México

Grecia Quiroz pide que se presenten pruebas del supuesto aumento a sujeto implicado en homicidio de Manzo: “No se vale hablar al aire”

La alcaldesa también señaló que la exsecretaria del entonces alcalde, Yesenia Méndez, era la que tenía acceso a su agenda privada y sabía sus movimientos

Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)
Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (Foto: X/@GreciaMich2027)
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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, pidió que se presenten las pruebas del supuesto aumento que le habría dado a Samuel “N”, detenido por presuntamente filtrar la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La edil fue señalada recientemente por Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, de haber recomendado a Samuel “N” para obtener un cargo dentro del ayuntamiento y de darle un nuevo puesto luego del asesinato de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Las acusaciones las realizó como parte de la ampliación de su testimonio frente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), lo que derivó en que las autoridades confirmaran que ya realizan las diligencias correspondientes para investigar la relación que Quiroz tendría con el sujeto.

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A los señalamientos también se sumó Juan Daniel Manzo, hermano del exedil de Uruapan, quien aseguró que la ahora alcaldesa le subió el sueldo a 70 mil pesos a Samuel “N” cuando regresó a trabajar al ayuntamiento tras el asesinato de Carlos Manzo.

Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.
Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.

*Información en desarrollo...

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