Enfrentamiento en Tepechitlán deja cuatro civiles armados abatidos: refuerzan seguridad en Zacatecas

Se observa una calle en Tepechitlán, Zacatecas, enfrentamiento entre sicarios y fuerzas federales de seguridad en la localidad, donde cuatro individuos fueron abatidos

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Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados dejó como saldo cuatro presuntos agresores abatidos la tarde de este martes en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, donde autoridades federales y estatales mantienen un despliegue de seguridad.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, en el entronque de acceso a la cabecera municipal, cuando elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por integrantes de un grupo armado.

Ante el ataque, los agentes respondieron y se registró un intercambio de disparos en la zona, lo que generó momentos de tensión entre habitantes, comerciantes y personas que se encontraban en las inmediaciones del acceso al municipio.

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Enfrentamiento en Tepechitlán no deja elementos heridos

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Tras la confrontación, las autoridades confirmaron que cuatro de los presuntos agresores perdieron la vida. No se reportaron elementos de las fuerzas de seguridad lesionados ni fallecidos como consecuencia del enfrentamiento.

La situación provocó preocupación entre la población, particularmente entre quienes se encontraban realizando actividades comerciales o transitando por la zona donde ocurrieron los disparos.

Ante el riesgo, algunos habitantes y comerciantes decidieron resguardarse en sus viviendas o establecimientos mientras permanecía activa la movilización de las corporaciones de seguridad.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Tepechitlán suspendió actividades y la Presidencia Municipal cerró antes del horario habitual, con el objetivo de reducir la presencia de personas en las calles mientras las autoridades atendían la emergencia.

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“Se informa a la población que ya se encuentran desplegadas en el territorio fuerzas estatales y federales, con el objetivo de preservar la seguridad y mantener el orden, priorizando en todo momento la integridad de las familias tepechitlenses”, se puede leer en el comunicado que dieron.

Refuerzan vigilancia tras balacera

Después del enfrentamiento, corporaciones de seguridad federales y estatales desplegaron un operativo en distintos puntos de la cabecera municipal y sus alrededores.

Los elementos realizaron recorridos de vigilancia y labores de seguridad para mantener el control de la zona, prevenir nuevos incidentes y garantizar la integridad de la población.

La presencia de las fuerzas de seguridad se mantuvo durante las horas posteriores al enfrentamiento, mientras se desarrollaban las acciones correspondientes tras la agresión contra los elementos de la Guardia Nacional.

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Las autoridades señalaron que el orden fue restablecido en el municipio; sin embargo, el operativo continúa activo como parte de las medidas implementadas después de los hechos violentos.

“Se solicita a la población mantener la calma, permanecer atenta a los comunicados oficiales y si no es necesario, evitar salir de sus hogares hasta que las condiciones permitan retomar las actividades con normalidad”, destacó el municipio.

Fue detenido director de Juchitán

Pedro Humberto de la Cruz fue detenido la mañana de este 25 de agosto. Crédito: Gobierno de Juchipila

El enfrentamiento generó inquietud entre los habitantes de Tepechitlán debido a las detonaciones registradas durante el intercambio de disparos. La suspensión temporal de actividades municipales y el cierre anticipado de la Presidencia Municipal fueron parte de las medidas adoptadas para proteger a la población.

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La recomendación para los habitantes fue mantenerse atentos a la información oficial y evitar acercarse a las zonas donde permanecían los elementos de seguridad.

Unas horas antes de este enfrentamiento, se registró la detención del director de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Pedro Humberto de la Cruz Balvanera, derivado de una orden judicial, señalado por el delito de secuestro agravado.

De la misma forma, fue detenido Pedro Humberto N, alias “Piraña”, de 25 años de edad, policía preventivo de la misma localidad, señalado por abuso de autoridad.

El despliegue de corporaciones federales y estatales continuará, estos hechos vuelven a colocar la seguridad en los municipios de Zacatecas como un tema prioritario para las autoridades, particularmente ante la presencia de grupos armados y los operativos desplegados para contener hechos de violencia.

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