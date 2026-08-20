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Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

La AMFpro pide a la FMF y la Liga Femenil BBVA que este tipo de hechos tengan consecuencias y no quede sólo como una condena pública

Un grupo grande de mujeres y hombres con uniformes deportivos azules y blancos posa en un campo de césped verde. Hay una valla con vegetación al fondo.
Las futbolistas quieren olvidar el mal episodio cuando reciban a Tigres UANL (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los comentarios misóginos y machistas hacia las jugadoras de Cruz Azul Femenil no deben pasar por alto, exige la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) tanto a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como a la Liga Femenil BBVA.

A través de un comunicado institucional, la Asociación condeno categóricamente este tipo de hechos y solicitó medidas concretas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Femenil BBVA para que este tipo de conductas tengas consecuencias.

HOY NUESTRA VOZ ES UNA SOLA

Siete mujeres con uniformes deportivos azules posan en un campo de césped verde; una está agachada, con una pared de piedra y vegetación al fondo.
Cruz Azul Femenil alza la voz contra el pódcast Pláticas del Mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los hechos recientes relacionados con las expresiones realizadas en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil no pueden ser considerados simplemente como opiniones o críticas deportivas”, manifestó la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro).

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“Las expresiones misóginas, sexualizantes y denigrantes contra las Futbolistas son una forma de violencia que no podemos permitir que se normalice dentro ni fuera de nuestro futbol, mismas que incluso, pudieran ser constitutivas de un delito”.

“Desde la AMFPro, en conjunto con las futbolistas a quienes representamos, condenamos categóricamente estos hechos”, puntualizó la organización independiente en México que representa y defiende los derechos de las y los jugadores del balompié profesional.

El caso de las jugadoras de Cruz Azul Femenil es uno más que se suma a la lista de violencia digital que sufren las mujeres deportistas en México, por eso la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) “exige respeto y condiciones que permitan a todas las jugadoras a desarrollar su profesión en un entorno libre de discriminación y acoso”.

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“La crítica deportiva siempre será parte del futbol y entendemos, que podemos estar sujetas a ella, como cualquier deportista profesional. La violencia, la misoginia y la denigración hacia las Futbolistas, NO”, remarcó la Asociación.

Piden por un castigo ejemplar

La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)
La Liga MX Femenil se pronunció sobre el caso de violencia digital contra las jugadoras de Cruz Azul (X/ @AzulFemenil)

Ante los comentarios emitidos en el pódcast, Pláticas del Mal, la Liga Femenil BBVA condenó los mensajes machistas de los agresores y reprobó la violencia en línea hacia sus futbolistas, sin embargo la AMFpro exige que este tipo de conductas tengan repercusiones.

“Exigimos a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a la Liga Femenil BBVA que estos hechos no queden únicamente en una condena pública y que se tomen medidas concretas, dentro de sus facultades, para que este tipo de conductas tengan consecuencias”, claman en la AMFpro.

“Quienes formamos parte del Futbol Mexicano tenemos la responsabilidad de protegerlo y de dejar claro qué acciones no tienen cabida en él”.

“No queremos que ninguna futbolista tenga que acostumbrarse a ser insultada, sexualizada, amenazada o violentada por ejercer su profesión. Hoy estamos juntas. Por las Jugadoras de Cruz Azul. Por todas las Futbolistas. Que No se normalice. Que No quede sin consecuencias”, concluye el pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro).

Cruz Azul podría emprender acciones legales

(X/@AzulFemenil)
(X/@AzulFemenil)

Mediante un reporte de prensa, la institución de Cruz Azul Femenil informó que actuaría conforme a la ley derivado de las declaraciones hechas por uno de los integrantes de Pláticas del Mal, debido a la derrota por 10-0 que sufrieron en contra del América Femenil.

Además, la directora deportiva, María Fernanda Pons, también fue víctima de los ataques en el pódcast, que en La Noria emprendería acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales) para que se sancionen conforme a derecho de este tipo de conductas.

“El club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones misoginia, homofobia, y violencia de género en contra de cualquier mujer”, sentenció Cruz Azul Femenil.

Además, en el equipo celeste agradecieron la mención de la Secretaría de las Mujeres del ámbito federal y solicitó “su intervención y la de las demás autoridades competentes, para que dentro de sus atribuciones, pueda atender ese caso en donde existen elementos públicos de violencia de género y digital en contra de las mujeres, y que constituyen un riesgo para las integrantes y en especial para la directora deportiva María Fernanda Pons.

Cruz Azul enfrentará a Tigres tras la polémica

Una jugadora de fútbol con uniforme azul sonríe y se lleva la mano a la oreja en una cancha de césped. Hay otras jugadoras y asientos de estadio detrás.
La delantera marcó ante Atlas Femenil en la fecha 1 celebrado en el Centenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jugadoras de Cruz Azul Femenil quieren olvidar el tema de Pláticas del Mal y se concentran para recibir en la Unidad Deportiva Centenario a Tigres UANL, plantel que inició con paso perfecto en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul Femenil se ubica en la cuarta posición con seis puntos, producto de sus dos victorias en condición de local frente a Atlas Femenil y Atlante Femenil con marcador de 3-1 en ambos compromisos. Su duelo ante Tigres Femenil será para el sábado 22 de agosto, como parte de la fecha 4 del torneo mexicano para mujeres.

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