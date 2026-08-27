Colombia

D’Mar Córdoba ya se posesionó como director del Centro de Memoria Histórica y envió un claro mensaje a las víctimas del conflicto armado

El funcionario, que relató haber vivido en carne propia la violencia al salir de forma forzada del Guaviare cuando tenía 18 años, afirmó que su gestión se caracterizará por la ampliación de los archivos de la entidad, con voces que en el pasado han sido excluidas

El abogado se presentó como el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y en su mensaje reafirmó la existencia del conflicto armado, se comprometió a escuchar a todas las víctimas y aseguró que su labor será sumar relatos y no reescribir la historia - crédito @dmarcordoba/X

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Con la promesa de no tocar los informes ya producidos sobre el conflicto armado en Colombia y honrar a las víctimas sin distinciones, el abogado D’Mar Córdoba Salamanca asumió el miércoles 26 de agosto la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) y, de entrada, buscó fijar su posición frente a la controversia que rodeó su nombramiento, oficializado por el presidente de la República Abelardo de la Espriella.

El nuevo funcionario, conocido por sus férreas corrientes políticas de derecha, dijo que no desconoce la existencia de la guerra en Colombia, reiteró que su discusión ha sido sobre el uso político de una categoría jurídica y que su gestión se medirá por un archivo “más grande y más plural” al cierre de su mandato. Con esto respondió a los que lo han calificado como un “negacionista” de lo que sucede en materia de orden público.

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El nuevo director, con amplia experiencia en los medios de comunicación, fue designado mediante el Decreto 1309 del 25 de agosto de 2026, con el que el Gobierno nacional dio por terminado el encargo de Carlos Mario López Rojas y oficializó su llegada a la entidad estatal encargada de investigar y rescatar la memoria de las víctimas. Su llegada, como se mencionaba, causó revuelo, a lo que hizo frente con un mensaje en sus redes.

D'Mar Córdoba, nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica
D'Mar Córdoba, nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), ya tomó posesión de su cargo, tras ser designado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

En efecto, en su primera declaración tras asumir el cargo, Córdoba compartió una experiencia personal para sostener su posición sobre la violencia: afirmó que salió del departamento del Guaviare a los 18 años “no por decisión propia” y que no habla del conflicto por referencias ajenas, sino por haberlo vivido en su juventud; con lo que trató de explicar, en cierto modo, sus vehementes posturas sobre este tema.

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El abogado de la Universidad Católica de Colombia, con maestría y especialización en Derecho Constitucional, llega al Centro tras una trayectoria como periodista, docente, asesor en el Senado y durante más de 20 años en el programa radial La Hora de la Verdad: en donde compartió con el exministro manizaleño Fernando Londoño Hoyos, conocido por ser una de las voces más radicales de la derecha colombiana.

Conflicto armado de Colombia
D'Mar Córdoba aclaró que no desconoce la existencia del conflicto armado en Colombia, contrario a lo que han expresado sus contradictores - crédito EFE

Córdoba sostuvo que no desconoce el conflicto armado en Colombia

Al asumir la dirección, el funcionario le salió al ruedo a la discusión jurídica y política que se ha generado por cuenta de su nombramiento. “El conflicto armado interno existe y así lo reconoce el ordenamiento jurídico, el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra, el Protocolo segundo y la Ley 1448 del 2011. Ninguna de esas normas está en discusión para mí”, expresó el nuevo funcionario del Gobierno De la Espriella.

Su pronunciamiento estuvo dirigido a los cuestionamientos formulados por los sectores de oposición, medios de comunicación y analistas, que lo habían señalado de poner en duda las versiones oficiales sobre la violencia en el país. “He cuestionado el uso político de una categoría jurídica, nunca su existencia, y eso debe quedar muy claro”, expresó en su defensa el director del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En ese orden de ideas, dijo que su llegada no busca reabrir la discusión sobre si existió el conflicto armado en Colombia. Afirmó que esa existencia está reconocida por normas nacionales e internacionales y, en medio de este escenario jurídico y teórico, prometió no modificar informes ya efectuados por la entidad; aunque insistió en que el Estado no puede imponer una verdad oficial sobre lo que acontece con el conflicto.

El nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) de Colombia anunció que no habrá víctimas de primer ni segundo grado en su gestión - crédito EFE
El nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) de Colombia anunció que no habrá víctimas de primer ni segundo grado en su gestión - crédito EFE

“No vengo a modificar, retirar ni reeditar”

De esta forma, Córdoba volvió a recordar la Ley 1448 de 2011 y, en particular, el artículo 143. “El artículo 143 de la Ley 1448 le prohíbe al Estado imponer una verdad oficial y esa prohibición me obliga a mí antes que a nadie”, señaló el abogado, que se centró en el alcance de su gestión sobre los materiales ya producidos por el Centro. “No vengo a modificar, retirar ni reeditar”, agregó el funcionario en sus redes sociales.

En ese sentido, Córdoba definió su gestión como un esfuerzo de escucha hacia sectores que, a su juicio, no entraron de forma suficiente en la construcción de memoria. “Vengo a sumar. Hay miles de relatos y de voces que no alcanzaron a entrar”, sostuvo el director del Cnmh, que fue claro en expresar que, en lugar de una revisión de lo hecho, planteó una ampliación del archivo y del universo de testimonios incorporados.

Luego enumeró algunos de esos casos. “Secuestro, reclutamiento forzado, despojo, miembros de la fuerza pública afectados y sus familias, veredas enteras donde nunca llegó un investigador. Ese vacío se llena preguntando, no borrando”, acotó el letrado, que defenderá la idea de incorporar sectores que no se sintieron representados por las versiones tradicionales de la memoria histórica de Colombia en el pasado cuatrienio.

Y fue incluso más allá. “Aquí no habrá víctimas de primera y de segunda. Mi puerta está abierta a las organizaciones de víctimas, a todas, sin distingo alguno”, puntualizó Córdoba. “Si al final de esta gestión el archivo es más grande y más plural que hoy, habré entonces cumplido con esta bella misión. No acepto otro examen”, concluyó el posesionado director, que agradeció la confianza depositada por el presidente.

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