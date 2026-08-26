España

Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan: la historia de 22 años de amor que llega a su fin

Según informa la revista ‘Semana’, la pareja habría decidido poner punto y final a su matrimonio

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 27: Carlos Latre and Yolanda Marcos attend the 'Starlite 1Decada' photocall at the Capitol cinema on September 27, 2022 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/WireImage)
Carlos Latre y Yolanda Marcos asisten a la fotocelda 'Starlite 1Decada' en el Cine Capitol el 27 de septiembre de 2022 en Madrid, España. (Foto de Carlos Álvarez/WireImage)
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Carlos Latre y Yolanda Marcos han decidido poner fin a su matrimonio después de más de veinte años de relación. El humorista y la periodista han tomado caminos separados, según ha confirmado en exclusiva la revista Semana. La decisión supone el cierre de una larga historia de amor que comenzó mucho antes de que ambos alcanzaran la notoriedad pública de la que disfrutan actualmente.

Una relación que ha atravesado diferentes etapas, incluida una primera crisis que llevó a la pareja a separarse temporalmente y que, finalmente, terminó con una reconciliación. Ahora, sin embargo, ambos han decidido iniciar una nueva etapa por separado.

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A pesar de la ruptura, Carlos y Yolanda mantienen una relación cordial y basada en el respeto. Después de tantos años compartiendo vida, la separación no supone un enfrentamiento entre ellos. Además, existen importantes vínculos que continúan uniendo sus caminos, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

MADRID, SPAIN - APRIL 20: (L-R) Candela Latre, Carlos Latre and Yolanda Marcos attend "La Funcion 250 De One Man Show" premiere at Teatro Nuevo Apolo on April 20, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)
Candela Latre, Carlos Latre and Yolanda Marcos attend "La Funcion 250 De One Man Show" premiere at Teatro Nuevo Apolo on April 20, 2023 in Madrid, Spain. (IMAGEN DE ARCHIVO)

El romance entre Carlos Latre y Yolanda Marcos nació a finales de los años noventa, cuando ambos coincidieron trabajando en la radio. Él apenas tenía 20 años y comenzaba a dar sus primeros pasos profesionales, mientras que ella, seis años mayor, ocupaba el puesto de jefa de informativos de Radio España.

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En aquel entorno surgió una relación que terminaría prolongándose durante más de dos décadas. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su vida en común y, en junio de 2004, decidió formalizar su relación pasando por el altar.

Dos años después de la boda nació Candela, la hija que tienen en común y que actualmente tiene 20 años. La joven ha crecido acompañada de dos padres estrechamente vinculados al mundo de la comunicación y el espectáculo y, con el paso de los años, también ha mostrado interés por el ámbito artístico. Más allá del amor, ambos se consolidaron también como pareja profesional. Una circunstancia que, según Semana, seguirá manteniéndolos vinculados pese al final de su matrimonio.

Carlos Latre y su hija Candela durante el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).
Carlos Latre y su hija Candela durante el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Una primera crisis que terminó en reconciliación

La historia de Carlos y Yolanda tampoco ha estado exenta de momentos complicados. La pareja ya atravesó una importante crisis sentimental que desembocó en una separación temporal. Aquel periodo sirvió a ambos para tomar distancia y reflexionar sobre su relación.

El propio Latre habló posteriormente de aquella etapa y reconoció que necesitaba detenerse para comprender su situación personal. En 2023, durante una entrevista en el programa Viajando con Chester, explicó las razones que estuvieron detrás de aquella decisión. “No sabía ser yo. Dejé la relación porque yo había crecido televisiva y personalmente en pareja”, confesó entonces el humorista.

Después de aquel paréntesis, ambos consiguieron reconstruir su relación y darse una nueva oportunidad. Durante años, la pareja recuperó la estabilidad y continuó compartiendo su vida, hasta que ahora han decidido volver a tomar caminos diferentes. Explica el citado medio que ambos continuarán relacionados profesionalmente a través de la productora que crearon juntos. Un proyecto común que hará que sus caminos sigan cruzándose y obligará a mantener una relación fluida pese al cambio producido en el terreno personal.

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