México

ICE presenta orden de retención contra mexicano acusado de abuso sexual infantil en Florida

Hasta el momento se han registrado 17 muertes bajo la custodia de las autoridades de EEUU

Edgar Humberto Pérez Hernández
ICE presenta una orden de retención contra el migrante mexicano Edgar Humberto Pérez Hernández. (X - @ICEespanol)
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El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden de retención contra el migrante mexicano Edgar Humberto Pérez Hernández, acusado por presunto abuso sexual infantil en el condado de Hillsborough, Florida.

La denuncia fue enviada a las autoridades locales con la finalidad de evitar que fuera puesto en libertad y regresara a su comunidad en Estados Unidos.

México inicia acciones legales por muertes de migrantes a manos del ICE

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció el inicio de una ofensiva legal tras el asesinato de 17 connacionales bajo custodia del ICE.

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Esta estrategia busca esclarecer todos los casos de migrantes mexicanos, especialmente de los 14 que perdieron la vida en centros de detención y tres más en operativos de la agencia.

Hasta el momento, se han documentado 58 muertes de personas de distintas nacionalidades en esas instalaciones entre 2025 y 2026.

El canciller Roberto Velasco detalló que México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense exigiendo investigaciones y ha dado acompañamiento legal y humanitario a las familias de las víctimas.

ICE REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
ICE REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

Asimismo, se presentaron denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención privados.

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El país solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos medidas para proteger a las personas mexicanas detenidas por el ICE. Autoridades mexicanas recordaron la importancia de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero y demandaron el esclarecimiento de estos decesos.

Trump deporta mexicanos a Guatemala y Honduras para frenar migración

La administración de Donald Trump ha implementado una política migratoria que consiste en deportar a ciudadanos mexicanos detenidos en EEUU hacia Guatemala y Honduras, en lugar de retornarlos directamente su país de origen.

De acuerdo con un reportaje de CBS News, esta estrategia busca desincentivar nuevos intentos de migración, ya que la distancia adicional dificulta el regreso a territorio estadounidense. Aunque el número exacto de personas afectadas no ha sido revelado, se estima que cientos de connacionales han sido trasladados bajo este mecanismo en los últimos meses.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que la medida se ha aplicado durante meses, a pesar de que México acepta la repatriación de sus propios ciudadanos. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a que mexicanos sean enviados a terceros países, reafirmando su postura en favor de un retorno seguro y digno a territorio nacional. Esta decisión representa un cambio respecto al procedimiento habitual y podría generar tensiones diplomáticas en la región.

La política estadounidense responde a una estrategia de mayor endurecimiento migratorio y pretende ampliar el número de deportaciones a través de todas las herramientas legales disponibles. Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantiene su exigencia de que sus connacionales sean repatriados directamente y bajo condiciones adecuadas.

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