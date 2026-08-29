México

Álvaro Morales revienta a Pumas tras derrota vs Tijuana: “Gilberto Mora los humilló”

El narrador y comentarista deportivo arremetió contra el subcampeón y sostiene que ya no es equipo grande en la Liga Mx

Imagen dividida con dos futbolistas que disputan un balón a la izquierda y un hombre con barba y gorra roja a la derecha.
El cronista criticó a los Universitarios al recibir dos goles de Gilberto Mora (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Anoche, en el estadio Caliente, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sufrieron su primera derrota como visitante en el Torneo Apertura 2026 al caer ante Club Tijuana, con dos goles de Gilberto Mora.

El juvenil de 17 años vacunó dos veces al histórico Keylor Navas, de 39, con tiros penales en la segunda mitad, aspecto que generó las burlas y fuertes críticas de El Brujo Álvaro Morales en el programa Futbol Picante, de ESPN.

“Un menor de edad que no puede votar, que no puede beber alcohol legamente, que probablemente sólo tenga como sacramento hasta la confirmación, un menor de edad doblega, humilla y le gana a un equipo de un promedio de 28 años”, explicó Álvaro Morales.

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Gil Mora se paró en dos ocasiones y vacunó desde el manchón penal a los Pumas, metiéndole al mismo rincón los goles a un portero histórico, al mejor portero en la historia del continente americano Keylor Navas, añadió el relator.

Enseguida, Álvaro Morales aprovechó el momento para reiterar que los Pumas de la UNAM dejaron de ser un equipo grande en la Liga Mx afirmando que uno de sus principales errores de la directiva fue cesar a Efraín Juárez, técnico que los llevó a la final del torneo anterior.

Estos Pumas no son grandes, estos Pumas cometieron un error al no saber gestionar al señor (Antonio) Sancho sus egos con el de Efraín (Juárez), al técnico que los llevó hasta el subcampeonato”, recordó el comentarista.

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“Los Pumas, que tienen 30 torneos cortos sin ser campeón, que no ganan todos los años, que viven de sus mitos y de sus historias, las Fuerzas Básicas, los años 80s, el Tucazo contra Adrián Chávez, el bicampeonato de Hugo (Sánchez) y de ahí nada”, sentenció.

Y antes de finalizar con su comentario, Álvaro Morales asegura que los Pumas de la UNAM, después de la derrota en Tijuana, están destinados a fracasar en el presente torneo Apertura 2026 de la Liga Mx “a lo que es como siempre su normalidad”.

“Espero seguir ayudando a mi equipo”

Un joven futbolista en uniforme rojo y negro con el número diez sonríe y apunta hacia arriba en un campo de juego, con vallas publicitarias y público difuminado al fondo.
El mexicano marcó dos penaltis ante Pumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al transformarse en la figura del partido por sus dos penales efectivos en la puerta de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el niño maravilla, Gilberto Mora, prometió mejorar su potencialidad para llegar lejos con los Xolos de Tijuana.

No, muy feliz, muy contento de poder jugar aquí con nuestra gente, de poder llevarnos la victoria. Creo que fue un partido de mucha paciencia, de saber tener el balón, de tener mucha paciencia para poder encontrar los espacios y bueno, feliz por los dos goles también”, declaró a Fox One,

“Es mucha la motivación de poder seguir así demostrando mi futbol. Agradecido con toda la gente que está aquí siempre, que viene con esa misma motivación que yo y pues nada, seguir trabajando como lo vengo haciendo, seguir demostrando dentro del campo y espero poder seguir ayudando a mi equipo, que es lo más importante”, agregó Gilberto Mora.

Listo para ir a Europa

Dos jugadores disputan un balón en una cancha de césped; uno lleva uniforme rojo con negro y el otro viste completamente de blanco.
Gilberto Mora vacunó dos veces a Universidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Mora celebrará sus 18 años el 14 de octubre del 2026. Por ahora seguirá aportando goles y asistencias al club Tijuana, para después analizar su futuro profesional que apunta al futbol europeo.

Mientras continúa su actividad en México, el joven Morita se dice listo para lo que vendrá próximamente. “Yo estoy preparado, yo estoy listo para lo que se dé, lo dejo en manos de Dios. Lo que él quiera va a ser bueno y espero que así se dé”, clamó el mexicano.

Líder de goleo en los Xolos de Tijuana

Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
Gilberto Mora suma cuatro goles en Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gil Mora es el futbolista con más anotaciones de la Jauría tras seis jornadas en el Apertura 2026 de la Liga Mx. Su doblete contra Pumas UNAM incrementó la cuota goleadora del futbolista mexicano, quien es tercero en el pódium con cuatro tantos.

Mora está a un gol de los punteros: Lucas Ocampos (Rayados) y Salomón Rondón (Pachuca), quienes firman cinco dianas y podrían aumentar su cosecha este fin de semana al estar hábiles para los juegos contra San Luis y Chivas de Guadalajara.

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