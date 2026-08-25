8 puentes colgantes y 15 meses sin atropellos: así es el programa amazónico que protege a los primates de Brasil

El programa Alta Floresta Não Atropela y el proyecto Reconecta impulsaron puentes colgantes para reconectar fragmentos de bosque y reducir atropellos de fauna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Alta Floresta, en el norte de Mato Grosso, la instalación de 8 puentes colgantes evitó atropellos de animales arbóreos durante 15 meses y permitió 15.000 cruces seguros. El sistema fue impulsado por el programa Alta Floresta Não Atropela.

De acuerdo con Mongabay, el resultado cobró relevancia en un país que reúne la mayor diversidad de primates del planeta y, al mismo tiempo, la cuarta red vial más extensa del mundo.

Esa combinación expone a numerosos ejemplares a la fragmentación del hábitat y a los choques con vehículos, un problema que especialistas y autoridades ambientales buscan reducir con nuevas infraestructuras de paso.

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Un sistema para reconectar fragmentos de bosque

Brasil concentra la mayor diversidad de primates y una de las redes viales más extensas, una combinación que agrava la fragmentación del hábitat y los choques con vehículos

Los puentes forman parte de una acción conjunta entre el proyecto Reconecta y el gobierno municipal de la localidad, con apoyo de organizaciones y empresas locales vinculadas a la conservación de la biodiversidad y al ecoturismo.

La bióloga Fernanda Abra, investigadora asociada del Instituto Nacional de Biología de la Conservación y Zoológico Smithsonian en Estados Unidos y creadora de Reconecta, explicó que la estructura colgante tiene 2 funciones.

“La primera es mejorar la conectividad para los animales, permitiéndoles desplazarse de un lado a otro en estas zonas forestales fragmentadas y, como consecuencia, se reduce el número de animales atropellados”, afirmó la investigadora.

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Fernanda Abra explicó que cada puente para fauna mejora la conectividad entre zonas forestales fragmentadas y disminuye el riesgo de atropellamientos

Cada conexión cuenta con 2 cámaras trampa: una apunta al cruce para registrar qué especies usan la estructura y la otra observa el borde del bosque para detectar individuos que llegan hasta ese punto pero no cruzan.

Tras los registros obtenidos acerca de la ausencia de nuevos choques desde 2024 en esa zona, la iniciativa avanzó hacia una nueva etapa con más estructuras en el área urbana.

El mono tití de Alta Floresta quedó clasificado en peligro crítico de extinción poco después de su identificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los primates registrados en los primeros meses aparecen el mono araña carinegro (Ateles chamek), el mono aullador rojo de Purus (Alouatta puruensis) y el mono nocturno (Aotus infulatus).

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También registraron al mono capuchino (Sapajus apella), el tití de Schneider (Mico schneideri) y el mono tití de Alta Floresta (Plecturocebus grovesi). Este último fue identificado en 2019 y poco después quedó clasificado en peligro crítico de extinción.

El antecedente que impulsó la medida

El hallazgo de ejemplares muertos en carreteras de Mato Grosso y Espírito Santo impulsó medidas para proteger especies amenazadas como el tití de Schneider y el tití cabeciblanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que comenzara la instalación de los primeros puentes en la zona, la bióloga encontró 2 ejemplares de Schneider muertos en la carretera, una especie catalogada en peligro de extinción. La escena reforzó la necesidad de actuar en una zona con alto registro.

Otro caso ocurrió a unos 2.900 kilómetros, en el estado de Espírito Santo; el biólogo Gabriel Falquetto halló en la ruta ES-164 el cuerpo de un tití cabeciblanco, clasificado en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que quedan unos 2.500 individuos en estado silvestre.

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Falquetto afirmó que el hallazgo fue extremadamente doloroso y desalentador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falquetto relató que el hallazgo ocurrió cerca de las 7 de la mañana, con niebla densa, cuando se dirigía a la Reserva Natural Privada Kaetés, en la Mata Atlántica, donde trabaja con monitoreo de fauna.

“Fue extremadamente doloroso y desalentador. Viajamos por esta región a diario monitoreando la vida silvestre y celebramos cada encuentro con grupos de titíes cabeciblancos en el bosque”, detalló el biólogo.

La expansión de la iniciativa

Reconecta ya había probado puentes para primates en la BR-174 entre Amazonas y Rondônia, donde registró unos 1.250 cruces en 5 años y ajustó distintos diseños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconecta ya había desarrollado una experiencia previa en 2021 junto al pueblo Waimiri-Atroari, con la instalación de 32 puentes sobre la carretera BR-174, entre Amazonas y Rondônia.

En 5 años, cámaras colocadas en postes registraron el cruce de alrededor de 1.250 primates, entre ellos el tití de manos doradas. Abra explicó que ese proyecto permitió probar distintos diseños para identificar cuáles resultaban más útiles para la fauna.

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El modelo actual tiene varias capas y permite el paso de especies con formas de desplazamiento diferentes, desde aquellas que usan la cola hasta las que se mueven con los brazos o caminan sobre cuerdas entrelazadas.

El monitoreo mostró que la adaptación de la fauna a los pasos elevados no siempre ocurre de inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se observaron zarigüeyas, perezosos y zarigüeyas ratón. El monitoreo mostró además que la adaptación no siempre ocurre de inmediato.

El mono capuchino tardó 7 meses en usar uno de los pasos elevados; por lo tanto, cada individuo necesita un tiempo distinto para incorporar la estructura.

En agosto, según detalló la investigadora, cuando se instalaron los cruces, la compañía eléctrica debía encargarse de reducir la altura del tendido y aislar cables para evitar electrocuciones si los organismos saltan desde la estructura hacia la red.

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Una posible respuesta legal

Las rutas en Brasil no solo causan muertes de fauna silvestre, también aíslan poblaciones y reducen el flujo genético

Un estudio de 2022, publicado en Diversity, estimó que alrededor de 9 millones de animales mueren atropellados cada año en las carreteras brasileñas.

Además, una recopilación de datos publicada en 2025 en la revista Nature ubicó a Brasil entre los países con mayor tasa de mortalidad de vertebrados terrestres por colisiones con vehículos.

Las rutas no solo causan muertes directas, también aíslan poblaciones, reducen el flujo genético y elevan el riesgo de endogamia, lo que vuelve más frágiles a las especies.

En el caso de los primates frugívoros, esa pérdida puede alterar la composición del bosque porque estos individuos participan en la dispersión de semillas y en otros procesos ecológicos.

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El aislamiento de poblaciones por las carreteras eleva el riesgo de endogamia y vuelve más frágiles a las especies

En ese marco, el Congreso analiza el Proyecto de Ley 2550/2026, que propone un Plan Nacional de Seguridad Vial para la Fauna Silvestre para incorporar señalización, reductores de velocidad y la construcción de pasos elevados y subterráneos.

El diseño elaborado por el equipo de la especialista pasó a ser el modelo sugerido para los trazados viales nacionales cuando el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes tomó la decisión de adoptarlo.

Además, la propuesta prevé nuevos puentes en Lucas do Rio Verde, expectativas de aplicación en la BR-262 del Pantanal y una futura expansión hacia Surinam.