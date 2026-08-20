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Estas son las imágenes virales de los coloridos Guayacanes en Cali tras el terremoto: “Cali volverás a florecer”

En la temporada del año donde los coloridos árboles recuerdan la esperanza, se registran fotos de la ciudad tras la tragedia del lunes 10 de agosto

Más de 300 censadores del Distrito identificaron a 10.000 familias damnificadas por el terremoto en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters/Captura video
Más de 300 censadores del Distrito identificaron a 10.000 familias damnificadas por el terremoto en Cali - crédito Sergio Acero/Reuters/Captura video
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Las operaciones de rescate en Cali, diez días después del terremoto de magnitud 7,4, siguen concentradas en la recuperación de las últimas víctimas entre los escombros.

Según los datos actualizados de la Alcaldía de Cali presentados el 19 de agosto, los equipos de emergencia han logrado salvar la vida de 88 personas y brindar atención médica a cerca de 1.600 heridos.

La cifra oficial de fallecidos alcanzó las 143 personas, de las cuales 132 ya han sido identificadas y entregadas a sus familias. Todavía quedan seis víctimas por recuperar, localizadas en tres zonas de la ciudad que colapsaron tras el sismo.

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Durante la caracterización social, el Distrito desplegó a más de 300 censadores para registrar el impacto de la emergencia. El reporte indica que 10.000 familias han sido afectadas, lo que equivale a más de 25.000 habitantes damnificados solo en Cali.

El terremoto del lunes 10 de agosto dejó secuelas profundas, pero la respuesta de los organismos de socorro ha permitido avanzar en la atención a heridos y la identificación de víctimas en tiempo récord. Mientras tanto, la ciudad permanece movilizada en labores de rescate, atención médica y logística para los damnificados.

Cali debería sembrar un guayacán por cada persona que perdió la vida o permanece desaparecida a causa de esta tragedia

La devastación en Cali coincidió con la temporada de floración de los guayacanes, un fenómeno natural que llenó de color las calles días después del desastre. En medio de la emergencia, las imágenes de los árboles florecidos circularon en redes sociales, convirtiéndose en símbolo de aliento para quienes enfrentan las consecuencias del sismo.

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El mensaje de resiliencia en Cali

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali compartió en sus plataformas digitales un mensaje de esperanza: “Cali, volverás a florecer. 💚🌸 Como nuestros guayacanes, que después de cada temporada vuelven a llenarse de color, nosotros también nos levantaremos. Hoy seguimos unidos, trabajando y creyendo en nuestra ciudad. De esta saldremos más fuertes. Cali florecerá nuevamente”.

La temporada de guayacanes se ha transformado en un recordatorio visual de la capacidad de recuperación de la ciudad. Las calles vestidas de amarillo y rosa ofrecen a los caleños un respiro en medio del dolor, inspirando a la comunidad a sobreponerse a la pérdida y la incertidumbre.

La ciudad de Cali enfrenta la reconstrucción tras el sismo más fuerte de la última década. Las autoridades continúan con las labores de censado, apoyo a los damnificados y coordinación de recursos para asegurar la atención integral de la población afectada. La naturaleza, a través de su ciclo vital, brinda un mensaje silencioso de optimismo a quienes todavía buscan respuestas y apoyo en medio de la emergencia.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali difundió un mensaje de recuperación de la ciudad durante la temporada de guayacanes - crédito dagmaoficial/IG

Habría que demoler unos 250 inmuebles en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, confirmó la Alcaldía

Las secuelas del terremoto del 10 de agosto en Cali han dejado a la ciudad enfrentando un escenario de alta vulnerabilidad. Los informes más recientes muestran que la emergencia no solo afectó la infraestructura, sino que también desplazó a cientos de familias y agravó la crisis habitacional.

El alcalde Alejandro Eder explicó que los equipos municipales examinan 700 predios en riesgo, una cifra que ilustra la dimensión del desastre. Según sus declaraciones recogidas por Blu Radio, al menos el 30% de estos inmuebles deberán demolerse, lo que equivale a entre 200 y 250 edificaciones.

La magnitud del daño obliga a las autoridades a priorizar acciones urgentes y sostenidas para evitar nuevas tragedias y brindar soluciones habitacionales temporales.

El suceso más dramático se vivió con el derrumbe del edificio Ana Pilar, situado en la Carrera 56 con Calle 3. Allí, los rescatistas consiguieron salvar a cuatro personas, mientras que el resto de los habitantes del inmueble, que sumaban más de diez, siguen siendo evaluados por las autoridades. En las cercanías, otro edificio en Calle 5 con Carrera 57 quedó al borde del colapso, lo que forzó la evacuación inmediata de sus residentes y el cierre de calles próximas para prevenir accidentes.

El plan municipal estima que cerca del 30 % de al menos 700 predios inspeccionados por riesgo deberán ser derribados, mientras las revisiones en terreno continúan con apoyo de expertos voluntarios del exterior -crédito Reuters
El plan municipal estima que cerca del 30 % de al menos 700 predios inspeccionados por riesgo deberán ser derribados, mientras las revisiones en terreno continúan con apoyo de expertos voluntarios del exterior -crédito Reuters

La revisión estructural de los inmuebles afectados cuenta con la participación de expertos voluntarios nacionales y extranjeros. Estos profesionales colaboran en las inspecciones para identificar el nivel de daño y el peligro que representa cada estructura para la comunidad. La información recabada es fundamental para establecer un diagnóstico preciso y diseñar estrategias de intervención.

La fase inicial de recopilación de datos y atención inmediata podría prolongarse entre dos y tres meses, de acuerdo con estimaciones de la Alcaldía. Durante este periodo, los especialistas deberán determinar qué edificaciones pueden rehabilitarse y cuáles requieren demolición urgente.

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