El general (r) Eduardo Zapateiro pidió al también general (r) José Luis Esparza retractarse por señalamientos sobre supuesta “empresa criminal”

Eduardo Enrique Zapateiro reclamó una retractación pública a José Luis Esparza por declaraciones que lo vinculan con una presunta empresa criminal - crédito Composición Fotográfica

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El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda reclamó una retractación pública del también general en retiro José Luis Esparza Guerrero, por declaraciones que lo vinculan con una presunta “empresa criminal”.

La exigencia fue presentada formalmente mediante un derecho de petición elaborado por el abogado Jhonny Mercado González, que representa al excomandante del Ejército Nacional. El caso marca un nuevo episodio en la tensión entre altos oficiales retirados, mientras la defensa de Zapateiro insiste en proteger el buen nombre y la reputación profesional del oficial.

Petición formal de aclaración y rectificación

El martes 25 de agosto, la defensa del general Zapateiro remitió a José Luis Esparza Guerrero una solicitud detallada, en la que pidió aclarar el origen de un documento supuestamente proveniente de la Fiscalía General de la Nación. Según la versión de Esparza, este documento probaría afirmaciones que relacionan a él (Esparza) y a su esposa, Liliana Zambrano, con actividades ilícitas.

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El abogado Mercado, en representación de Eduardo Zapateiro, dejó constancia de que su cliente “jamás ha afirmado, sostenido, insinuado ni expresado” que Esparza y su compañera sentimental integren una “empresa criminal”. La carta, a la que tuvo acceso Infobae Colombia, solicita que cualquier evidencia o material probatorio sea presentado de manera explícita, o en caso de no existir, que Esparza efectúe una retractación pública por los mismos medios en que se difundieron las declaraciones.

La defensa de Zapateiro presentó un derecho de petición para exigir la rectificación y proteger el buen nombre del excomandante del Ejército Nacional - crédito Cortesía

La defensa de Zapateiro pidió además que Esparza explique cómo obtuvo el documento que sirvió de base para sus afirmaciones. Entre las preguntas planteadas en el derecho de petición figuran: “¿Quién le suministró el memorial?, ¿cuándo le fue entregado?, ¿por qué medio lo recibió?, ¿lo recibió directamente de la Fiscalía o de alguno de sus funcionarios?”.

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Contexto de la controversia

La controversia se originó tras declaraciones públicas de José Luis Esparza en las que mencionó la existencia de un “documento terrible” en poder de la Fiscalía, que supuestamente vincula a él y a su esposa con una “empresa criminal”. Estas afirmaciones fueron dadas en una entrevista con Blu Radio, donde se difundió una entrevista a Esparza bajo el titular: General Esparza arrecia contra Zapateiro: ‘Presidente De La Espriella no entiende quién es’.

El equipo legal de Zapateiro solicitó a Esparza que precise con claridad el contenido y procedencia del documento. Se requiere que detalle si recibió físicamente el memorial, por correo electrónico, WhatsApp, mensaje de datos u otro medio; si actualmente conserva una copia y si autorizó su reproducción o entrega a terceros o medios de comunicación.

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La controversia surgió tras una entrevista en Blu Radio en la que José Luis Esparza habló de un documento terrible en poder de la Fiscalía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Que se retracte expresamente de cualquier afirmación, insinuación o manifestación mediante la cual haya atribuido al general Zapateiro la expresión según la cual usted y su esposa tendrían una ‘empresa criminal’, dejando claro que dicha afirmación nunca fue realizada por Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda”, señala el derecho de petición.

Además, la defensa exigió que Esparza precise públicamente, sin interpretaciones, que no existe manifestación alguna de Zapateiro donde se haya denominado a Esparza o a su esposa como integrantes de una “empresa criminal”.

Argumentos legales y defensa del derecho al buen nombre

En el documento, el abogado Mercado recuerda que la Constitución Política de Colombia garantiza el derecho a la libertad de expresión e información, pero exige que la información sea veraz e imparcial, y reconoce el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. La jurisprudencia constitucional establece que cuando una información falsa, errónea o inexacta afecta la honra o el buen nombre, la persona perjudicada puede solicitar su rectificación.

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La defensa de Zapateiro pidió precisar si el documento fue recibido por correo electrónico, WhatsApp, mensaje de datos u otro canal, y si fue compartido con terceros - crédito archivo Mariano Vimos / Colprensa

“Espero que esta solicitud sea atendida de manera directa, clara y documentada, especialmente en lo relacionado con el origen, procedencia y cadena de acceso al memorial presentado ante la Fiscalía, pues se trata de un aspecto que no puede quedar sujeto a especulaciones”, concluye la carta enviada por la defensa de Zapateiro.

El texto también solicita que cualquier persona o medio que haya recibido la información conozca la precisión de que Zapateiro niega categóricamente haber realizado la manifestación que se le atribuye sobre una supuesta ‘empresa criminal’.

La solicitud de retractación pública permanece en espera de respuesta por parte de José Luis Esparza Guerrero.