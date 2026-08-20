Policía de Colombia e Interpol extraditaron a 7 personas acusadas por narcotráfico, delitos sexuales y crimen organizado

Las autoridades de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y el Reino Unido admitieron en su territorio a personas buscadas por distintos delitos - crédito Policía Nacional

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La Policía Nacional hizo efectiva en Bogotá la extradición de siete personas requeridas por autoridades judiciales de Estados Unidos, Panamá, Italia, España y el Reino Unido.

El procedimiento, ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), involucró a individuos señalados de narcotráfico, concierto para delinquir, apoyo a organizaciones criminales y delitos sexuales, según información divulgada por las autoridades.

De los siete extraditados, tres fueron enviados a Estados Unidos, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a Panamá, Italia, España y el Reino Unido, respectivamente. Las órdenes judiciales emitidas por cada país permitieron la entrega de los solicitados bajo los acuerdos de cooperación internacional.

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El procedimiento, ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), involucró a individuos señalados de narcotráfico, concierto para delinquir, apoyo a organizaciones criminales y delitos sexuales - crédito Policía Nacional

Uno de los casos más destacados corresponde a Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, ciudadano panameño conocido como ‘Comanche’. Las autoridades de Panamá lo requieren por tráfico de drogas y lo identifican como uno de los principales integrantes de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, estructura desmantelada durante la llamada Operación Jericó. Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín el 17 de enero de 2025.

En el grupo enviado a Estados Unidos figura Jaime Arturo Solarte Arteaga, ciudadano colombiano acusado de participar en la fabricación, ocultamiento y comercialización de estupefacientes.

Según los expedientes judiciales, Solarte Arteaga habría utilizado su profesión de odontólogo para encubrir actividades ilícitas, motivo por el cual era conocido como ‘El Odontólogo’. El proceso señala que su participación se centra en el envío de droga hacia territorio estadounidense.

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A ese mismo país fue extraditado Juan Carlos Velásquez Vaquiro, requerido por su presunta vinculación con narcotráfico, concierto para delinquir y apoyo a una organización terrorista extranjera. De acuerdo con la investigación, habría gestionado recursos y coordinado operaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína.

En el grupo enviado a Estados Unidos figura Jaime Arturo Solarte Arteaga, ciudadano colombiano acusado de participar en la fabricación, ocultamiento y comercialización de estupefacientes - crédito Policía Nacional

El tercer extraditado a Estados Unidos es Rodolfo Pérez Arenas, ciudadano colombiano solicitado por la Corte Distrital del Norte de California. El proceso judicial sostiene que Pérez Arenas integraba una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y a otras actividades vinculadas con el narcotráfico transnacional.

La extradición a Italia correspondió a Hernán Mauricio Mosquera Cortés, ciudadano colombiano sentenciado por el Tribunal de Mantua a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de violencia sexual. Las autoridades italianas recibieron a Mosquera Cortés para que cumpla la condena impuesta tras el proceso legal desarrollado en ese país.

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En el caso de España, el extraditado fue Yandry Xavier Montes Cedeño, ciudadano ecuatoriano requerido por abuso sexual. Según los registros de la investigación, Montes Cedeño habría aprovechado su vínculo laboral en un gimnasio para acercarse a la víctima y, tras ganar su confianza, cometer la conducta por la cual es solicitado judicialmente.

El Reino Unido recibió a Robert Steven Taylor, quien debe responder ante las autoridades judiciales de Newcastle por el presunto incumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas al otorgársele libertad condicional. El requerimiento judicial establece que Taylor deberá comparecer ante los jueces británicos.

El Reino Unido recibió a Robert Steven Taylor, quien debe responder ante las autoridades judiciales de Newcastle por el presunto incumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas al otorgársele libertad condicional - crédito Policía Nacional

Las extradiciones fueron coordinadas entre la Dijín y las autoridades de cada país, cumpliendo con los procedimientos de cooperación judicial internacional. Las investigaciones que precedieron a estas capturas reflejan la colaboración entre organismos policiales y judiciales de múltiples jurisdicciones, así como el papel de Colombia como punto estratégico en procesos de cooperación internacional contra el crimen organizado.

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Recientemente, Estados Unidos presentó una solicitud de captura con fines de extradición para Jhon Henry González Herrera, conocido como ‘Medio Labio’, quien permanece privado de libertad en la prisión de Cómbita, en Boyacá. Esta acción lo posiciona como el primer líder del narcotráfico requerido por ese país durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, y anticipa posibles futuras peticiones dirigidas a otros cabecillas de estructuras criminales.

La notificación oficial se recibió el lunes 10 de agosto de 2026 en ese centro penitenciario, poco después del temblor que afectó a Colombia. La comunicación, remitida por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, fue confirmada por El Tiempo y señala el inicio de una etapa en la que se esperan nuevos requerimientos judiciales por parte de Estados Unidos hacia figuras de alto perfil dentro del narcotráfico.

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