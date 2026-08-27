México

Redes explotan contra academia ligada a fraude en examen de admisión a la UNAM: “Me interesa el paquete de suplantación”

La FGJCDMX detuvo este 25 de agosto a dos personas de ‘Más preparación’ que habrían hecho la prueba de otros aspirantes

Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
Edgar "N" y David "N", operadores de la academia "Más Preparación", habrían usado sus instalaciones para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes durante mayo y junio de 2026. (FGJCDMX)
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La detención de Edgar “N” y David “N” por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) encendió las redes sociales contra Más Preparación, la academia desde la que habrían operado un esquema de suplantación de identidad en el examen en línea de admisión a licenciatura de la UNAM 2026.

Mientras las autoridades continúan en el análisis de los dispositivos asegurados en cuatro cateos, los usuarios convirtieron la página de Facebook del negocio en el escenario de una avalancha de comentarios que oscilaron entre la burla y la ironía.

El escándalo llegó en el peor momento para la universidad: los resultados del primer examen de admisión 100% en línea de la UNAM, aplicado a casi 159 mil aspirantes, ya habían encendido las alertas por posibles trampas.

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Ante esto, la Máxima Casa de Estudios optó por hacer un nuevo examen de control para asegurarse que los jóvenes ingresaran de forma honesta a la institución.

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Edgar “N” y David “N” habrían cobrado a aspirantes para hacer el examen por ellos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió el 25 de agosto a los dos operadores de la academia Más Preparación.

Según el comunicado de la FGJCDMX, Edgar “N” y David “N” habrían utilizado las instalaciones y los equipos de cómputo del lugar para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes, durante mayo y junio de 2026.

Para ello habrían contado con el apoyo de algunos instructores. La investigación continúa abierta para determinar si otras personas participaron y si el método se usó en procesos de admisión distintos al examen de licenciatura.

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La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos
364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron el examen en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Crédito: DGCS de la UNAM

Fue la propia UNAM quien activó la investigación. La universidad proporcionó a la Fiscalía información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

El análisis de archivos digitales y entrevistas permitió vincular las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la probable participación de los ahora detenidos.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión y autorizaciones judiciales para cuatro cateos. Este 25 de agosto, detectives de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial. En los cateos se aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento que serán analizados para determinar el alcance del esquema.

UNAM define el futuro de su examen de admisión para 2027.
UNAM define el futuro de su examen de admisión para 2027.

Las redes explotaron contra “Más Preparación” tras conocerse las detenciones

La noticia de las detenciones llegó a la página de Facebook de la academia con rapidez. Los usuarios no tardaron en llenar la sección de comentarios con mensajes que tomaron el lenguaje comercial del negocio para ridiculizarlo.

“¿Pueden hacer el examen por mí?”, escribió un usuario. Otro preguntó: “¿Me interesa el paquete completo, incluye la suplantación de identidad?”.

Hubo también quien optó por el elogio envenenado: “Fue demasiado su compromiso, que no conocieron los límites”.

examen unam fraude -México- 27 agosto
(Captura de pantalla/Facebook=

Qué es “Más Preparación” y qué ofrecía

“Más Preparación” opera en la alcaldía Gustavo A. Madero y se presenta en redes sociales como una alternativa a los métodos de enseñanza tradicionales

Mano con lápiz rellenando alvéolo de hoja de examen; al fondo, vista aérea de Ciudad Universitaria con Rectoría y escudo de la UNAM en papel texturizado.
Hay 43 mil 619 aspirantes registrados para el examen de control UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su descripción promete: regularización desde nivel primaria hasta universidad, preparación para exámenes de admisión, y la posibilidad de aprender inglés y terminar la preparatoria en cuatro meses.

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