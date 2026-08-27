Detienen a dos ciudadanos tailandeses en Sudáfrica tras detectar 468 huevos de loro ocultos en su equipaje

Sudáfrica detuvo en el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo a dos ciudadanos de Tailandia acusados de intentar sacar del país 468 huevos de loro protegidos. (Ministerio de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente)

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Autoridades sudafricanas detuvieron en el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo a dos ciudadanos de Tailandia acusados de intentar sacar del país 468 huevos de loro protegidos en dos procedimientos realizados el 16 de julio y el 20 de agosto, según informó The Guardian, que citó un comunicado del Ministerio de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica.

Según detalló el medio británico, el país enfrenta el contrabando de fauna y recursos naturales en varios frentes, desde cuernos de rinoceronte obtenidos por caza furtiva y huesos de tigres criados de forma ilegal hasta abulón y plantas suculentas extraídas para el mercado clandestino.

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En ese marco, el gobierno ubicó ambos casos dentro de una ofensiva más amplia contra el tráfico de fauna silvestre y los vinculó con especies alcanzadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el tratado que regula el comercio internacional de ejemplares silvestres.

En un comunicado, el ministerio advirtió que la recolección y el tráfico ilegal de huevos de loro representan una amenaza para las poblaciones de aves silvestres y el bienestar animal. Añadió que esas maniobras comprometen la viabilidad de los huevos y ponen en riesgo a embriones en desarrollo y crías recién nacidas.

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Los 468 huevos de loro fueron decomisados en dos operativos quedaron bajo resguardo del Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, donde varios ya lograron eclosionar (Créditos: Ministerio de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente)

El caso más reciente involucró a un ciudadano tailandés de 50 años, detenido después de que los agentes detectaran 50 huevos ocultos en una incubadora casera dentro de su equipaje de mano. El ministerio señaló que las primeras averiguaciones indican que pertenecían a especies de loros incluidas en CITES, aunque no precisó cuáles eran.

El operativo expuso redes transnacionales más sofisticadas

El episodio anterior fue de mayor escala. The Guardian detalló que otro ciudadano tailandés, de 23 años, fue detenido el 16 de julio cuando presuntamente intentaba sacar del país 418 huevos de loro ocultos en dos bolsas acondicionadas para su traslado.

Las autoridades locales sostuvieron que el uso de dispositivos caseros mostró un método orientado a conservar la temperatura durante el traslado y a mantener con vida la carga hasta su destino.

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El ministerio advirtió que la recolección y el tráfico ilegal de huevos de loro amenazan a las poblaciones de aves silvestres y al bienestar animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Maynier, ministro sudafricano de Bosques, Pesca y Medio Ambiente, sostuvo, según reprodujo SAnews, que los procedimientos evidenciaron la necesidad de una respuesta coordinada para hacer cumplir la legislación ambiental. El comunicado señaló además que los arrestos refuerzan la importancia de los operativos basados en inteligencia.

La ley prevé multas y hasta 10 años

La operación fue encabezada por la Inspección de Gestión Ambiental, conocida como los Green Scorpions, junto con inteligencia policial, la policía de fronteras y la unidad sudafricana dedicada al robo de ganado y especies amenazadas.

El gobierno vinculó además los arrestos con su estrategia nacional integrada contra el tráfico de fauna, que coordina a organismos estatales, fuerzas de seguridad, aduanas, fiscales y socios internacionales.

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La legislación sudafricana prevé sanciones severas para la exportación ilegal de especies incluidas en CITES. El artículo 102 de la Ley Nacional de Gestión Ambiental sobre Biodiversidad de 2004 establece que una persona condenada por este tipo de delitos puede recibir una pena de hasta 10 millones de rand, unos 627.000 dólares, y hasta 10 años de prisión, o ambas sanciones en conjunto.

La legislación sudafricana prevé hasta 10 años de prisión y multas de 10 millones de rand por la exportación ilegal de especies incluidas en CITES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre ambos casos siguen en curso, según la información oficial citada por The Guardian. Por el momento, no está claro si los dos detenidos actuaban por separado o si integraban una misma red de tráfico internacional. Tampoco trascendió cuál era el destino final de los huevos ni a qué especies de loros pertenecían.

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Los huevos decomisados quedaron bajo resguardo en el Jardín Zoológico Nacional de Pretoria, donde personal especializado quedó a cargo de la incubación, informó el ministerio.

“Varios de los huevos rescatados han eclosionado con éxito y los polluelos están recibiendo cuidados veterinarios y de cría intensivos para maximizar sus posibilidades de supervivencia”, añadió el comunicado.