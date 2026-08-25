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Irán y Omán acordaron avanzar en un corredor temporal para reabrir el estrecho de Ormuz

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión en Teherán entre los ministros de Exteriores de ambos países, Abbas Araghchi y Badr al Busaidi. Tras el encuentro, las dos cancillerías informaron que trabajarán mediante un esquema por etapas para establecer condiciones que permitan reanudar la circulación de embarcaciones

Irán y Omán acordaron crear un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para reanudar el tránsito de buques (REUTERS)
Irán y Omán acordaron crear un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para reanudar el tránsito de buques (REUTERS)
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Irán y Omán acordaron avanzar hacia la creación de un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz y desarrollar un operativo conjunto para retirar posibles minas de la estratégica vía, en un intento por recuperar progresivamente el tránsito de buques en una zona que permanece prácticamente paralizada por la guerra entre Teherán y Washington.

El entendimiento fue alcanzado durante una reunión en Irán entre los ministros de Exteriores de ambos países, Abbas Araghchi y Badr al Busaidi. Tras el encuentro, las dos cancillerías informaron que trabajarán mediante un esquema por etapas para establecer condiciones que permitan reanudar la circulación de embarcaciones.

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El plan contempla primero un corredor temporal de navegación, mientras continúan las conversaciones para definir una ruta permanente. También incluye un proyecto bilateral destinado a localizar y eliminar minas marítimas que puedan representar un peligro para los barcos.

Al Busaidi confirmó que espera que el mecanismo pueda ponerse en marcha próximamente. “Soy optimista de que pronto anunciaremos un corredor temporal para el estrecho de Ormuz y arreglos prácticos para restablecer la navegación segura”, escribió el canciller omaní.

Los cancilleres Abbas Araghchi y Badr al Busaidi definieron un esquema por etapas para restablecer la navegación en Ormuz (Europa Press)
Los cancilleres Abbas Araghchi y Badr al Busaidi definieron un esquema por etapas para restablecer la navegación en Ormuz (Europa Press)

El acuerdo inicial no implica todavía una reapertura completa del estrecho. Irán y Omán deberán continuar las discusiones técnicas para determinar cómo funcionará una ruta estable y qué autoridades tendrán responsabilidades sobre el tránsito.

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Entre los asuntos pendientes figuran el intercambio de información entre los países involucrados, la coordinación del tráfico marítimo y la prestación de servicios vinculados con la navegación y la seguridad. Ambos países también consideran necesario incorporar a las conversaciones a otros países con costas sobre el Golfo.

Al Busaidi señaló que el diálogo bilateral fue “constructivo” y sostuvo que las decisiones sobre la administración definitiva de Ormuz deberán abordarse posteriormente.

La gestión futura del estrecho y una solución permanente se tratarán en el momento oportuno”, afirmó.

Teherán, sin embargo, mantiene condiciones para una normalización más amplia del tráfico. El régimen iraní ha reclamado el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el retiro de las sanciones contra su sector petrolero y la liberación de activos iraníes congelados en el extranjero.

Irán también pretende cobrar a las embarcaciones que utilicen la vía marítima determinados servicios relacionados con navegación, seguridad y protección ambiental, una propuesta rechazada por Washington.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Su ubicación lo convierte en un paso fundamental para los cargamentos de petróleo y gas procedentes de algunos de los principales países productores de energía.

El estrecho de Ormuz es una vía clave para el petróleo y el gas, y la interrupción del tránsito alteró los flujos internacionales de energía. (Majid Asgaripour/REUTERS)
El estrecho de Ormuz es una vía clave para el petróleo y el gas, y la interrupción del tránsito alteró los flujos internacionales de energía. (Majid Asgaripour/REUTERS)

Antes del comienzo de la guerra, aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado internacionalmente atravesaba esta vía, además de una proporción importante de las exportaciones mundiales de gas natural licuado. La interrupción del tránsito ha generado dificultades para las compañías navieras y alterado los flujos internacionales de energía.

La situación también mantiene elevados los riesgos para los buques que intentan desplazarse por la zona. El lunes por la noche, un petrolero fue alcanzado frente a la costa oriental de Omán y quedó sin capacidad de propulsión después de sufrir daños en su sistema de máquinas. La tripulación sobrevivió al incidente y no se informó inicialmente de contaminación.

Trump afirma que las minas fueron retiradas

El anuncio de Teherán y Mascate coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del estrecho. El mandatario republicano aseguró que la Marina estadounidense había retirado o detonado las minas existentes en aguas internacionales de Ormuz.

El líder de la Casa Blanca también advirtió contra cualquier intento de volver a colocar explosivos en la ruta marítima. “Irán ha sido notificado de que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será inmediatamente y sistemáticamente destruido”, afirmó.

Donald Trump afirmó que la Marina de Estados Unidos retiró o detonó minas en aguas internacionales de Ormuz y advirtió a Irán contra nuevos explosivos. (AP Foto/Alex Brandon)
Donald Trump afirmó que la Marina de Estados Unidos retiró o detonó minas en aguas internacionales de Ormuz y advirtió a Irán contra nuevos explosivos. (AP Foto/Alex Brandon)

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, Irán y Omán buscan establecer un mecanismo que permita recuperar el tránsito sin resolver todavía todas las disputas entre Teherán y Washington. La primera fase del acuerdo estará centrada en habilitar un paso temporal y reducir los riesgos para las embarcaciones, mientras las partes trabajan en un sistema permanente para administrar la navegación en el estrecho.

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