos habilitados), Eje 1 Oriente y Calzada de Tlalpan.

Oriente - Poniente : Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, Eje 3 Sur y Calzada Legaria.

Acceso al Centro: Eje 1 Norte y Avenida Fray Servando Teresa de Mier.

Respecto al transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ofrecerá un horario especial de apertura desde las 05:00 horas en las líneas 1, 2, 3 y 9, permitiendo el acceso gratuito a los participantes que porten su número oficial de corredor. Por su parte, el servicio de Metrobús mantendrá modificaciones y recortes de ruta significativos en las Líneas 1, 3, 4 y 7 durante el desarrollo de la contienda atlética.