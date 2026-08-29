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Atlas vs Querétaro EN VIVO: ¿a qué hora, dónde ver el partido y cuántos elementos habrá en el Estadio Jalisco?

La vigilancia incluirá a policías municipales y estatales, Policía Vial, Protección Civil y personal de seguridad privada

El choque de la Jornada 6 se disputará en el Estadio Jalisco, donde las autoridades reforzarán la seguridad dentro y fuera del inmueble. (Ilustración: Jesús Aviles)
El choque de la Jornada 6 se disputará en el Estadio Jalisco, donde las autoridades reforzarán la seguridad dentro y fuera del inmueble. (Ilustración: Jesús Aviles)
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El Atlas vs Querétaro de este sábado 29 de agosto no solamente pondrá frente a frente a dos equipos con distintos objetivos en el Apertura 2026 de la Liga MX. El duelo también provocará un importante despliegue de seguridad en Guadalajara, donde las autoridades preparan un operativo de aproximadamente mil 500 elementos para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro.

El compromiso correspondiente a la Jornada 6 se disputará en el Estadio Jalisco, recinto al que se espera una importante llegada de aficionados. Por ello, el dispositivo contempla vigilancia tanto dentro del inmueble como en sus alrededores.

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¿Cuántos elementos participarán en el operativo?

Foto de archivo de aficionados del Atlas. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 12 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo de aficionados del Atlas. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 12 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales y municipales, el operativo estará integrado por 650 policías de Guadalajara, además de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco y Policía Vial.

A ese grupo se sumarán 45 integrantes de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, mientras que la seguridad privada aportará 714 elementos. En conjunto, el despliegue suma mil 489 integrantes, cifra que las autoridades redondean en aproximadamente mil 500 efectivos.

También participará personal de Justicia Cívica y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, quienes estarán preparados para atender posibles faltas administrativas o situaciones que puedan constituir algún delito.

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Habrá vigilancia en las calles y desde el aire

Policía Guadalajara, portada
(Foto: Facebook/PoliciaGDL)

El operativo no se limitará a las tribunas del Estadio Jalisco. Las autoridades concentrarán elementos en distintos puntos considerados estratégicos alrededor del inmueble, entre ellos Calzada Independencia, Plaza Brasil, avenida Circunvalación, Monte Olivetti y Fidel Velázquez, además de las vialidades cercanas.

La vigilancia terrestre estará respaldada por el sistema de cámaras del C5 Guadalajara, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de lo que ocurra en los alrededores.

Además, habrá apoyo aéreo mediante los drones del Escuadrón Colibrí y el helicóptero Zeus, con la intención de detectar cualquier situación que requiera intervención de las autoridades.

Autoridades piden llegar con anticipación

Querétaro y Atlas reviven su rivalidad tras los sucesos del pasado (Imago7)
Querétaro y Atlas reviven su rivalidad tras los sucesos del pasado (Imago7)

Debido al operativo y a la concentración de personas que se espera alrededor del estadio, las autoridades recomendaron a los aficionados llegar al menos tres horas antes del inicio del partido para evitar complicaciones en los accesos y posibles afectaciones al tránsito.

También se pidió no acudir con objetos punzocortantes ni pirotecnia y ubicar las salidas de emergencia una vez dentro del inmueble.

Para quienes asistan con menores de edad, la recomendación es mantenerlos vigilados en todo momento y establecer previamente un punto de encuentro en caso de que algún integrante del grupo se separe.

¿Quién llega mejor al Atlas vs Querétaro?

(Infografía: Jesús Aviles)
(Infografía: Jesús Aviles)

En lo deportivo, Atlas llega como uno de los protagonistas del Apertura 2026. Los rojinegros ocupan el segundo lugar de la clasificación con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota, además de llegar después de vencer 2-0 a Cruz Azul.

El conjunto dirigido por Hernán Crespo también presume números destacados: es la cuarta mejor ofensiva del torneo con ocho goles y cuenta con la tercera defensa menos goleada, con cinco tantos recibidos.

Querétaro, por su parte, aparece en el décimo sitio con siete unidades. Los Gallos Blancos vienen de remontar ante Tigres y ganar 3-2, encuentro en el que Santiago Homenchenko marcó el tanto de la victoria en los últimos minutos.

¿A qué hora y dónde ver Atlas vs Querétaro EN VIVO?

El partido se disputará este sábado 29 de agosto en el Estadio Jalisco y comenzará a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México. La transmisión estará disponible mediante ViX Premium.

Así, mientras Atlas buscará mantenerse en la pelea por los primeros lugares, Querétaro intentará dar la sorpresa, todo bajo un operativo que convertirá los alrededores del Estadio Jalisco en una de las zonas con mayor vigilancia de Guadalajara durante este sábado.

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