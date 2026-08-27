Nery Castillo advierte a la ‘Hormiga’ González sobre el reto que tendrá en Olympiacos

El exfutbolista mexicano habló sobre el nuevo jugador del Olympiacos y adelantó que buscará verlo jugar en el Georgios Karaiskakis.

Guardar

El salto de Armando “Hormiga” González al futbol europeo ya comenzó a generar reacciones entre figuras que conocen de primera mano lo que representa jugar fuera de México. Una de ellas fue Nery Castillo, quien aprovechó una entrevista para FOX One para dedicarle palabras de respaldo al atacante mexicano después de concretar su incorporación al Olympiacos FC de Grecia.

El delantero formado en Chivas de Guadalajara acaba de comenzar una nueva etapa profesional en el futbol helénico, donde tendrá la posibilidad de competir tanto en el campeonato local como en la Europa League. Su llegada representa uno de los movimientos más importantes de su carrera y también una nueva oportunidad para que un atacante mexicano busque abrirse camino en el Viejo Continente.

PUBLICIDAD

Castillo, quien también vistió la camiseta de la Selección Mexicana y tuvo un extenso paso por el futbol griego, conoce perfectamente las exigencias que implica defender los colores del conjunto de Atenas. Por ello, sus palabras hacia González adquieren un significado especial.

Nery Castillo respalda a la ‘Hormiga’

El mexicano ya se encuentra entrenando con el equipo griego. (TW Olympiacos)

Durante la conversación con FOX One, Nery Castillo destacó las condiciones que observa en el joven atacante y consideró que todavía tiene margen suficiente para continuar creciendo como futbolista.

“Es joven todavía y creo que tiene potencial para triunfar, y ojalá de acá se vaya a otro país”, declaró el exjugador mexicano.

La declaración refleja la expectativa que existe alrededor del futuro de González. Para Castillo, la llegada al Olympiacos puede funcionar como una plataforma para que el delantero conozca otro nivel competitivo y, eventualmente, pueda llamar la atención de clubes de ligas todavía más importantes.

PUBLICIDAD

El exfutbolista incluso adelantó que buscará estar presente en alguno de los partidos que González dispute como local en el Georgios Karaiskakis, estadio que conoce muy bien debido a su pasado con el equipo griego.

El mensaje de Castillo también pone sobre la mesa una posibilidad que suele acompañar a los futbolistas mexicanos que consiguen establecerse en Europa: utilizar una liga como Grecia como escaparate para posteriormente dar el salto hacia mercados de mayor exposición, como España o Inglaterra.

La advertencia para el mexicano

Con goles de Nery Castillo y Omar Bravo, México se impuso 2-1 a Ecuador en la Copa América 2007. Foto: X/Eric Gómez

Pero no todo fueron elogios. Castillo también habló sobre una diferencia que González deberá tener muy presente durante su adaptación al futbol griego.

El exdelantero hizo referencia al contexto competitivo que existe en una liga con ascenso y descenso, una situación que puede modificar considerablemente la manera en la que algunos equipos afrontan sus encuentros.

PUBLICIDAD

“No es lo mismo jugar en un campeonato que desciende a uno que no desciende, ya tienes cuatro equipos que juegan de otra manera, que se ven a cerrar más y van a jugar todos los partidos a la defensa para robarte un punto.

Para Castillo, este escenario obliga a los futbolistas a enfrentarse a partidos en los que los rivales pueden priorizar el orden defensivo y buscar cualquier oportunidad para sumar.

El comentario adquiere relevancia para González porque Olympiacos es uno de los clubes más importantes de Grecia y, como consecuencia, tendrá que afrontar encuentros en los que sus adversarios podrían plantear partidos mucho más cerrados.

PUBLICIDAD

La exigencia no solamente estará en las competencias internacionales. En el torneo doméstico, cada rival buscará dar la sorpresa frente a uno de los equipos históricamente dominantes del país.

Un nuevo desafío para la ‘Hormiga’

Olympiacos comenzará la temporada ante Atromitos y tendrá duelos de alto voltaje contra Panathinaikos, PAOK y AEK, además de la Europa League. (Ilustración: Jovani Pérez)

Armando González tendrá ahora la misión de adaptarse a una nueva cultura, un nuevo futbol y un ritmo de competencia diferente al que conoció en México.

Su llegada al Olympiacos también representa una oportunidad para demostrar que puede competir en Europa y convertirse en una pieza importante para el conjunto griego.

Mientras espera su debut, el atacante ya cuenta con el respaldo de un mexicano que conoce perfectamente el club. Nery Castillo no solamente le deseó éxito, sino que dejó abierta la posibilidad de acompañarlo desde las tribunas del Georgios Karaiskakis.

PUBLICIDAD

Ahora será turno de la ‘Hormiga’ González de responder dentro de la cancha y comenzar a escribir su propia historia en Europa.