México

Las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara tendrán conciertos estelares de Alejandro Fernández, Banda Ms y Gabito Ballesteros

La programación incluye 19 fechas, con Jorge Medina y Josi Cuen el 3 y 4, María José el 8, Napoleón el 11, Kany García el 14 y dos noches de artista sorpresa, además del cierre doble

Cartel con el texto Fiestas de Octubre Jalisco 2026, artistas de música regional, fuegos artificiales y el Auditorio Benito Juárez al fondo.
La edición 2026 marca además el 27 aniversario del Palenque, el escenario que año tras año concentra lo más taquillero de la música en español. (Composición: Europa press/redes sociales)
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Guadalajara se prepara para vivir un octubre sin precedentes. El Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 arranca el 2 de octubre y se extiende hasta el 1 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, con una cartelera que reúne a las figuras más convocantes del regional mexicano, el pop y los corridos en la celebración número 52 de esta tradición jalisciense.

La edición 2026 marca además el 27 aniversario del Palenque, el escenario que año tras año concentra lo más taquillero de la música en español. El acceso a la feria —que incluye juegos mecánicos, pabellones gastronómicos, exposiciones artísticas y la Expo Ganadera— tendrá un costo de entre $50 y $100 pesos. Los conciertos del Palenque requieren boleto por separado.

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Palenque Fiestas de octubre/Facebook

El cartel que más expectativa genera

Tres nombres concentran la mayor atención de los aficionados tapatíos este año:

Alejandro Fernández regresa a Jalisco con dos funciones consecutivas los días 16 y 17 de octubre, apenas semanas después de protagonizar uno de los momentos más recordados del año en su tierra natal. El Potrillo encabezará también las noches de mayor precio en toda la temporada.

Grupo Firme cerrará la celebración los días 31 de octubre y 1 de noviembre, con el peso de ser el acto de cierre más esperado. Sus boletos de General parten de $1,300 pesos y el VIP llega a $5,600.

Banda MS, una de las agrupaciones con mayor convocatoria en vivo del regional mexicano, toma el escenario el 9 de octubre, con precios que van de $1,000 en General a $4,600 en VIP.

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Alejandro Fernández y su historia reciente en Jalisco

Alejandro Fernández
Según cifras del gobernador Pablo Lemus, la convocatoria superó las 270 mil personas, por encima de la asistencia registrada días antes por Maná en el mismo espacio. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El regreso del Potrillo al Palenque llega con una carga emocional particular. El pasado 25 de junio de 2026, Fernández ofreció en la Glorieta de La Minerva lo que el Gobierno de Jalisco denominó La serenata más grande del mundo, un concierto gratuito enmarcado en el FIFA Fan Fest del Mundial 2026.

Según cifras del gobernador Pablo Lemus, la convocatoria superó las 270 mil personas, por encima de la asistencia registrada días antes por Maná en el mismo espacio. Fue también la noche en que Fernández interpretó por primera vez en vivo “Cada día me gustas más”, tema que grabó junto a Grupo Frontera.

No fue la primera vez que el cantante llenó La Minerva. En una presentación anterior en ese mismo escenario ya había reunido a unas 200 mil personas, según reseñó la prensa local. Su relación con Guadalajara —ciudad donde nació— convierte cada aparición en el estado en un acontecimiento que trasciende lo musical.

Banda MS, una de las agrupaciones con mayor convocatoria en vivo del regional mexicano, toma el escenario el 9 de octubre (Banda ms)
Banda MS, una de las agrupaciones con mayor convocatoria en vivo del regional mexicano, toma el escenario el 9 de octubre (Banda ms)

La cartelera completa del Palenque, fecha por fecha

Cartel promocional con fotos de varios músicos y una lista de artistas con sus fechas de presentación sobre fondo oscuro
El cartel del Palenque de las Fiestas de Octubre 2026 en Guadalajara presenta a artistas como Jorge Medina, Josi Cuen y Alejandro Fernández del 2 de octubre al 1 de noviembre. (Palenque fiestas de octubre)

La programación de las 19 fechas confirmadas es la siguiente:

2 de octubre: Artista sorpresa (al menos una fuente apunta a Alfredo Olivas)

3 y 4 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen (Juntos)

6 de octubre: Edición Especial

7 de octubre: Pancho Barraza

8 de octubre: María José

9 de octubre: Banda MS

11 de octubre: Napoleón

14 de octubre: Kany García

15 de octubre: Moy Bobadilla

16 y 17 de octubre: Alejandro Fernández

18 de octubre: El Coyote y Calibre 50

20 de octubre: Cornelio Vega

21 de octubre: Calle 24

23 de octubre: Gabito Ballesteros

25 de octubre: Remmy Valenzuela

28 de octubre: Clave Especial

29 de octubre: Artista sorpresa

31 de octubre y 1 de noviembre: Grupo Firme

Gabito Ballesteros
(Facebook Gabito Ballesteros)

Más allá del Palenque: octubre, mes de eventos en Guadalajara

La agenda musical de la zona metropolitana no se agota en el Auditorio Benito Juárez. El Auditorio Telmex de Zapopan tiene confirmados en octubre a Pablo Alborán (14 de octubre), dos noches de Caifanes (16 y 17), Hombres G (20) y Enrique Bunbury (21 y 23).

En la Arena VFG de Tlajomulco de Zúñiga, Def Leppard se presenta el 21 de octubre, la misma noche que Bunbury en Telmex, lo que divide al público de rock clásico entre dos opciones simultáneas.

El mes también incluye la Romería de la Virgen de Zapopan el 12 de octubre, procesión de 9 kilómetros que convoca a más de un millón de personas entre Guadalajara y la Basílica de Zapopan. Y a partir del 22 de octubre arranca Calaverandia, el parque temático de Día de Muertos en el Parque Ávila Camacho, con música en vivo y proyecciones multimedia que se extienden hasta el 6 de noviembre.

Precios y dónde comprar boletos

Las entradas al Palenque se adquieren en el Hotel Fiesta Americana La Minerva, en las tiendas Botas Los Potrillos de Tlaquepaque y el Centro (lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas; sábados de 10:00 a 15:00 horas), y en línea a través de Mi Pase (mipase.net).

Los rangos de precio por zona, más cargos por servicio, son:

General: desde $500 hasta $1,400 pesos, según el artista

Plateada: entre $800 y $3,200 pesos

Dorada: entre $1,200 y $4,400 pesos

VIP: hasta $5,800 pesos en las fechas de Alejandro Fernández y Grupo Firme

Las noches de mayor demanda anticipada son las de Fernández (16 y 17 de octubre) y el cierre de Grupo Firme. Los organizadores informaron que el abono VIP ya se agotó en ediciones previas antes del arranque de la temporada.

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