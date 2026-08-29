Ejército incautó más de 50 kilos de marihuana en Yumbo, Valle del Cauca

Incautan droga lista para ser movilizada en el municipio de Yumbo - crédito @COL_EJERCITO/X

Guardar

Las autoridades militares reportaron a través de su cuenta oficial de X la incautación de más de 50 kilogramos de marihuana en el municipio de Yumbo, ubicado en el departamento de Valle del Cauca.

La operación fue desarrollada por integrantes de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, quienes informaron sobre el procedimiento. De acuerdo con el pronunciamiento del Ejército, la droga estaba almacenada en un total de 44 paquetes, listos para ser movilizados.

La institución aseguró que este resultado impacta de manera directa las estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región. “Este resultado contribuye a afectar las economías ilícitas y a fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento”, afirmaron desde el Ejército Nacional de Colombia.

PUBLICIDAD

Autoridades frustran traslado de 44 paquetes de marihuana en Valle del Cauca - crédito @DavidToledoOsp/X

El operativo se realizó como parte de las acciones permanentes que adelantan las Fuerzas Armadas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en Valle del Cauca, una zona considerada estratégica para las rutas del narcotráfico.

La Tercera Brigada reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y el combate a las redes ilegales que operan en el suroccidente del país.

El cargamento quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes iniciaron los procedimientos judiciales correspondientes para determinar la procedencia de la marihuana y avanzar en la identificación de los responsables.

La incautación refuerza las labores de inteligencia y patrullaje que se ejecutan en municipios clave como Yumbo, conocidos por su ubicación cercana a corredores utilizados por organizaciones criminales. La Tercera Brigada subrayó que las acciones seguirán en toda la jurisdicción.

PUBLICIDAD

Policía incautó más de dos toneladas de marihuana tipo creepy en Roldanillo, Valle del Cauca: esto dijeron las autoridades

El 22 de agosto de 2026, un operativo realizado en la vía que conecta Roldanillo con La Tulia, en el sector conocido como La Virgen, permitió a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle incautar 2.145 kilogramos de una sustancia vegetal con características de marihuana tipo creepy.

Operativo en La Virgen deja decomiso de 2.145 kilos de marihuana y golpea finanzas del narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La intervención tuvo lugar después de que la Policía Nacional recibiera una alerta de la comunidad sobre un accidente que involucraba a un camión de servicio público, el cual se encontraba volcado y abandonado en el kilómetro 2,5.

Al inspeccionar el vehículo, marca Volkswagen, los uniformados encontraron inicialmente heno como parte de la carga. Sin embargo, una revisión exhaustiva reveló numerosos paquetes de diferentes tamaños y formas, en cuyo interior hallaron el material vegetal sospechoso.

PUBLICIDAD

La sustancia estuvo pendiente de confirmación definitiva mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), mientras que el cargamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, bajo el control de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico.

Según estimaciones de las autoridades, el valor del cargamento asciende a 1.600 millones de pesos, cifra que representa un golpe considerable a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

El conductor del camión habría huido tras el siniestro, por lo que se adelantan investigaciones para identificarlo y determinar los responsables de la operación.

PUBLICIDAD

Comunidad alerta a la Policía sobre accidente y permite incautación de millonario cargamento ilícito - crédito Ponal

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante encargado de la Policía Valle, resaltó la relevancia de la colaboración ciudadana en el resultado obtenido.

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación entre nuestra Policía y la comunidad”, indicó el oficial, quien añadió: “Seguimos fortaleciendo los controles sobre los principales corredores viales del departamento para impedir que las organizaciones criminales utilicen nuestras carreteras para transportar sustancias ilícitas”.

La acción policial se da en la estrategia departamental ‘Corredores Seguros’, cuyo objetivo es impedir el uso de los ejes viales para actividades ilegales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe proporcionando información que facilite anticipar y neutralizar hechos delictivos.

La Policía Nacional insistió en su compromiso con la protección de los habitantes y usuarios de las vías del Valle del Cauca: “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar suministrando información que permita anticipar y prevenir hechos delictivos”, afirmaron los uniformados al cierre del reporte.

PUBLICIDAD